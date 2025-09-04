ETV Bharat / sports

MS Dhoni पर अफ्रीकाई खिलाड़ी ने दिया बड़ा बयान, जानिए CSK में कैप्टन कूल के साथ खेलने पर क्या बोला - MS DHONI

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विश्व विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज ने बड़ा बयान दिया है.

MS Dhoni
एमएस धोनी (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2025 at 11:33 AM IST

नई दिल्ली: इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सभी के दिलों पर राज करते हैं. उन्होने भारतीय क्रिकेट टीम को टी20, वनडे और चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता अपनी कप्तानी में बनाया था. वो कई खिलाड़ियों को मौका देने और उनके हुनर को दुनिया के सामने लाने का काम कर चुके हैं.

एमएस धोनी इंडियन क्रिकेट टीम से भले ही 2020 में संन्यास ले चुके हैं लेकिन वो इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलना लगातार जारी रखे हुए हैं. वो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा है. इस दौरान धोनी ने सीएसके की टीम से कई खिलाड़ियों को मौका दिया है और उन्हें आगे बढ़ाया है.

उनकी कप्तानी में आईपीएल खेलने वाले कई भारतीय खिलाड़ियों टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला है. इसी बीच एक विदेशी खिलाड़ी ने भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद नेशनल टीम में जगह बनाई है. ये खिलाड़ी कोई और नहीं दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस है, जो लगातार दक्षिण अफ्रीका के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं.

Dewald Brevis
डेवाल्ड ब्रेविस (ANI)

डेवाल्ड ब्रेविस ने किया शानदार प्रदर्शन

डेवाल्ड ब्रेविस ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने धोनी की कप्तानी में खेलते हुए आईपीएल 2025 में डेवाल्ड ब्रेविस ने 6 मैचों में 2 अर्धशतकों की बदौलत 225 रन बनाए थे. इसके बाद उन्हें फिर से अफ्रीका टीम में मौका मिला और उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर अपनी जगह पुख्ता कर ली. उन्होंने अफ्रीका के लिए 10 टी20 मैचों में 1 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 318 रन बनाए हैं. वो 2 टेस्ट में 84 और 3 वनडे में 56 रन बना चुके हैं.

एमएस धोनी को लेकर डेवाल्ड ब्रेविस ने बोली बड़ी बात

अब डेवाल्ड ब्रेविस ने एबी डिविलियर्स के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए धोनी की तारीफ की है. उन्होंने कहा, 'एमएस धोनी बहुत विनम्र हैं, वह जिस तरह के व्यक्ति हैं, वह मुझे सबसे अलग लगा. उनके पास खिलाड़ियों और लोगों के लिए समय है और उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता है. केवल उस समय यह बंद होता है, जब वह सो रहे होते हैं. ये उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा'.

