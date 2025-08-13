ETV Bharat / sports

ED ने पूर्व दिग्गज क्रिकेटर को भेजा समन, सट्टेबाजी ऐप मामले में पूछताछ के लिए किया तलब

betting app case: पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स का स्टार खिलाड़ी मुश्किल में फंस गया है.

Suresh Raina
सुरेश रैना (IANS PHOTO)
Published : August 13, 2025

ED Summons Suresh Raina: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सट्टेबाजी ऐप मामले पूछताछ के लिए 13 अगस्त को तलब किया है. यह पूछताछ दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में होगी. रैना के अलावा, इस केस में कई अन्य क्रिकेटर और बॉलीवुड हस्तियां भी जांच के घेरे में हैं.

ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रचार के मामला
बता दें कि ये मामला एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBET के प्रचार के मामले से जुड़ा हूआ है. खास बात ये है कि सुरेश रैना इस ऐप के ब्रांड एंबेसडर हैं. ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर कुछ विज्ञापनों के जरिए इस ऐप से जुड़े हुए हैं. ईडी अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान इस ऐप से उनके संबंधों को समझने की उम्मीद है.

एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े ऐसे कई मामलों की जांच कर रही है, जिन पर कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने या भारी मात्रा में कर चोरी करने का आरोप है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने भारत के लिए 18 टेस्ट, 221 वनडे और 78 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल हैं. इसके अलावा वो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले है.

कई मशहूर हस्तियां भी जांच के घेरे में
अवैध सट्टेबाजी ऐप के प्रचार करने का आरोप कई मशहूर हस्तियों पर भी लगा है. जिस की वजह से तेलंगाना पुलिस ने राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज सहित 25 लोकप्रिय अभिनेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए थे. लेकिन दोनों अभिनेताओं ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करते हुए कहा कि वे अब ऐसे प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं करते हैं. फिर भी इनको ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है.

ईडी एफआईआर में नामित कई अन्य हस्तियों के वित्तीय लेनदेन और डिजिटल ट्रेल्स की भी जांच कर रहा है, जिनमें अभिनेता मंचू लक्ष्मी, निधि अग्रवाल, अनन्या नागल्ला और टेलीविजन एंकर श्रीमुखी शामिल हैं.

