भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड ने टीम के अहम सदस्य को दिखाया बाहर का रास्ता - INDIA TOUR OF ENGLAND

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ( AFP PHOTO )

Published : May 19, 2025 at 6:50 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 7:26 PM IST

लंदन: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है. ये सीरीज 11 से 15 जून तक लॉर्ड्स स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले WTC फाइनल के ठीक बाद 20 से खेली जाएगी. दोनों टीमों के लिए ये सीरीज काफी अहम होगी, क्योंकि ये सीरीज नए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चक्र की पहली सीरीज होगी. इस सीरीज में भारत के दो महान खिलाड़ी उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. जिसकी वजह से इस सीरीज में भारत को एक नया टेस्ट कप्तान मिलेगा और विराट कोहली की जगह किसी युवा खिलाड़ी को मौका मिलेगा. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने डेटा विश्लेषकों को टीम से निकाला इस बीच इंग्लैंड की ओस से एक खबर ये आई है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने अपने डेटा विश्लेषण फ्रेडी वाइल्ड और नाथन लीमन को बर्खास्त कर दिया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में यह बात कही गई है. जिसमें यह भी दावा किया गया है कि टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम डेटा के बाजए खिलाड़ियों की क्षमता पर अधिक जोर देना चाहते हैं. इंग्लैंड क्रिकेट टीम (AFP Photo)

