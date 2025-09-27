ETV Bharat / sports

इंडियन बॉक्सिंग लीग क्वालिफिकेशन राउंड की तारीख घोषित, रांची में भिड़ेंगे पूर्वी भारत के बॉक्सर्स

रांची में इंडियन बॉक्सिंग लीग के क्वालिफिकेशन राउंड का आयोजन होने वाला है. अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में इसका आयोजन होने वाला है.

Indian Boxing League qualification round
इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के पदाधिकारी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2025 at 7:30 PM IST

रांची: राजधानी रांची एक बार फिर बड़े खेल आयोजन का गवाह बनने जा रहा है. इस बार खेलगांव स्थित बॉक्सिंग हॉल में 3 से 6 अक्टूबर तक इंडियन बॉक्सिंग लीग (आईबीएल) का क्वालिफिकेशन राउंड आयोजित किया जाएगा. चार दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर से उभरते हुए बॉक्सर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. आयोजन का मुख्य उद्देश्य बॉक्सिंग को क्रिकेट जैसी लोकप्रियता दिलाना है और आईपीएल की तर्ज पर इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है.

इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन और झारखंड एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन हो रहा है. ईस्ट इंडिया टाइटल 2025 के अंतर्गत इसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार से बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे. इन मुकाबलों के जरिए ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें आगे महाराष्ट्र में होने वाली मुख्य लीग यानी इंडियन बॉक्सिंग लीग में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा. साथ ही बालक और बालिका खिलाड़ियों का चयन यहां से होना है.

जानकारी देते इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के पदाधिकारी राकेश ठाकरान (ईटीवी भारत)

खेल विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के आयोजन से बॉक्सिंग को नई पहचान मिलेगी. क्रिकेट की तरह लीग आधारित प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को बेहतर अवसर देती हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मार्ग मिलता है. खासकर छोटे राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी ऐसे आयोजनों के जरिए अपनी प्रतिभा को मंच पर ला सकते हैं.

रांची में होने वाले इस आयोजन की तैयारी जोर-शोर से अब शुरू होगी. खेलगांव का बॉक्सिंग हॉल पूरी तरह तैयार किया जायेगा. ताकि खिलाड़ियों और दर्शकों को बेहतर माहौल मिल सके. आयोजन समिति ने बताया कि प्रतियोगिता में पारदर्शिता और तकनीकी मानकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा.

इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के पदाधिकारी राकेश ठाकरान ने कहा कि यह आयोजन पूर्वी भारत के लिए ऐतिहासिक साबित होगा. उनके अनुसार, ईस्ट इंडिया टाइटल 2025 के तहत होने वाली इस प्रतियोगिता में उभरते हुए बॉक्सर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे. चयनित खिलाड़ी महाराष्ट्र में होने वाली आईबीएल में हिस्सा लेकर देशभर में अपनी पहचान बनाएंगे.

स्थानीय खेल प्रेमियों में इस आयोजन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है. रांची के खेलप्रेमियों को उम्मीद है कि इस आयोजन से यहां के युवा बॉक्सर को बड़ा मंच मिलेगा. झारखंड के कई उभरते खिलाड़ी पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं और अब आईबीएल उनके लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकता है.

इस आयोजन के जरिए आयोजक न केवल खिलाड़ियों को अवसर देना चाहते हैं, बल्कि बॉक्सिंग को दर्शकों के बीच और लोकप्रिय बनाना भी उद्देश्य है. बॉक्सिंग का खेल भारत में लंबे समय से खेला जा रहा है, लेकिन इसे क्रिकेट जैसी लोकप्रियता नहीं मिली. लीग आधारित प्रतियोगिताएं इस स्थिति को बदल सकती हैं.

चार दिन चलने वाले इस क्वालिफिकेशन राउंड से जो भी खिलाड़ी चयनित होंगे, वे महाराष्ट्र में होने वाली आईबीएल में देशभर के अन्य दिग्गज खिलाड़ियों से भिड़ेंगे. यह प्रतियोगिता न केवल खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगी बल्कि उनके खेल करियर को नई दिशा देने का काम भी करेगी.

