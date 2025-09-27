ETV Bharat / sports

इंडियन बॉक्सिंग लीग क्वालिफिकेशन राउंड की तारीख घोषित, रांची में भिड़ेंगे पूर्वी भारत के बॉक्सर्स

रांची: राजधानी रांची एक बार फिर बड़े खेल आयोजन का गवाह बनने जा रहा है. इस बार खेलगांव स्थित बॉक्सिंग हॉल में 3 से 6 अक्टूबर तक इंडियन बॉक्सिंग लीग (आईबीएल) का क्वालिफिकेशन राउंड आयोजित किया जाएगा. चार दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर से उभरते हुए बॉक्सर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. आयोजन का मुख्य उद्देश्य बॉक्सिंग को क्रिकेट जैसी लोकप्रियता दिलाना है और आईपीएल की तर्ज पर इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है.

इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन और झारखंड एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन हो रहा है. ईस्ट इंडिया टाइटल 2025 के अंतर्गत इसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार से बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे. इन मुकाबलों के जरिए ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें आगे महाराष्ट्र में होने वाली मुख्य लीग यानी इंडियन बॉक्सिंग लीग में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा. साथ ही बालक और बालिका खिलाड़ियों का चयन यहां से होना है.

जानकारी देते इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के पदाधिकारी राकेश ठाकरान (ईटीवी भारत)

खेल विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के आयोजन से बॉक्सिंग को नई पहचान मिलेगी. क्रिकेट की तरह लीग आधारित प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को बेहतर अवसर देती हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मार्ग मिलता है. खासकर छोटे राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी ऐसे आयोजनों के जरिए अपनी प्रतिभा को मंच पर ला सकते हैं.

रांची में होने वाले इस आयोजन की तैयारी जोर-शोर से अब शुरू होगी. खेलगांव का बॉक्सिंग हॉल पूरी तरह तैयार किया जायेगा. ताकि खिलाड़ियों और दर्शकों को बेहतर माहौल मिल सके. आयोजन समिति ने बताया कि प्रतियोगिता में पारदर्शिता और तकनीकी मानकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा.

इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के पदाधिकारी राकेश ठाकरान ने कहा कि यह आयोजन पूर्वी भारत के लिए ऐतिहासिक साबित होगा. उनके अनुसार, ईस्ट इंडिया टाइटल 2025 के तहत होने वाली इस प्रतियोगिता में उभरते हुए बॉक्सर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे. चयनित खिलाड़ी महाराष्ट्र में होने वाली आईबीएल में हिस्सा लेकर देशभर में अपनी पहचान बनाएंगे.