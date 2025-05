ETV Bharat / sports

इंग्लैंड बनाम जिम्बाब्वे फोर डे टेस्ट मैच, क्या ये टेस्ट क्रिकेट में नए युग की शुरुआत है? - ENG VS ZIM TEST MATCH

इंग्लैंड बनाम जिम्बाब्वे फोर डे टेस्ट मैच ( ZImbabwe Cricket X handle )

हैदराबाद: बेन स्टोक्स की अगुआई वाली इंग्लैंड की टेस्ट टीम 22 साल बाद गुरुवार, 22 मई को नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में जिम्बाब्वे की मेजबानी कर रहा है. इस टेस्ट मैच की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह चार दिवसीय टेस्ट मैच (four day test match) है. जो पारंपरिक पांच दिवसीय टेस्ट मैच का छोटा वर्जन है. यह जिम्बाब्वे का दूसरा चार दिवसीय टेस्ट मैच है. इससे पहले 2017 में दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच चार दिवसीय टेस्ट मैच हुआ था, जो दो दिनों में ही समाप्त हो गया. इसी टेस्ट मैच ने आधुनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पारंपरिक प्रारूप के साथ प्रयोग करने की ICC की इच्छा का संकेत दिया. क्या ये टेस्ट क्रिकेट में नए युग की शुरुआत है ? चार दिवसीय टेस्ट मैच दर्शकों की संख्या बढ़ाने और इसको अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने का एक प्रयोग हो सकता है. जो टेस्ट क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत भी बन सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) खेल को विकसित करने की कोशिश कर रही है, जिसमें वित्तीय और तार्किक चिंताओं से लेकर लंबे मैचों में दर्शकों की घटती दिलचस्पी तक शामिल है. बता दें कि टेस्ट क्रिकेट पारंपरिक रूप से पांच दिवसीय होता है, जिसमें टीमें प्रतिस्पर्धा करती हैं और प्रत्येक दिन कम से कम 90 ओवरों के साथ दो-दो पारी खेलती हैं. लेकिन इन चार दिवसीय मैचों के साथ, क्रिकेट ने पन्ने पलट दिए हैं और एक समृद्ध और विविधतापूर्ण अतीत को देखा है. 1979 से पांच दिवसीय मैच के आदर्श बनने से पहले, टेस्ट क्रिकेट को पहले कई तरह के प्रारूपों के साथ प्रयोग किया गया. इस में तीन, चार, पांच और यहां तक कि छह दिवसीय मैच भी खेले गए, और कुछ टेस्ट में कोई समय सीमा नहीं थी, जिसे 'टाइमलेस टेस्ट' कहा जाता है.

ICC फोर डे टेस्ट मैच पर पुनर्विचार क्यों कर रहा है? ICC टेस्ट क्रिकेट को 4 दिवसीय क्रिकेट में बदलने पर पुनर्विचार क्यों कर रहा है? इसके कई कारण हैं, जिनमें लॉजिस्टिक्स, प्रसारण राजस्व, टेस्ट मैचों में कम आने वाली भीड़ और सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्रारूप की बदलती प्रकृति शामिल है. पिछले साल, 52 टेस्ट में से 49 टेस्ट के नतीजे निकले, जबकि दो बारिश के कारण ड्रॉ हो गए और एक बिना गेंद फेंके रद्द कर दिया गया. औसतन, टेस्ट मैच केवल 268 ओवर तक चले, जबकि प्रति गेम 450 ओवर होते हैं, जो क्रिकेट के लगभग तीन पूरे दिन के बराबर है. केवल 12 टीमें टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं, उनमें से चार को टेस्ट दिग्गज माना जाता है जिसमें भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं. कहीं न कहीं दक्षिण अफ्रीका ने लाल गेंद वाले क्रिकेट में फिर से अपना कद सुधारना शुरू कर दिया है क्योंकि वे 11 जून से शुरू होने वाले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेंगे. विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की शुरुआत ने टेस्ट में भी नतीजे निकलने के महत्व को बढ़ावा दिया है. इस प्रणाली के तहत, जीतने वाली टीम के लिए 12 अंक मिलते हैं, लेकिन ड्रॉ के लिए केवल चार अंक मिलते हैं. इसने टीमों को प्रतिस्पर्धी पिच तैयार करने और कुछ हद तक घरेलू लाभ का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे खेल के पूरे पांच दिनों की आवश्यकता में कमी आने की उम्मीद है. चार दिवसीय टेस्ट ब्रॉडकास्टर्स और होम बोर्ड के लिए लॉजिस्टिक्स और प्रसारण संबंधी चीजों को देखते हुए कई लाभ प्रदान करते हैं क्योंकि यह लागत बचत को कम करता है. अधिकांश टेस्ट मैच पांचवें दिन तक नहीं जाते हैं और इसलिए उनकी लागत महंगे हो जाते हैं, खासकर छोटे क्रिकेट खेलने वाले देशों के लिए. उस दिन यानी 5वें दिन को हटाने से उत्पादन और रसद लागत में सालाना लाखों की बचत हो सकती है. हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि चार दिवसीय टेस्ट प्रारूप की पवित्रता से समझौता करते हैं. वे इसे क्रिकेट के कौशल, स्वभाव और धीरज की सबसे कठोर और अंतिम परीक्षा के रूप में देखते हैं. हालांकि, यह दृष्टिकोण खेल के ऐतिहासिक लचीलेपन पर विचार नहीं करता है. यह खेल पहले भी विकसित हो चुका है तथा इस खेल में आम लोगों की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए पुनः ऐसा करने की आवश्यकता हो सकती है. ये भी पढ़ें टेस्ट क्रिकेट की पुरानी यादें होंगी ताजा, जब इंग्लैंड में 22 साल बाद दिखेगा इस देश का जलवा

