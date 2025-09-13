ETV Bharat / sports

RCB प्लेयर के तूफान में उड़ा दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड ने दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत, बने कई विश्व रिकॉर्ड

ENG vs SA 2nd T20: दूसरे टी20आई मैच में इंग्लैंड के 304 रनों के जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 158 पर ही सिमट गई.

फिल साल्ट
फिल साल्ट (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2025 at 10:17 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. पहले मैच में डकवर्थ लुईस नियम की वजह से मेजबान इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने रिकॉर्ड जीत दर्ज करके सबको हैरान कर दिया. शनिवार, 13 सितंबर को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए दूसरे मैच में इंग्लैंड ने 20 ओवर में 2 विकेट पर ही 304 रन बना दिए. जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 16.1 ओवर में 158 रन पर ही ढेर हो गई.

रिकॉर्ड जीत और हार
जिसकी वजह से इंग्लैंड ने 146 रन से रिकॉर्ड जीत दर्ज की. ये टी20आई में रनों के लिहाज से उनकी अब तक का सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 137 रनों की जीत उनकी सबसे बड़ी जीत थी. इसके अलावा यह रनों के लिहाज से दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी हार भी है, जो 2024 में जोहान्सबर्ग में भारत के खिलाफ 135 रनों की हार को पीछे छोड़ देगी.

दुनिया की तीसरी टीम
हैरी ब्रुक की अगुवाई वाली इंग्लैंड टीम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की तीसरी और किसी पूर्ण सदस्य देश के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली टीम बन गई.

पूर्ण सदस्य टीम के विरुद्ध टी20I में सर्वोच्च स्कोर

  • 304/2 इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका मैनचेस्टर 2025
  • 297/6 भारत बनाम बांग्लादेश हैदराबाद 2024
  • 283/1 भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग 2024
  • 278/3 अफगानिस्तान बनाम आयरलैंड देहरादून 2019
  • 267/3 इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज तारूबा 2023

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वोच्च स्कोर

  • 344/4 जिम्बाब्वे बनाम गाम्बिया, नैरोबी 2024
  • 314/3 नेपाल बनाम मंगोलिया, हांग्जो 2023
  • 304/2 इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, मैनचेस्टर 2025
  • 297/6 भारत बनाम बांग्लादेश, हैदराबाद 2024
  • 286/5 जिम्बाब्वे बनाम सेशेल्स, नैरोबी 2024

फिल साल्ट की रिकॉर्ड पारी
आईपीएल 2025 में आरसीबी की तरफ से खेलने वाले फिल साल्ट ने 60 गेंदों में 15 चौकों और आठ छक्कों की मदद से नाबाद 141 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली. जिसके साथ ही वो इंग्लैंड के लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज गए. उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है जो 119 रोनो को था, जो उन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था.

इंग्लैंड के लिए सबसे तेज शतक
इसके अलावा फिल साल्ट ने 39 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो इंग्लैंड के किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक है. इसके साथ उन्होंने 2021 में नॉटिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ लियाम लिविंगस्टोन के 42 गेंदों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

बटलर ने भी किया कमाल
जोस बटलर ने भी उनका भरपूर साथ दिया, जिन्होंने 30 गेंदों में 83 रनों की आक्रामक पारी खेली, जिसमें आठ चौके और सात छक्के शामिल थे. बटलर ने 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो लियाम लिविंगस्टोन (17 गेंदों में) और मोईन अली (16 गेंदों में) के बाद इंग्लैंड के किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है.

तीसरा मैच
तीन मैचों की सीरीज अब निर्णायक मुकाबले तक पहुंच गई है. जिसका आखिरी मैच रविवार 14 सितंबर को नॉटिंघम में स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे और भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा.

