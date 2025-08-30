ETV Bharat / sports

DPL में मचा बवाल, कई खिलाड़ी आपस में भिड़े, पांच पर लगा भारी जुर्माना - DELHI PREMIER LEAGUE 2025

Delhi Premier League 2025: दिग्वेश राठी, नितीश राणा, अमन भारती, सुमित माथुर और कृष यादव पर भारी जुर्माना लगा है.

हैदराबाद: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 (DPL 2025) में शुक्रवार, 29 अगस्त को अरुण जेटली स्टेडियम में एलिमिनेटर मुकाबले खेले गए. जिसमें वेस्ट दिल्ली लायंस ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को हरा दिया. मैच में नितीश राणा ने नाबाद 134 (55) रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को 17.1 ओवर में ही 202 रनों का लक्ष्य हासिल करा दिया.

इस जीत के साथ वेस्ट दिल्ली क्वालीफायर 2 में पहुंच गया जो अब शनिवार, 30 अगस्त को ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ खेलेगा. लेकिन एलिमिनेटर मुकाबले में बड़ा बवाल उस वक्त देखने को मिला जब पांच खिलाड़ियों के बीच तू तू मैं मैं हो गई. जिसकी वजह से दिल्ली प्रीमियर लीग के आयोजकों ने उन पांचों खिलाड़ी-दिग्वेश राठी, नितीश राणा, अमन भारती, सुमित माथुर और कृष यादव- पर डीपीएल के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का जुर्माना लगाया गया है.

खिलाड़ियों के बीच नोकझोंक
खिलाड़ियों के बीच नोकझोंक तब शुरू हुआ जब राठी ने अपनी गेंदबाजी एक्शन के बीच में गेंद को रिलीज नहीं किया, जिसके जवाब में राणा ने स्वीप शॉट लगाने का प्रयास किया. उसके बाद जब राठी गेंदबाजी करने के लिए वापस लौटे, तो राणा पीछे हट गए. लेकिन राणा द्वारा राठी की गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाकर डीप पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाने के बाद तनाव बढ़ गया और तस्वीरों में बाएं हाथ का बल्लेबाज गुस्से में राठी की ओर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था.

जिसके बाद अंपायर और आसपास के क्षेत्ररक्षकों ने तुरंत हस्तक्षेप करके दोनों को अलग किया. दोनों के बीच हुई तीखी बहस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नीतीश, राठी से कुछ कहते और बाद में कलाई के स्पिनर पर छक्का लगाने के बाद अपने बल्ले पर उनके हस्ताक्षर वाले जश्न की नकल करते नजर आ रहे हैं. लेकिन अब, राणा पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है जबकि राठी पर मैच फीस का 80 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है.

मैच फीस का 100 प्रतिशत जुर्माना
इसी मैच में एक और झगड़ा तब हुआ जब राणा के साथी कृष यादव की पहले भारती और फिर एक अन्य खिलाड़ी के साथ तीखी बहस हुई. परिणामस्वरूप, कृष पर मैच के दौरान विरोधी टीम के खिलाड़ी द्वारा गाली-गलौज और खिलाड़ी की ओर बल्ला तानने की वजह से मैच फीस का 100 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. जबकि भारती पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. वहीं, माथुर पर 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है.

