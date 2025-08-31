रांची: राजधानी रांची में रविवार को झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी के तत्वावधान में राज्य के खिलाड़ियों का सम्मेलन आयोजित हुआ. इसमें झारखंड में खेल और खिलाड़ियों के विकास को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. कार्यक्रम का आयोजन पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के मार्गदर्शन और निर्देशन में हुआ.

सम्मेलन में खिलाड़ियों ने कहा कि झारखंड खेल प्रतिभा से समृद्ध राज्य है, लेकिन खेल नीति और सरकारी उपेक्षा के कारण यहां के कई खिलाड़ी अपने करियर के चरम पर देश को गौरवान्वित करने के बावजूद सेवानिवृत्ति के बाद गुमनामी और आर्थिक संकट झेलने को मजबूर हो जाते हैं.

झारखंड की पहचान खेलों से जुड़ी

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि झारखंड की परिकल्पना ही हॉकी ओलंपियन जयपाल सिंह मुंडा ने की थी, जिन्होंने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. ऐसे राज्य से महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका कुमारी, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, वीरेंद्र लकड़ा, मनोहर टोपनो, सुमराय टेटे, सावित्री पूर्ति समेत अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं. इन खिलाड़ियों ने देश-दुनिया में झारखंड का परचम लहराया है.

झारखंड में खेल विकास पर चर्चा (ईटीवी भारत)

खिलाड़ियों की बदतर स्थिति

सम्मेलन के दौरान पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की ने कहा, "यह झारखंड का दुर्भाग्य है कि जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया, आज वही खिलाड़ी सब्जी बेचने, मुर्गी बेचने और साइकिल पंचर बनाने जैसे काम करने को मजबूर हैं. सरकार और समाज को उनकी स्थिति पर गंभीरता से सोचना होगा."

उन्होंने कहा कि जब तक खिलाड़ियों को रोजगार और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक खेलों के विकास की कल्पना अधूरी रहेगी.

सभा में मौजूद कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी अपनी व्यथा साझा की. उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते, लेकिन इसके बावजूद इस राज्य में हमें सम्मानजनक जीवन नहीं मिला. आज झारखंड के कई खिलाड़ी सब्जी बेचने, ठेला लगाने और फास्ट फूड की दुकान चलाने तक को विवश हैं. अगर सरकार और समाज ही खिलाड़ियों की सुध नहीं लेंगे तो नई पीढ़ी खेल को कैरियर कैसे मानेगी.

इस दौरान पूर्व ओलंपियन मनोहर टोपनो ने भी अपनी पीड़ा साझा किया. मौके पर एसोसिएशन और खेल से दूर दूर तक संबंध नहीं रखने वाले लोग जो खिलाड़ियों के बीच राजनीति करते है और संघों में है उनके खिलाफ खुले मंच से आक्रोश व्यक्त किया गया.

इस मौके पर पर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने कहा कि ये मंच खिलाड़ियों के लिए बना है इस मंच को अब सुदृढ़ करना है. ये सरकार खेल के क्षेत्र में बेहतर करने की कोशिश में है लेकिन विभागों की रिक्तियों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति कैसे हो इस पर सरकार को विचार करना होगा, इस राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए. सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों का होना जरूरी है झारखंड में नहीं है इस दिशा में काम करने की जरूरत है. सरकार पर दबाव बनाते हुए खिलाड़ियों को नौकरी दिलाना है.

रोजगार की कमी बड़ी चुनौती

खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि राज्य निर्माण के 24 साल बाद भी सरकार केवल 44 खिलाड़ियों को ही नौकरी दे पाई है, जिनमें से 39 नियुक्तियां 2021 में हेमंत सरकार के कार्यकाल में हुईं. इससे पहले की सरकारें इस दिशा में बेहद उदासीन रही हैं. खिलाड़ियों का कहना है कि रोजगार और प्रोत्साहन के मामले में रेलवे ने अहम भूमिका निभाई है, लेकिन मेकॉन, सीसीएल, सीएमपीडीआई, टाटा, टेल्को, सेल जैसे बड़े संस्थान अब पहले की तरह सहयोग नहीं कर रहे.

खिलाड़ियों ने कहा कि यदि सरकारी और निजी संस्थान खिलाड़ियों को रोजगार और प्रोत्साहन देने में आगे आएं तो झारखंड खेलों का गढ़ बन सकता है. विशेषकर दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को खेल नर्सरी के रूप में विकसित किया जा सकता है और जयपाल सिंह मुंडा का सपना साकार किया जा सकता है.

खिलाड़ियों की मुख्य मांगें

सम्मेलन में खिलाड़ियों ने सरकार और प्रशासन के समक्ष कई अहम मांगें रखीं. इनमें प्रमुख हैं.....

झारखंड के स्थानीय खिलाड़ियों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी के अवसर दिए जाएं.

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्समैन टाउनशिप या 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाए.

खेल नीति और निर्णय समितियों में खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए.

आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों के लिए स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजना लागू की जाए.

कॉलेज और विश्वविद्यालयों में खेल शिक्षक के रूप में खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाए.

बाहरी खिलाड़ियों की भर्ती पर रोक लगाई जाए और खेल संघों में पदक विजेता खिलाड़ियों को स्थान दिया जाए.

सभी खिलाड़ियों को एक मंच पर लाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाए.

खिलाड़ियों ने कहा कि यदि सरकार इन मांगों को प्राथमिकता दे, तो आने वाले वर्षों में झारखंड देश के सबसे अग्रणी खेल राज्यों में गिना जाएगा.

सम्मेलन में बड़ी उपस्थिति

सम्मेलन में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सह आईपीएस सरोजिनी लकड़ा, ओलंपियन मनोहर टोपनो, पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान सुमराय टेटे, सावित्री पूर्ति, JSCA अध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव समेत कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मौजूद रहे.

कार्यक्रम के अंत में सभी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने एक स्वर में कहा कि यदि सरकार और समाज मिलकर खिलाड़ियों को सम्मान, सुरक्षा और रोजगार देंगे, तो झारखंड खेलों के क्षेत्र में न केवल देश बल्कि विश्व स्तर पर अग्रणी राज्य बन सकता है.

