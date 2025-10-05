ETV Bharat / sports

रोहित और विराट वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले लेंगे संन्यास? दिग्गज क्रिकेटर ने खोला बड़ा राज

अब रोहित और विराट सिर्फ वनडे क्रिकेट में खेल रहे है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज के स्क्वाड में दोनों को शामिल किया गया है. रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छीनकर शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया है, जबकि श्रेयस अय्यर उपकप्तान के रोल में नजर आएंगे.

हैदराबाद : सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम की धुरी बने हुए थे. इन्होंने 2024 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को छोड़ दिया, जबकि मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया.

रोहित-विराट वर्ल्ड कप से पहले लेंगे संन्यास?

रोहित शर्मा और विराट कोहली की वनडे टीम में अहमियत कम कर दी गई है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि, क्या वो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले वनडे क्रिकेट से भी संन्यास ले लेंगे. इस पर अब इंग्लैंड दिग्गज प्लेयर और पूर्व कप्तान डेविड गोवर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि रोहित-विराट वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक नहीं खेलंगे.

रोहित-विराट को लेकर डेविड ने दिया बड़ा बयान

डेविड गोवर ने एक निजी इंटरव्यू में कहा, 'मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हुए नहीं देख रहा हूं. ऋषभ पंत भले ही चोटिल होते रहते हैं लेकिन वो खेलेंगे. टीम गिल जैसे जवान लीडर्स पर निर्भर करेगी, ताकि वो आगे ही राह आसान कर पाए. ये गिल के लिए आगे आने और टीम इंडिया को सफलता की राह पर ले जाने का अच्छा मौका है'.

गोवर के बयान से पूरी तरह साफ है कि वो रोहित और विराट को 2027 वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं मानते हैं. क्योंकि तब तक रोहित शर्मा 40 साल से ज्यादा के हो जाएंगे जबकि विराट कोहली भी 38 साल के हो जाएंगे. ऐसे में दोनों को वनडे मैच बहुत कम खेलने को मिलेंगे क्योंकि उन दोनों ने बाकी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है. रोहित और विराट भी अपने आगे के भविष्य पर गंभीरता के साथ विचार-विमर्श कर रहे होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं.