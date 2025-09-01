हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट बॉल सीरीज खेलने के बाद दक्षिण अफ्रीका अब इंग्लैंड में सफेद गेंद से भिड़ने वाला है. जो 2 से 14 सितंबर तक तीन वनडे और इतने ही टी20 मैचों तक चेलेगी. दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मैच 2 सितंबर को लीड्स के हेडिंग्ले में खेला जाएगा, उसके बाद दूसरा वनडे 4 सितंबर को लंदन के लॉर्ड्स में और आखिरी वनडे 7 सितंबर को साउथेम्प्टन के द रोज बाउल में खेला जाएगा.

बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की थी. लेकिन टी20 सीरीज में उसे 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीकी टीम की कप्तानी टेम्बा बावुमा कर रहे हैं, जबकि इंग्लैंड की टीम हैरी ब्रुक के नेतृत्व में होगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका 71 वनडे मैचों में आमने-सामने आ चुके हैं. जिसमें इंग्लैंड को 30 मैचों में जीत मिली है जबकि दक्षिण अफ्रीका को 35 मैच में जीत मिली है. एक मैच टाई रहा और 5 मैच बेनतीजा रहे.

वहीं इंग्लैंड की धरती पर ये दोनों टीमों अब तक कुल 29 बार आपस में भिड़ी हैं, जिसमें इंग्लैंड 17 बार और दक्षिण अफ्रीका 9 बर विजई रहा है, जबकि 3 मैच में कोई भी नतीजा नहीं निकल सका.

भारत में END vs SA वनडे मैच कहां देख सकेंगे

भारत में इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका बीच खेला जाने वाला वनडे मैच सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 और सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 एचडी टीवी चैनल पर देख सकेंगे. जबक मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव और फैनकोड ऐप पर उपलब्ध होगी.

भारत में END vs SA वनडे मैच कब शुरू होंगे?

भारत में इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले दो वनडे मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू होंगे. जबकि तीसरा मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा.

इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का वनडे स्क्वाड

इंग्लैंड

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), ब्रायडन कार्स, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर)

दक्षिण अफ्रीका

टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, टोनी डी जोरजी, केशव महाराज, क्वेना मफाका, एडेन मार्कराम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स

इंग्लैंड की प्लेइंग-11

पहले वनडे के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग-11 का भी ऐलान कर दिया है. जिसमें हैम्पशायर के तेज गेंदबाज सोनी बेकर को शामिल किया गया है. वो अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड के लिए पदार्पण करेंगे. वह गेंदबाजी क्रम में जोफ्रा आर्चर और ब्रायडन कार्स के साथ-साथ अपने घरेलू मैदान पर स्पिनर आदिल राशिद के साथ शामिल होंगे.

पहले वनडे के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जेमी स्मिथ, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रुक (कप्तान), जोस बटलर, जैकब बेथेल, विल जैक्स, ब्रायसन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, सन्नी बेकर.