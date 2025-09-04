कोलकाता: अगर आप किसी ऐसे खिलाड़ी को शहर की सड़कों पर ट्रैफिक नियंत्रित करते या पैदल चलते हुए स्वयंसेवी कार्य करते देखें, जिसे आप जानते हैं, तो हैरान न हों. क्योंकि राज्य के कई बेहतरीन एथलीट, राष्ट्रीय वाटर पोलो टीम के खिलाड़ी और कोलकाता के सबसे रोमांचक फुटबॉल खिलाड़ी अब पेशे से नागरिक स्वयंसेवक हैं. अगर आप उन्हें ड्यूटी पर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वे मैदान पर सफलता की रोशनी को पीछे छोड़ आए हैं और रोजी-रोटी की तलाश में हकीकत की उबड़-खाबड़ जमीन पर हैं. नरुगोपाल हैट भी इसी सूची में हैं.

नरुगोपाल हैट फुटबॉलर से बने स्वयंसेवक

आपको उन्हें पहचानने में दिक्कत हो रही है, तो पंद्रह साल पहले चलते हैं. 2010 में ट्रेवर जेम्स मॉर्गन के नेतृत्व में ईस्ट बंगाल एक जबरदस्त ताकत थी. सुब्रत भट्टाचार्य द्वारा प्रशिक्षित टीम के लेफ्ट-बैक नरुगोपाल हैट असंभव को संभव कर दिखाने वाले माने जाते थे. अब वो एक नागरिक स्वयंसेवक हैं. नारुगोपाल पिछले पांच सालों से दाल-चावल के बदले इस काम में लगे हुए हैं. उनके कई समकालीन आज भी विभिन्न तरीकों से फुटबॉल से जुड़े हुए हैं. लेकिन नारुगोपाल को पेशेवर फुटबॉल क्यों छोड़ना पड़ा? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

नारुगोपाल को पेशेवर फुटबॉल क्यों छोड़ना पड़ा?

ईस्टर्न मोहन बगान के खिलाफ शानदार फुटबॉल खेलने वाले नारुगोपाल भी महामेदान में थे. दक्षिणी समिति के लिए खेलते हुए उनका एक भयानक सड़क हादसा हुआ. यही उनके फ़ुटबॉल करियर का अंत है. नारुगोपाल अब परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य हैं. हालांकि, उनके अधीन लगभग 75 और नागरिक स्वयंसेवक हैं. कुल मिलाकर नारुगोपाल का जीवन एक बड़े स्कूल जैसा है. जो बहुत कुछ सिखाता है.

नादुगोपाल हैट (ETV Bharat)

नादुगोपाल कहते हैं, 'मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी समाज की किसी भी समस्या में कूद सकता है. खेल का मैदान समाज के साथ घुलना-मिलना सिखाता है'. कुछ लोगों का जीवन जीवन के लिए संघर्ष ही होता है. नादुगोपाल ऐसे ही जीवन-योद्धाओं में से एक हैं.

कोलकाता के मैदान पर हुए हादसों में फुटबॉल खिलाड़ियों की जान जाने की कई कहानियां हैं. इस सूची में बिस्वजीत भट्टाचार्य और फाल्गुनी दत्ता जैसे कई नाम शामिल हैं. ये सभी फुटबॉल में अपनी दाढ़ी बढ़ाने के बाद कोचिंग में आए और सफलता भी हासिल की. ​​नादुगोपाल भी अब उसी राह पर हैं.

नादुगोपाल हैट (ETV Bharat)

दरअसल, वह अपने पहले प्यार फुटबॉल से कभी अलग नहीं होना चाहते थे. यही वजह है कि वह आज भी एक नागरिक स्वयंसेवक के रूप में कड़ी मेहनत करने के बाद फुटबॉल के मैदान की ओर दौड़ पड़ते हैं. वह अपनी भूमिका बदलते हैं और खुद को फुटबॉल में डुबो देते हैं.

सेमीफाइनल में ईस्ट बंगाल को हराने के बाद नारुगोपाल ने 2010 की डूरंड जीत को याद करते हुए कहा, 'डूरंड कप अब कोलकाता में होता है. उस समय यह दिल्ली में होता था. हम ईस्ट बंगाल को हराकर फाइनल में पहुंचे थे. फाइनल में हमने जेसीटी को हराकर ट्रॉफी जीती थी. यह मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक है'.

नादुगोपाल हैट (ETV Bharat)

नारुगोपाल यह भी कहते हैं कि, उन्होंने अपनी स्थिति को स्वीकार करना सीख लिया है. वह जो भी कमाते हैं, उसमें उन्हें नमक-भात भी मिलता है. उन्हें अपनी बेटी की पढ़ाई और परिवार की बीमारियों व समस्याओं पर समान रूप से ध्यान देना होता है. इसलिए भले ही वह डूरंड जीत की यादों में डूबे हों लेकिन नारुगोपाल के पैर अब हकीकत की जमीन पर हैं.