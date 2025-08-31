ETV Bharat / sports

इंटरनेशननल क्रिकेट में अंपायरिंग करता नजर आएगा बिहार का लाल, ICC ने किया नॉमिनेट - INTERNATIONAL UMPIRE ARVIND ACHAL

दरभंगा के अरविंद अचल ने अंतरराष्ट्रीय अंपायर बनकर अपने क्षेत्र के साथ-साथ पूरे बिहार का नाम रोशन किया है. पढ़ें उनकी कहानी...

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 31, 2025 at 2:32 PM IST

3 Min Read

दरभंगा: कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों. कवि दुष्यंत कुमार की ये पक्तियां दरभंगा के अरविंद अचल पर बिलकुल सटीक बैठती हैं. दरअसल अरविंद अचल ने अंतरराष्ट्रीय अंपायर बनकर बिहार के नाम एक और उपलब्धि जोड़ दी है. अरविंद ने आज ये साबित कर दिया है कि अगर कुछ करने का जज्बा हो तो मुश्किलें भी अपना रास्ता नहीं छोड़ती हैं.

मकरंदा गांव निवासी हैं अरविंद: दरभंगा जिले के मनीगाछी अंतर्गत आने वाले मकरंदा गांव निवासी हैं. वो मिथिला विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर टुनटुन झा अचल के बेटे हैं.अरविंद ने दरभंगा और पटना के साइंस कॉलेज से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री हासिल की. अभी फिलहाल वह स्विट्जरलैंड में कार्यरत हैं.

INTERNATIONAL UMPIRE ARVIND ACHAL
मैच खत्म के बाद सेल्फी लेते अरविंद अचल और उनके दोस्त (ETV Bharat)

बचपन से क्रिकेट में थी रूचि: अरविंद को बचपन से ही क्रिकेट में काफी दिलचस्पी थी. 90 के दशक के अंत में उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के लिए क्रिकेट खेला. लगभग दो दशक पहले जब वह दिल्ली में कार्यरत थे, तब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर क्रिकेट और अन्य खेलों से संबंधित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए थे.

बिहार का अंतरराष्ट्रीय अंपायर: दरअसल स्विटजरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है कि दरभंगा के अरविंद अचल को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के डेवलपमेंट अंपायर पैनल में नामांकित हो हुए हैं, जो पहले बिहार के अंपायर हैं. अब अरविंद अचल अंतरराष्ट्रीय मैच और आईसीसी की प्रतियोगिताओं में अंपायरिंग कर पाएंगे.

INTERNATIONAL UMPIRE ARVIND ACHAL
अरविंद अचल का सोशल मीडिया पोस्ट (ETV Bharat)

अरविंद ने T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में की अंपायरिंग: हाल ही में अरविंद अचल ने अपने क्रिकेट जूनून को लेकर एस्टोनिया की राजधानी टालिन में स्विट्जरलैंड और एस्टोनिया के बीच खेले गए T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में अंपायरिंग की है. उनकी इस उपलब्धि पर मिथिला और बिहार गौरवान्वित है.

INTERNATIONAL UMPIRE ARVIND ACHAL
T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में अरविंद ने की अंपायरिंग (ETV Bharat)

''हम लोगों के काफी गौरवान्वित करने वाला क्षण है. वैसे अरविंद को शुरू से ही क्रिकेट में रूचि थी और पच्चीस साल की तपस्या आखिरकार रंग लाई. जिसका नतीजा है कि वो अंतराष्ट्रीय पैनल का अंपायर बन गया''. -टुनटुन झा, अरविंद अचल के पिता

INTERNATIONAL UMPIRE ARVIND ACHAL
अरविंद अचल और उनके दोस्त (ETV Bharat)

युवाओं के लिए प्रेरणा बनी अरविंद की कहानी: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंपायर बनना सिर्फ अरविंद अचल के लिए गौरव का पल नहीं है, बल्कि पूरे मिथिला और बिहार के लिए ये पल गौरवशाली है. अरविंद की ये बड़ी उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत है कि जज्बा, धैर्य और कड़ी मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है.

