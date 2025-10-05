दिल्ली में पहली बार हो रही विश्वस्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता, 12 देशों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा
दिल्ली इस समय खेल जगत में इतिहास रच रही है. यहां पहली बार विश्व स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है.
Published : October 5, 2025 at 2:06 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में पहली बार विश्व स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें 12 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. खास बात यह है कि इन खिलाड़ियों को छह टीमों में विभाजित किया गया है और टीमों के नाम भारत के गौरवशाली इतिहास से प्रेरित रखे गए हैं. इनमें *Rajputana Royals, Chero Archers, Prithviraj Yoddha, Kakatiya Knights, Chola Chiefs* और *Mighty Marathas* शामिल हैं.
दिल्ली बनी विश्व आर्चरी प्रतियोगिता की मेजबान: दिल्ली के मैदान में उतरते ही ये टीमें न सिर्फ अपनी खेल प्रतिभा दिखा रही हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की छाप भी छोड़ रही हैं. प्रतियोगिता के तीसरे दिन के उद्घाटन अवसर पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, “तीरंदाजी भारतीय योद्धाओं की पहचान रही है. आज इसे आधुनिक खेल के रूप में विश्व स्तर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, यह गर्व की बात है. दिल्ली का इस आयोजन का वेन्यू चुना जाना हमारे लिए सौभाग्य है. साथ ही टीमों के नामकरण से भारत की ऐतिहासिक विरासत भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर छा रही है.”
आर्चरी प्रतियोगिता में महिलाओं की भागीदारी: इसी दौरान पार्षद मोनिका पंत ने भी उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं. उन्होंने खास तौर पर महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख किया. पंत ने कहा, “आर्चरी प्रतियोगिता में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखकर नई ऊर्जा मिलती है. यह खेल भारत की नई पहचान बन सकता है.”
स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शक इस भव्य आयोजन को देखने पहुंच रहे हैं. दर्शकों के जोश और खिलाड़ियों के जज़्बे ने माहौल को रोमांचक बना दिया है. भारत की प्रतिभा विश्व मंच पर छा रही है और दिल्ली इस ऐतिहासिक क्षण की गवाह बन रही है.
