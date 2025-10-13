ETV Bharat / sports

वर्ल्ड आर्चरी लीग फाइनल में ‘राजपूताना रॉयल्स’ ने जीती गोल्डन ट्रॉफी, CM रेखा गुप्ता और रणदीप हुड्डा ने बढ़ाया उत्साह

वर्ल्ड आर्चरी लीग के ग्रैंड फाइनल में राजस्थान की टीम राजपूताना रॉयल्स ने दिल्ली की पृथ्वीराज योद्धा को हराकर गोल्डन ट्रॉफी अपने नाम की.

‘राजपूताना रॉयल्स’ ने जीती गोल्डन ट्रॉफी
‘राजपूताना रॉयल्स’ ने जीती गोल्डन ट्रॉफी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 13, 2025 at 7:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रविवार को वर्ल्ड आर्चरी लीग के ग्रैंड फाइनल में खेल और जज़्बे का अद्भुत संगम देखने को मिला 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चले इस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का समापन बेहद रोमांचक मुकाबले के साथ हुआ, जिसमें राजस्थान की टीम राजपूताना रॉयल्स ने दिल्ली की पृथ्वीराज योद्धा को हराकर गोल्डन ट्रॉफी अपने नाम कर ली.

फाइनल मुकाबले में शुरुआत में दिल्ली की टीम ने बढ़त बनाई थी और जीत लगभग तय लग रही थी, लेकिन अंतिम चरण में राजस्थान ने शानदार वापसी करते हुए पलटवार किया और मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया. दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में हर निशाने पर तालियां गूंज उठीं.

CM रेखा गुप्ता और रणदीप हुड्डा ने बढ़ाया उत्साह (ETV Bharat)

सीएम रेखा गुप्ता ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह

इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं मौजूद रहीं और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया. उन्होंने कहा, वर्ल्ड आर्चरी लीग का दिल्ली में होना हमारे लिए गर्व की बात है. भले ही दिल्ली की टीम हार गई हो, लेकिन दिल्ली को निशाना दिल पर लगाना आता है और राजस्थान तो निशाना साधने में माहिर ही रहा है.
मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारत अब विश्व खेल मंच पर अपनी नई पहचान बना रहा है.

फाइनल मैच देखती सीएम रेखा गुप्ता
फाइनल मैच देखती सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

फाइनल मैच को देखने पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता रनदीप हुड्डा ने भी दर्शकों के साथ खेल का आनंद लिया. उन्होंने दिल्ली टीम का समर्थन किया और कहा, “यह खेल है कोई जीतता है, तो कोई सीखता है, लेकिन एक साथ खेलना ही इस खेल की असली खूबसूरती है.”

गोल्डन ट्रॉफी के साथ राजपूताना रॉयल्स ने न केवल खिताब जीता बल्कि दर्शकों का दिल भी जीत लिया. वहीं, दिल्ली की पृथ्वीराज योद्धा टीम ने अपने प्रदर्शन से साबित किया कि हार के बावजूद जज़्बा कभी हार नहीं मानता.

ये खबर भी पढ़ें : महिला विश्व कप 2025: भारतीय खिलाड़ी के विकेट पर जश्न से ICC नाखुश, दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर को लगाई फटकार

For All Latest Updates

TAGGED:

ARCHERY LEAGUEARCHERY ASSOCIATION OF INDIAFIRST ARCHERY LEAGUE IN DELHICM REKHA GUPTAARCHERY LEAGUE FINAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पाकिस्तान- अफगानिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी, तालिबान ने कई चौकियों पर किया कब्जा

महिला विश्व कप 2025: आज भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ पिच रिपोर्ट

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 विनर्स लिस्ट: 'लापता लेडीज' और 'किल' ने गाड़ा झंडा, अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट को मिला बड़ा सम्मान

BMW ने नौ महीनों में की ताबड़तोड़ बिक्री, साल 2025 में अब तक बेच डालीं 11,978 कारें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.