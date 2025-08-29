ETV Bharat / sports

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में चुनाव प्रक्रिया शुरू, इनकी देखरेख में होगा इलेक्शन, जानिए शेड्यूल - CRICKET ASSOCIATION OF UTTARAKHAND

क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है. आगामी 6 सितंबर को 8 पदों के लिए वोटिंग होगी.

Cricket Association of Uttarakhand
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 29, 2025 at 8:17 PM IST

3 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की आज यानी 29 अगस्त से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिसके तहत क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के 8 पदाधिकारी के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. आगामी 6 सितंबर को मतदान होना है और उसी दिन शाम को 3 बजे परिणाम जारी कर दिए जाएंगे. वहीं, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मोहित डोभाल ने निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी दी.

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड निर्वाचन शेड्यूल-

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में चुनाव प्रक्रिया शुरू (वीडियो- ETV Bharat)
  • बीती 15 अगस्त को चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी.
  • 29 अगस्त की सुबह 11 बजे से 30 अगस्त शाम 4 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी.
  • 31 अगस्त की सुबह 11 बजे ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.
  • 31 अगस्त को सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की जाएगी.
  • 31 अगस्त को शाम 5 बजे वैलिड नॉमिनेशन कैंडिडेट की घोषणा की जाएगी.
  • 31 अगस्त से 2 सितंबर तक तक नॉमिनेशन पर आपत्ति की तिथि रखी गई है.
  • 1 सितंबर सुबह 11 बजे से 3 सितंबर शाम 4 बजे तक प्रत्याशी की नाम वापसी होगी.
  • 4 सितंबर को शाम 3 बजे निर्वाचक नामावली और प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा.
  • 6 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मतदान होगा.
  • 6 सितंबर को शाम 3 बजे परिणाम की घोषणा की जाएगी.

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के निर्वाचन के लिए मिजोरम के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी रिटायर्ड आईएएस सी शशांक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में मौजूद हैं तो वहीं उनके साथ दो सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में वीपी आचार्य और विनोद जी मौजूद रहेंगे."- मोहित डोभाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड

अहम है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का चुनाव: बता दें कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है. क्योंकि, आने वाले समय में एसोसिएशन के सामने उत्तराखंड प्रीमियर लीग (UPL) के दूसरे सीजन के आयोजन की भी बड़ी चुनौती है. UPL सीजन 1 बतौर सेक्रेटरी महिमा वर्मा की ओर से भव्य तरीके से आयोजित किया गया था. पहली दफा उत्तराखंड के क्रिकेटरों को एक बड़ा प्लेटफार्म देने की शुरुआत महिमा वर्मा ने की थी.

CAU CEO Mohit Dobhal
सीएयू के सीईओ मोहित डोभाल (फोटो- ETV Bharat)

बड़ी बात ये है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के बायोलॉज के अनुसार, महिमा वर्मा अपने सचिव के रूप में अधिकतम कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और अब वे दोबारा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव के पद पर नहीं रहेंगे. ऐसे में जो भी नया सचिव आता है, उसके लिए सकुशल तरीके से UPL सीजन 2 का आयोजन पहला बड़ा टास्क होगा.

Cricket Association of Uttarakhand Election
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की चुनाव को लेकर सरगर्मियां (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, इसके अलावा नए अध्यक्ष और नई टीम किस तरह से उत्तराखंड के क्रिकेट को आगे लेकर जाती है, ये भी जल्द ही साफ हो जाएगी. हालांकि, अभी 6 सितंबर को वोटिंग होनी है और वोटिंग के बाद अब कौन सी टीम उत्तराखंड के क्रिकेट को लीड करेगी, यह भी स्पष्ट हो जाएगा. फिलहाल, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में चुनाव की सरगर्मियां चरम पर है.

