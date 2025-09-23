टीम इंडिया में दिनेश कार्तिक की वापसी, बनाए गए भारत के कप्तान, जानिए किस लीग में मचाएंगे धमाल
दिनेश कार्तिक को हांगकांग सिक्सेस 2025 के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है. अब वो एक बार फिर से मैदान पर नजर आएंगे.
Published : September 23, 2025 at 5:11 PM IST
हैदराबाद: क्रिकेट हांगकांग, चीन ने मंगलवार को घोषणा की है कि अनुभवी भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक आगामी प्रतिष्ठित हांगकांग सिक्सेस 2025 में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, जो 7 नवंबर से 2025 नवंबर तक आयोजित होगी. भारत के लिए लंबे समय तक शानदार खेल दिखाने वाले और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले कार्तिक का कप्तान के रूप में शामिल होना प्रशंसकों को प्रेरित करेगा और टूर्नामेंट की प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ाएगा.
हांगकांग सिक्सेस 2025 कार्तिक करेंगे कप्तानी
इस अवसर पर क्रिकेट हांगकांग, चीन के अध्यक्ष, श्री बुर्जी श्रॉफ ने कहा, 'हमें हांगकांग सिक्सेस 2025 के लिए टीम इंडिया के कप्तान के रूप में दिनेश कार्तिक का स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है. उनका नेतृत्व और अनुभव इस प्रतियोगिता में अपार मूल्य जोड़ेंगे और हमें विश्वास है कि उनकी उपस्थिति दुनिया भर के प्रशंसकों को इस शानदार क्रिकेट उत्सव का गवाह बनने के लिए आकर्षित करेगी'.
जानिए कप्तान बनने पर क्या बोले दिनेश कार्तिक
हांगकांग सिक्सेस 2025 में टीम इंडिया के कप्तान दिनेश कार्तिक ने कहा, 'हांगकांग सिक्सेस में टीम इंडिया का नेतृत्व करना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है. यह एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसका इतिहास इतना समृद्ध और वैश्विक स्तर पर जाना जाता है. मैं ऐसे खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व करने के लिए उत्सुक हूं. जिनके नाम अविश्वसनीय रिकॉर्ड हैं, और साथ मिलकर हम प्रशंसकों को खुशी प्रदान करने और निडर और मनोरंजक क्रिकेट खेलने का लक्ष्य रखेंगे'.
We are proud to welcome Dinesh Karthik as the Captain of Team India for the Hong Kong Sixes 2025.— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) September 23, 2025
With his vast international experience, sharp leadership skills, and explosive batting, Dinesh will bring both inspiration and intensity to the tournament. His appointment reflects… pic.twitter.com/XlfTnOPsM3
क्रिकेट हांगकांग फॉर द सिक्सेस के सह-संस्थापक श्री रजनीश चोपड़ा ने कहा, 'हांगकांग सिक्सेस में दिनेश कार्तिक का भारत का नेतृत्व करना अरिवा स्पोर्ट्स में हमारे लिए गर्व की बात है. उनका करिश्मा और दबाव में भी बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता उन्हें इस प्रारूप के लिए एक आदर्श कप्तान बनाती है. यह हांगकांग सिक्सेस की विरासत को सबसे रोमांचक वैश्विक क्रिकेट आयोजनों में से एक के रूप में मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है'.
हांगकांग सिक्सेस 2025 तेज-तर्रार क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय सितारों और बेजोड़ मनोरंजन का एक रोमांचक मिश्रण होने का वादा करता है, जो दुनिया में सबसे रोमांचक लघु-प्रारूप टूर्नामेंटों में से एक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करता है.