नॉटिंघम: इंग्लैंड ने अपनी गर्मियों की शुरुआत शानदार तरीके से की है. उन्होंने 22 साल बाद उनके देश का दौरा करने वाली जिम्बाब्वे की टीम को पारी और 45 रनों से हराकर शानदार खेल का प्रदर्शन किया है. 4 डे टेस्ट मैच को तीन दिन में ही खत्म करके इंग्लैंड ने आगामी भारतीय श्रृंखला के लिए अपनी तैयारी का संकेत दे दिया. बात दें कि भारता और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 20 जून से शूरू होगी. जिम्बाब्वे को पारी और 45 रनों से हार का सामना ट्रेंट ब्रिज के नॉटिंघम में खेले गए 4 दिवसीय एकमात्र टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे को एक इनिंग और 45 रनों से हरा दिया है. 22 मई को शुरू होने वाला मैच 24 मई के दूसरे सेशन में ही खत्म हो गया. इंग्लैंड टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी 6 विकेट पर 565 रनों पर समाप्त कर दी. जिसमें उनके तीन बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेलकर इतिहास रचा था. 565 रनों के जवाब में जिम्बाब्वे की पहली पारी 265 रनों पर ही सिमट गई.

जिसके बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने उन्हें फॉलोऑन कराने को कहा और फिर मेहमान टीम की दूसरी पारी भी 255 रनों पर ढेर हो गई. जिसकी वजह से इंग्लैंड ने एकमात्र टेस्ट मैच को एक इनिंग और 45 रनों से अपने नाम कर लिया. इंग्लैंड के युवा स्पिनर शोएब बशीर को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया, उन्होंने पहली पारी में 3 विकेट और दूसरी पारी में 6 विकेट झटके. जिम्बाब्वे के सिर्फ दो बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की जिम्बाब्वे की ओर से पहली पारी में ब्रेन बेनेट ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 139 रन की पारी खेली जबकि दूसरी पारी में सीन विलियम्स के 88 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा सिकंदर रजा ने भी 60 रनों का योगदान दिया, लेकिन इनकी ये पारी अपनी टीम को पारी की हार से भी नहीं बचा सकी. इंग्लैंड ने शानदार बल्लेबाजी का किया प्रदर्शन वहीं इंग्लैंड की ओर से जैक क्रॉली 124, ओली पोप 171 और बेन डकेट ने 140 रनों की शतकीय पारी खेली. इसके अलावा हैरी ब्रूक ने 58 रनों रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. उसके रही सही कसर गेंदबाजों ने पूरी कर दी. जिसमें शोएब बशीर ने सबसे ज्यादे विकेट निकाले, उन्होंने 143 रन खर्च करके 9 विकेट झटके.