''अब आधिकारिक तौर पर एक आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर हो गया हूं. अब आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे, जो स्विट्ज़रलैंड और एस्तोनिया बीच खेले जाएंगे. उसमें मैं अंपायर की भूमिका में नजर आऊंगा''. -अरविंद अचल, अंपायर

ये भी पढ़ें-

दरभंगा: कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों. कवि दुष्यंत कुमार की ये पक्तियां दरभंगा के अरविंद अचल पर बिलकुल सटीक बैठती हैं. दरअसल अरविंद अचल ने अंतरराष्ट्रीय अंपायर बनकर बिहार के नाम एक और उपलब्धि जोड़ दी है. अरविंद ने आज ये साबित कर दिया है कि अगर कुछ करने का जज्बा हो तो मुश्किलें भी अपना रास्ता नहीं छोड़ती हैं.

मकरंदा गांव निवासी हैं अरविंद: दरभंगा जिले के मनीगाछी अंतर्गत आने वाले मकरंदा गांव निवासी हैं. वो मिथिला विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर टुनटुन झा अचल के बेटे हैं.अरविंद ने दरभंगा और पटना के साइंस कॉलेज से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री हासिल की. अभी फिलहाल वह स्विट्जरलैंड में कार्यरत हैं.

INTERNATIONAL UMPIRE ARVIND ACHAL
मैच खत्म के बाद सेल्फी लेते अरविंद अचल और उनके दोस्त (ETV Bharat)

बचपन से क्रिकेट में थी रूचि: अरविंद को बचपन से ही क्रिकेट में काफी दिलचस्पी थी. 90 के दशक के अंत में उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के लिए क्रिकेट खेला. लगभग दो दशक पहले जब वह दिल्ली में कार्यरत थे, तब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर क्रिकेट और अन्य खेलों से संबंधित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए थे.

बिहार का अंतरराष्ट्रीय अंपायर: दरअसल स्विटजरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है कि दरभंगा के अरविंद अचल को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के डेवलपमेंट अंपायर पैनल में नामांकित हो हुए हैं, जो पहले बिहार के अंपायर हैं. अब अरविंद अचल अंतरराष्ट्रीय मैच और आईसीसी की प्रतियोगिताओं में अंपायरिंग कर पाएंगे.

INTERNATIONAL UMPIRE ARVIND ACHAL
अरविंद अचल का सोशल मीडिया पोस्ट (ETV Bharat)

अरविंद ने T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में की अंपायरिंग: हाल ही में अरविंद अचल ने अपने क्रिकेट जूनून को लेकर एस्टोनिया की राजधानी टालिन में स्विट्जरलैंड और एस्टोनिया के बीच खेले गए T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में अंपायरिंग की है. उनकी इस उपलब्धि पर मिथिला और बिहार गौरवान्वित है.

INTERNATIONAL UMPIRE ARVIND ACHAL
T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में अरविंद ने की अंपायरिंग (ETV Bharat)

''हम लोगों के काफी गौरवान्वित करने वाला क्षण है. वैसे अरविंद को शुरू से ही क्रिकेट में रूचि थी और पच्चीस साल की तपस्या आखिरकार रंग लाई. जिसका नतीजा है कि वो अंतराष्ट्रीय पैनल का अंपायर बन गया''. -टुनटुन झा, अरविंद अचल के पिता

INTERNATIONAL UMPIRE ARVIND ACHAL
अरविंद अचल और उनके दोस्त (ETV Bharat)

युवाओं के लिए प्रेरणा बनी अरविंद की कहानी: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंपायर बनना सिर्फ अरविंद अचल के लिए गौरव का पल नहीं है, बल्कि पूरे मिथिला और बिहार के लिए ये पल गौरवशाली है. अरविंद की ये बड़ी उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत है कि जज्बा, धैर्य और कड़ी मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है.

''अब आधिकारिक तौर पर एक आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर हो गया हूं. अब आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे, जो स्विट्ज़रलैंड और एस्तोनिया बीच खेले जाएंगे. उसमें मैं अंपायर की भूमिका में नजर आऊंगा''. -अरविंद अचल, अंपायर

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

अरविंद अचलBIHAR NEWSDARBHANGA NEWSअरविंद अचल बने क्रिकेट अंपायरINTERNATIONAL UMPIRE ARVIND ACHAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

NDA को 2010 में 24, 2020 में सिर्फ 6 सीट, मगध की 26 सीटों पर 2025 का पूरा समीकरण समझिए

बिहार की लड़कियों ने रसोई के बजाय बॉक्सिंग रिंग की ओर रुख क्यों किया?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.