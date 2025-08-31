दरभंगा: कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों. कवि दुष्यंत कुमार की ये पक्तियां दरभंगा के अरविंद अचल पर बिलकुल सटीक बैठती हैं. दरअसल अरविंद अचल ने अंतरराष्ट्रीय अंपायर बनकर बिहार के नाम एक और उपलब्धि जोड़ दी है. अरविंद ने आज ये साबित कर दिया है कि अगर कुछ करने का जज्बा हो तो मुश्किलें भी अपना रास्ता नहीं छोड़ती हैं.

मकरंदा गांव निवासी हैं अरविंद: दरभंगा जिले के मनीगाछी अंतर्गत आने वाले मकरंदा गांव निवासी हैं. वो मिथिला विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर टुनटुन झा अचल के बेटे हैं.अरविंद ने दरभंगा और पटना के साइंस कॉलेज से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री हासिल की. अभी फिलहाल वह स्विट्जरलैंड में कार्यरत हैं.

मैच खत्म के बाद सेल्फी लेते अरविंद अचल और उनके दोस्त (ETV Bharat)

बचपन से क्रिकेट में थी रूचि: अरविंद को बचपन से ही क्रिकेट में काफी दिलचस्पी थी. 90 के दशक के अंत में उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के लिए क्रिकेट खेला. लगभग दो दशक पहले जब वह दिल्ली में कार्यरत थे, तब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर क्रिकेट और अन्य खेलों से संबंधित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए थे.

बिहार का अंतरराष्ट्रीय अंपायर: दरअसल स्विटजरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है कि दरभंगा के अरविंद अचल को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के डेवलपमेंट अंपायर पैनल में नामांकित हो हुए हैं, जो पहले बिहार के अंपायर हैं. अब अरविंद अचल अंतरराष्ट्रीय मैच और आईसीसी की प्रतियोगिताओं में अंपायरिंग कर पाएंगे.

अरविंद अचल का सोशल मीडिया पोस्ट (ETV Bharat)

अरविंद ने T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में की अंपायरिंग: हाल ही में अरविंद अचल ने अपने क्रिकेट जूनून को लेकर एस्टोनिया की राजधानी टालिन में स्विट्जरलैंड और एस्टोनिया के बीच खेले गए T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में अंपायरिंग की है. उनकी इस उपलब्धि पर मिथिला और बिहार गौरवान्वित है.

T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में अरविंद ने की अंपायरिंग (ETV Bharat)

''हम लोगों के काफी गौरवान्वित करने वाला क्षण है. वैसे अरविंद को शुरू से ही क्रिकेट में रूचि थी और पच्चीस साल की तपस्या आखिरकार रंग लाई. जिसका नतीजा है कि वो अंतराष्ट्रीय पैनल का अंपायर बन गया''. -टुनटुन झा, अरविंद अचल के पिता

अरविंद अचल और उनके दोस्त (ETV Bharat)

युवाओं के लिए प्रेरणा बनी अरविंद की कहानी: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंपायर बनना सिर्फ अरविंद अचल के लिए गौरव का पल नहीं है, बल्कि पूरे मिथिला और बिहार के लिए ये पल गौरवशाली है. अरविंद की ये बड़ी उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत है कि जज्बा, धैर्य और कड़ी मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है.

''अब आधिकारिक तौर पर एक आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर हो गया हूं. अब आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे, जो स्विट्ज़रलैंड और एस्तोनिया बीच खेले जाएंगे. उसमें मैं अंपायर की भूमिका में नजर आऊंगा''. -अरविंद अचल, अंपायर

