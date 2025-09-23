ETV Bharat / sports

टीम इंडिया में दिनेश कार्तिक की वापसी, बनाए गए भारत के कप्तान, जानिए किस लीग में मचाएंगे धमाल

हैदराबाद: क्रिकेट हांगकांग, चीन ने मंगलवार को घोषणा की है कि अनुभवी भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक आगामी प्रतिष्ठित हांगकांग सिक्सेस 2025 में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, जो 7 नवंबर से 2025 नवंबर तक आयोजित होगी. भारत के लिए लंबे समय तक शानदार खेल दिखाने वाले और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले कार्तिक का कप्तान के रूप में शामिल होना प्रशंसकों को प्रेरित करेगा और टूर्नामेंट की प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ाएगा.

हांगकांग सिक्सेस 2025 कार्तिक करेंगे कप्तानी

इस अवसर पर क्रिकेट हांगकांग, चीन के अध्यक्ष, श्री बुर्जी श्रॉफ ने कहा, 'हमें हांगकांग सिक्सेस 2025 के लिए टीम इंडिया के कप्तान के रूप में दिनेश कार्तिक का स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है. उनका नेतृत्व और अनुभव इस प्रतियोगिता में अपार मूल्य जोड़ेंगे और हमें विश्वास है कि उनकी उपस्थिति दुनिया भर के प्रशंसकों को इस शानदार क्रिकेट उत्सव का गवाह बनने के लिए आकर्षित करेगी'.

जानिए कप्तान बनने पर क्या बोले दिनेश कार्तिक

हांगकांग सिक्सेस 2025 में टीम इंडिया के कप्तान दिनेश कार्तिक ने कहा, 'हांगकांग सिक्सेस में टीम इंडिया का नेतृत्व करना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है. यह एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसका इतिहास इतना समृद्ध और वैश्विक स्तर पर जाना जाता है. मैं ऐसे खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व करने के लिए उत्सुक हूं. जिनके नाम अविश्वसनीय रिकॉर्ड हैं, और साथ मिलकर हम प्रशंसकों को खुशी प्रदान करने और निडर और मनोरंजक क्रिकेट खेलने का लक्ष्य रखेंगे'.