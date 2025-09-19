ETV Bharat / sports

दुखद! एशिया कप मैच के दौरान पिता का निधन, श्रीलंकाई खिलाड़ी को कोच ने दी खबर, वीडियो आया सामने

दुनिथ वेल्लालेज के पिता का निधन ( AP )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 19, 2025 at 10:11 AM IST | Updated : September 19, 2025 at 10:35 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद : गुरुवार रात एशिया कप ग्रुप-बी के फाइनल मैच में श्रीलंका द्वारा अफगानिस्तान पर छह विकेट से जीत हासिल करने के कुछ ही देर बाद 22 वर्षीय ऑलराउंडर दुनीथ वेलालगे को अपने पिता के निधन की खबर सुनकर गहरा सदमा लगा. उनके पिता सुरंगा वेलालगे का निधन कथित तौर पर उस समय हुआ जब उनका बेटा अबू धाबी में अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप ग्रुप बी का मैच खेल रहा था. वेलालगे के पिता का हुआ निधन

वेलालगे को अपने पिता के निधन की खबर मैच के बाद मिली, जिसमें श्रीलंका ने छह विकेट से जीत हासिल कर सुपर 4 चरण में अपराजित रहते हुए प्रवेश किया. ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, मैच समाप्त होने के तुरंत बाद वे घर के लिए रवाना हो गए. अपने घर में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद टूर्नामेंट में उनके आगे खेलने पर संदेह के बादल छा गए हैं, क्योंकि श्रीलंका को 20 सितंबर को बांग्लादेश, 23 सितंबर को पाकिस्तान और 26 सितंबर को भारत के खिलाफ खेलना है.

अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में वेलालगे ने चार ओवर में 49 रन देकर एक विकेट लिया, जिसमें मोहम्मद नबी के पांच छक्के और उनके अंतिम ओवर में कुल 32 रन शामिल हैं. यह मैच उनका पांचवां टी20I और टूर्नामेंट में पहला मैच था. उन्होंने 31 एकदिवसीय मैच खेले हैं, जिनमें से दो बार उन्होंने भारत के खिलाफ पारी में पांच विकेट लिए हैं. उन्होंने एकदिवसीय मैचों में 39 और टी20I में 7 विकेट लिए हैं और एकदिवसीय मैचों में बल्ले से कुछ महत्वपूर्ण पारियां भी खेली हैं, जिसमें 24 पारियों में 20.31 की औसत और एक अर्धशतक के साथ 386 रन शामिल हैं. कैसा रहा मैच का हाल इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए. मोहम्मद नबी ने 60 रनों की अहम पारी खेली, जबकि कप्तान राशिद खान ने 24 रन बनाए. श्रीलंका की ओर से नुवान तुषारा ने गेंदबाजी में सबसे ज्यादा विकेट लिए. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए कुसल मेंडिस ने 74 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत श्रीलंकाई टीम 18.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर सकी. श्रीलंका का सुपर-4 में मुकाबला 20 सितंबर को बांग्लादेश से होगा. ये खबर भी पढ़ें : एशिया कप 2025: अफगानिस्तान एशिया कप से बाहर, श्रीलंका-बांग्लादेश की सुपर फोर में एंट्री

Last Updated : September 19, 2025 at 10:35 AM IST