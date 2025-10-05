ETV Bharat / sports

दिल्ली में पहली बार हो रही विश्वस्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता, 12 देशों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा

नई दिल्ली: दिल्ली में पहली बार विश्व स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें 12 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. खास बात यह है कि इन खिलाड़ियों को छह टीमों में विभाजित किया गया है और टीमों के नाम भारत के गौरवशाली इतिहास से प्रेरित रखे गए हैं. इनमें *Rajputana Royals, Chero Archers, Prithviraj Yoddha, Kakatiya Knights, Chola Chiefs* और *Mighty Marathas* शामिल हैं.

दिल्ली बनी विश्व आर्चरी प्रतियोगिता की मेजबान: दिल्ली के मैदान में उतरते ही ये टीमें न सिर्फ अपनी खेल प्रतिभा दिखा रही हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की छाप भी छोड़ रही हैं. प्रतियोगिता के तीसरे दिन के उद्घाटन अवसर पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, “तीरंदाजी भारतीय योद्धाओं की पहचान रही है. आज इसे आधुनिक खेल के रूप में विश्व स्तर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, यह गर्व की बात है. दिल्ली का इस आयोजन का वेन्यू चुना जाना हमारे लिए सौभाग्य है. साथ ही टीमों के नामकरण से भारत की ऐतिहासिक विरासत भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर छा रही है.”