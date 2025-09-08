ETV Bharat / sports

इंग्लैंड ने रचा इतिहास! दक्षिण अफ्रीका को मिली सबसे बड़ी हार, बेथेल ने शतक ठोक हासिल किया खास मुकाम

नई दिल्ली: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला काफी रोमांचक रहा.दक्षिण अफ्रीका पहले दो मैच जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका था. ये ब्रिटिश धरती पर यह 27 साल बाद उनकी पहली वनडे सीरीज जीत थी. रविवार को साउथेम्प्टन में इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच में इतिहास रच दिया गया. तीसरे मैच में घरेलू टीम इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 342 रनों से जीत हासिल की है. वनडे क्रिकेट में किसी और टीम ने इतने बड़े अंतर (रनों के लिहाज से) से जीत हासिल नहीं की है.

इंग्लैंड ने भारत का रिकॉर्ड तोड़ा

रविवार से पहले वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर से जीत का रिकॉर्ड टीम इंडिया के नाम था. दो साल पहले भारतीय टीम ने तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ 317 रनों से जीत हासिल की थी. अब हैरी ब्रुक की इंग्लैंड ने भारतीय टीम का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने स्कोरबोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर 414 रन बनाए थे. जैकब बेथेल (82 गेंदों पर 110 रन) और जो रूट (96 गेंदों पर 100 रन) ने शतक लगाए.

इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका को लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी तरह से दबाव का सामना करना पड़ा. जोफ्रा आर्चर (4) और आदिल राशिद (3) के सामने विरोधी टीम का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. दक्षिण अफ्रीका 20.5 ओवर में सिर्फ 72 रन पर ऑल आउट हो गए. जो वनडे इतिहास में उनका दूसरा सबसे कम स्कोर है. दक्षिण अफ्रीका 1993 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 69 रन पर आउट हो गया था. जो सबसे कम स्कोर है.