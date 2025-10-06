पाकिस्तान को पीटने के बाद ड्रेसिंग रूम में 3 भारतीय प्लेयर्स की हुई तारीफ, दीप्ति को मिला बड़ा तोहफा
India vs Pakistan: भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप मैच में 88 रनों से हरा दिया. इसके बाद दीप्ति शर्मा को बड़ा इनाम मिला है.
Published : October 6, 2025 at 1:23 PM IST
हैदराबाद : भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का छठा मुकाबला रविवार को खेला गया. इस मैच में टीम इंडिया ने कोलंबो में पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही भारत की स्कोर लाइन पाकिस्तान पर 12-0 हो गई है. पाकिस्तान पर मिली जीत के लिए क्रांति गौड़ (3/20) को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला.
पाकिस्तान के खिलाफ मिली इस जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में क्रांति गौड़ के अलावा अन्य तीन खिलाड़ियों की जमकर तारीफ हुई. टीम के फील्डिंग कोच मुनीश बाली ने इन तीनों खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष के हाथों बेस्ट फील्डिर का अवॉर्ड दिलवाया.
दीप्ति शर्मा को मिला बेस्ट फील्डर का अवार्ड
भारत कोच ने कहा, 'शाबाश लड़कियों.. आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. आपने 6 कैच, 2 रन आउट किए. स्मृति मंधाना ने अंडर प्रेशर दो बहुत अच्छे कैच लिए. एक बहुत अच्छा कैच और एक डायरेक्ट हिट थ्रो हरमन ने लगाया, शाबाश हरमनप्रीत. दीप्ति ने स्पिल में 2 बेहतरीन और एक लॉ कैच लिया. इसके साथ ही उन्होंने एक रन आउट किया, शानदार. हमारे पास बेस्ट फील्डिंग मेडल के लिए 3 दावेदार है. इसके बाद ऋचा घोष कहती हैं, बताओ कौन हो सकता है. इसके बाद कोई हरमन का तो कोई दीप्ति का नाम लेता है. इसके बाद दीप्ति शर्मा को बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया जाता है.
आपको बता दें कि इस मैच में दीप्ति शर्मा ने पहले बल्ले के साथ 33 बॉल में 1 चौकों की मदद से 25 रन बनाए. इसके बाद गेंद के साथ दीप्ति ने 9 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. इस मैच में दीप्ति ने 2 कैच लिए और 1 रन आउट भी किया. इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 247 रन बनाए. पाकिस्तान 43 ओवर में 159 रनों पर ऑलआउट हो गई और 88 रनों से मुकाबला हार गई.