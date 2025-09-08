इंग्लैंड ने रचा इतिहास! दक्षिण अफ्रीका को मिली सबसे बड़ी हार, बेथेल ने शतक ठोक हासिल किया खास मुकाम
इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में 342 रनों से हराकर इतिहास रच दिया. इस मैच में कई रिकॉर्ड भी बने.
Published : September 8, 2025 at 9:51 AM IST
नई दिल्ली: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला काफी रोमांचक रहा.दक्षिण अफ्रीका पहले दो मैच जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका था. ये ब्रिटिश धरती पर यह 27 साल बाद उनकी पहली वनडे सीरीज जीत थी. रविवार को साउथेम्प्टन में इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच में इतिहास रच दिया गया. तीसरे मैच में घरेलू टीम इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 342 रनों से जीत हासिल की है. वनडे क्रिकेट में किसी और टीम ने इतने बड़े अंतर (रनों के लिहाज से) से जीत हासिल नहीं की है.
इंग्लैंड ने भारत का रिकॉर्ड तोड़ा
रविवार से पहले वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर से जीत का रिकॉर्ड टीम इंडिया के नाम था. दो साल पहले भारतीय टीम ने तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ 317 रनों से जीत हासिल की थी. अब हैरी ब्रुक की इंग्लैंड ने भारतीय टीम का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने स्कोरबोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर 414 रन बनाए थे. जैकब बेथेल (82 गेंदों पर 110 रन) और जो रूट (96 गेंदों पर 100 रन) ने शतक लगाए.
इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका को लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी तरह से दबाव का सामना करना पड़ा. जोफ्रा आर्चर (4) और आदिल राशिद (3) के सामने विरोधी टीम का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. दक्षिण अफ्रीका 20.5 ओवर में सिर्फ 72 रन पर ऑल आउट हो गए. जो वनडे इतिहास में उनका दूसरा सबसे कम स्कोर है. दक्षिण अफ्रीका 1993 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 69 रन पर आउट हो गया था. जो सबसे कम स्कोर है.
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की सर्वोच्च पारी
रविवार को साउथेम्प्टन में सीरीज के तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की 414 रनों की पारी वनडे इतिहास की सर्वोच्च पारी थी. 2006 में ब्लोमफोंटेन में खेली गई 399 रनों की पारी अब तक नंबर एक रही थी.
बेथेल का दूसरा सबसे कम उम्र का शतक
टीम रिकॉर्ड के साथ-साथ साउथेम्प्टन में एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी बना. जैकब बेथेल ने वनडे क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़कर कीर्तिमान रच दिया. बेथेल डेविड गॉवर के बाद वनडे शतक बनाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के इंग्लिश बल्लेबाज बन गए. इंग्लिश ऑलराउंडर ने आज 21 साल 319 दिन की उम्र में शतक जड़ा. दोनों ही मामलों में डेविड गॉवर ने बेथेल से कम उम्र में इंग्लैंड के लिए शतक बनाया था.
प्रोटियाज के खिलाफ चौथा 400
यह चौथी बार है जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ने वनडे क्रिकेट में 400 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं. ये उनके खिलाफ दूसरा सबसे ज्यादा स्कोर है. वेस्टइंडीज शीर्ष (5) पर है. दूसरी ओर इंग्लैंड ने वनडे क्रिकेट में सात बार 400 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं. यह भी दूसरा सबसे ज्यादा है. दक्षिण अफ्रीका निश्चित रूप से आठ मौकों पर 400 या उससे ज्यादा रन के साथ पहले स्थान पर है.