वर्ल्ड आर्चरी लीग फाइनल में ‘राजपूताना रॉयल्स’ ने जीती गोल्डन ट्रॉफी, CM रेखा गुप्ता और रणदीप हुड्डा ने बढ़ाया उत्साह

फाइनल मुकाबले में शुरुआत में दिल्ली की टीम ने बढ़त बनाई थी और जीत लगभग तय लग रही थी, लेकिन अंतिम चरण में राजस्थान ने शानदार वापसी करते हुए पलटवार किया और मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया. दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में हर निशाने पर तालियां गूंज उठीं.

नई दिल्ली: दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रविवार को वर्ल्ड आर्चरी लीग के ग्रैंड फाइनल में खेल और जज़्बे का अद्भुत संगम देखने को मिला 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चले इस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का समापन बेहद रोमांचक मुकाबले के साथ हुआ, जिसमें राजस्थान की टीम राजपूताना रॉयल्स ने दिल्ली की पृथ्वीराज योद्धा को हराकर गोल्डन ट्रॉफी अपने नाम कर ली.

सीएम रेखा गुप्ता ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह

इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं मौजूद रहीं और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया. उन्होंने कहा, वर्ल्ड आर्चरी लीग का दिल्ली में होना हमारे लिए गर्व की बात है. भले ही दिल्ली की टीम हार गई हो, लेकिन दिल्ली को निशाना दिल पर लगाना आता है और राजस्थान तो निशाना साधने में माहिर ही रहा है.

मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारत अब विश्व खेल मंच पर अपनी नई पहचान बना रहा है.

फाइनल मैच देखती सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

फाइनल मैच को देखने पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता रनदीप हुड्डा ने भी दर्शकों के साथ खेल का आनंद लिया. उन्होंने दिल्ली टीम का समर्थन किया और कहा, “यह खेल है कोई जीतता है, तो कोई सीखता है, लेकिन एक साथ खेलना ही इस खेल की असली खूबसूरती है.”



गोल्डन ट्रॉफी के साथ राजपूताना रॉयल्स ने न केवल खिताब जीता बल्कि दर्शकों का दिल भी जीत लिया. वहीं, दिल्ली की पृथ्वीराज योद्धा टीम ने अपने प्रदर्शन से साबित किया कि हार के बावजूद जज़्बा कभी हार नहीं मानता.

