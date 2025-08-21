ETV Bharat / sports

डायमंड हार्बर ने पहली बार डूरंड कप के फाइनल में मारी एंट्री, इस टीम से होगा खिताबी मुकाबला - DURAND CUP 2025

Durand Cup 2025: डायमंड हार्बर एफसी ने सेमीफाइनल में ईस्ट बंगाल को 2-1 से मात दे दी.

कोलकाता: ईस्ट बंगाल का डूरंड कप जीतने का सपना 20 अगस्त को टूट गया. क्योंकि टूर्नामेंट में अपना पहला ही सीजन खेल रही डायमंड हार्बर एफसी ने उन्हें सेमीफाइनल में 2-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. इसके साथ अभिषेक बनर्जी की टीम यमंड हार्बर एफसी पहली बार डूरंड कप के फाइनल में पहुंच गया. अब 134वें डूरंड कप के फाइनल में उनका मुकाबला गत चैंपियन नॉर्थ-ईस्ट यूनाइटेड से होगा, जो शनिवार, 23 अगस्त को खेला जाएगा.

डायमंड हार्बर के दो गोल
डायमंड हार्बर ने दूसरे हाफ में क्रमशः स्पेनिश डिफेंडर मिकेल इडियाकेज और केरल के फॉरवर्ड जॉबी जस्टिन के दो गोलों की बदौलत जीत हासिल की. ईस्ट बंगाल की ओर से अनवर अली ने गोल करने में कामयाब रहे, लेकिन वो अपनी टीम को मैच जीताने में असफल रहे. जब दोनों टीमों का स्कोर एक-एक से बराबर था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे खेल ईस्ट बंगाल की ओर झुक रहा है. लेकिन फ़ुटबॉल उतार-चढ़ाव से भरपूर होता है, और इस मुकाबले में ऐसा ही हुआ.

इस मैच ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि कब्जा और आंकड़े मैच नहीं जीतते, बल्कि गोल जीतते हैं. ईस्ट बंगाल ने गेंद पर दबदबा बनाया, आक्रामक इरादे से दबाव बनाया और गोल भी बटोरे, लेकिन अपने मौकों को निर्णायक क्षणों में नहीं बदल पाए. दूसरी ओर, डायमंड हार्बर ने अपने मौकों का पूरा फायदा उठाया, और बेहद शानदार अंदाज में ईस्ट बंगाल को करारी शिकस्त दे दी.

पुराने खिलाड़ी ने ईस्ट बंगाल का दिल तोड़ा
डायमंड हार्बर के गोलकीपर मिरशाद मिचू, जो कभी ईस्ट बंगाल के रिजर्व खिलाड़ी थे और पिछले सीजन में नॉर्थईस्ट यूनाइटेड की डूरंड कप विजेता टीम का हिस्सा थे, उन्होंने नें गोलकीपर के रुप में अहम भूमिका निभाई और ईस्ट बंगाल को बार-बार गोल करने से रोका. इसके अलावा जॉबी जस्टिन, जो कभी ईस्ट बंगाल के उभरते सितारे थे, ने आखिरी क्षणों में गोल करके डायमंड हार्बर को 2-1 से जीत दिला दी. जिससे उनका पुराना क्लब बाहर हो गया और उनकी नई टीम का नाम डूरंड कप के फाइनल में पहुंच गया.

