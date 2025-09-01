लंदन: ऑस्ट्रेलिया में 21 नवंबर से पांच मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है. जिस सीरीज को क्रिकेट की दुनिया में एशेज के नाम से जाना जाता है. ये सीरीज दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जीतने वाली टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में भी बड़ा फायदा होगा. उससे पहले ही इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर जेमी ओवरटन ने घोषणा की है कि वह छोटे प्रारूपों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तत्काल प्रभाव से लाल गेंद वाले क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक ले रहे हैं. इसका मतलब साफ है कि वो आगामी एशेज श्रृंखला के लिए इंग्लैंड की टीम का हिस्सा नहीं होंगे.

ओवरटन ने क्या कहा?

ओवरटन ने कहा, 'काफी सोच-विचार के बाद, मैंने लाल गेंद वाले क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने का फैसला किया है. मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने इंग्लैंड के लिए दो टेस्ट मैचों सहित 99 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं. लाल गेंद वाले प्रथम श्रेणी क्रिकेट ने मेरे पेशेवर करियर की नींव रखी है और अब तक मुझे खेल में मिले हर अवसर का प्रवेश द्वार रहा है. यहीं से मैंने खेल सीखा और इसने मेरे लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को बल दिया जो मुझे इतने लंबे समय तक प्रेरित करते रहे हैं. हालांकि मेरे करियर के इस पड़ाव पर, 12 महीने के कैलेंडर में क्रिकेट की मांगों के साथ, अब हर स्तर पर सभी प्रारूपों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से, संभव नहीं है. आगे बढ़ते हुए, मेरा ध्यान सफेद गेंद वाले क्रिकेट पर रहेगा और जब तक मैं कर सकता हूं, उच्चतम स्तर पर खेलने के लिए अपना सब कुछ देना जारी रखूंगा.'

ओवरटन का क्रिकेट करियर

बता दें कि ओवरटन ने 2022 में अपने पदार्पण के बाद से सरे और समरसेट के लिए 99 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और इंग्लैंड के लिए केवल दो टेस्ट मैच खेले हैं. ओवरटन काउंटी चैंपियनशिप खिताबों की सरे की हैट्रिक का हिस्सा थे, जिसमें 2022 की जीत में 6-61 के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 36 विकेट लेना भी शामिल है. अब इस फैसले के बाद जहां इंग्लैंड की टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया में एशेज में संघर्ष कर रही होगी, वहीं ओवरटन बिग बैश लीग (बीबीएल) में एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेलेंगे.

यह निर्णय आश्चर्यजनक था

इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट निदेशक, रॉब की ने कहा कि यह निर्णय आश्चर्यजनक था, लेकिन प्रबंधन इसका सम्मान करता है. जेमी की खबर अप्रत्याशित थी और यह देखकर दुख होता है, क्योंकि वह निकट भविष्य में हमारी लाल गेंद की योजनाओं का हिस्सा होते. यह हमें उस क्रिकेट परिदृश्य की याद दिलाता है जिसमें हम अब काम करते हैं. हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं और हमें सूचित करने के लिए उनके आभारी हैं.