ये भी पढ़ें-

देहरादून: उत्तराखंड में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की आज यानी 29 अगस्त से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिसके तहत क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के 8 पदाधिकारी के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. आगामी 6 सितंबर को मतदान होना है और उसी दिन शाम को 3 बजे परिणाम जारी कर दिए जाएंगे. वहीं, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मोहित डोभाल ने निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी दी.

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड निर्वाचन शेड्यूल-

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में चुनाव प्रक्रिया शुरू (वीडियो- ETV Bharat)
  • बीती 15 अगस्त को चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी.
  • 29 अगस्त की सुबह 11 बजे से 30 अगस्त शाम 4 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी.
  • 31 अगस्त की सुबह 11 बजे ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.
  • 31 अगस्त को सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की जाएगी.
  • 31 अगस्त को शाम 5 बजे वैलिड नॉमिनेशन कैंडिडेट की घोषणा की जाएगी.
  • 31 अगस्त से 2 सितंबर तक तक नॉमिनेशन पर आपत्ति की तिथि रखी गई है.
  • 1 सितंबर सुबह 11 बजे से 3 सितंबर शाम 4 बजे तक प्रत्याशी की नाम वापसी होगी.
  • 4 सितंबर को शाम 3 बजे निर्वाचक नामावली और प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा.
  • 6 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मतदान होगा.
  • 6 सितंबर को शाम 3 बजे परिणाम की घोषणा की जाएगी.

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के निर्वाचन के लिए मिजोरम के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी रिटायर्ड आईएएस सी शशांक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में मौजूद हैं तो वहीं उनके साथ दो सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में वीपी आचार्य और विनोद जी मौजूद रहेंगे."- मोहित डोभाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड

अहम है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का चुनाव: बता दें कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है. क्योंकि, आने वाले समय में एसोसिएशन के सामने उत्तराखंड प्रीमियर लीग (UPL) के दूसरे सीजन के आयोजन की भी बड़ी चुनौती है. UPL सीजन 1 बतौर सेक्रेटरी महिमा वर्मा की ओर से भव्य तरीके से आयोजित किया गया था. पहली दफा उत्तराखंड के क्रिकेटरों को एक बड़ा प्लेटफार्म देने की शुरुआत महिमा वर्मा ने की थी.

CAU CEO Mohit Dobhal
सीएयू के सीईओ मोहित डोभाल (फोटो- ETV Bharat)

बड़ी बात ये है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के बायोलॉज के अनुसार, महिमा वर्मा अपने सचिव के रूप में अधिकतम कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और अब वे दोबारा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव के पद पर नहीं रहेंगे. ऐसे में जो भी नया सचिव आता है, उसके लिए सकुशल तरीके से UPL सीजन 2 का आयोजन पहला बड़ा टास्क होगा.

Cricket Association of Uttarakhand Election
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की चुनाव को लेकर सरगर्मियां (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, इसके अलावा नए अध्यक्ष और नई टीम किस तरह से उत्तराखंड के क्रिकेट को आगे लेकर जाती है, ये भी जल्द ही साफ हो जाएगी. हालांकि, अभी 6 सितंबर को वोटिंग होनी है और वोटिंग के बाद अब कौन सी टीम उत्तराखंड के क्रिकेट को लीड करेगी, यह भी स्पष्ट हो जाएगा. फिलहाल, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में चुनाव की सरगर्मियां चरम पर है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंडउत्तराखंड क्रिकेट बॉर्ड चुनावCAU ELECTION IN DEHRADUNCRICKET ASSOCIATION OF UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हरक रावत का बीजेपी पर एक और प्रहार! कहा- आखिर मान लिया कि 30 नहीं 27 करोड़ रुपए मिले

थराली आपदा: आंखों के सामने सैलाब में बहे पिता, देखता रहा बेबस बेटा, बयां किया खौफनाक मंजर

तोता घाटी क्यों है गढ़वाल के लिए बड़ी टेंशन? सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का मामला आया सामने, 1700 से ज्यादा मुर्गियां दफन, चलेगी स्क्रीनिंग ड्राइव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.