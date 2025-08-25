ETV Bharat / sports

वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी ने संन्यास से लिया यू-टर्न, मैदान फिर से धमाल मचाने को तैयार - CRICKETER OUT OF RETIREMENT

संन्यास लेने के बाद एक और खिलाड़ी ने संन्यास वापस ले लिया है. उसे वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिलने की उम्मीद है.

ICC Women's World Cup trophy
वर्ल्ड कप ट्रॉफी (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2025 at 4:32 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: क्रिकेट के मैदान पर कब क्या हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है. क्रिकेटर अक्सर जल्दबाजी में संन्यास की घोषणा कर देते हैं लेकिन बाद में वो अपने फैसले से यू टर्न लेते हैं. ऐसे स्थिति में वो संन्यास लेने के बाद भी दोबारा मैदान पर वापसी कर लेते हैं. क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जिन्होंने संन्यास का ऐलान करने के बाद दोबारा क्रिकेट के मैदान पर वापसी की है.

क्रिकेटर ने संन्यास से लिया यू टर्न

अब इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है. अब जो नाम इस लिस्ट में शामिल हुआ है. वो वनडे वर्ल्ड कप से ठीक पहले हुआ है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्ल्ड कप की टीम में इस खिलाड़ी को मौका मिल सकता है. ये खिलाड़ी किसी और देश की नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका की हैं.जो आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले अपने संन्यास से यू टर्न ले चुकी हैं.

वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले संन्यास लिया वापस

दरअसल, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर डेन वैन नीकेर्क ने अपने संन्यास के फैसले को पलट दिया है. उन्होंने संन्यास लेने के बाद खुद को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चयन के लिए उपलब्ध करा दिया है. ये फैसला महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले आया है.

Dane van Niekerk
Dane van Niekerk (IANS)

बता दें कि, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर से होने वाली है. ये टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाने वाला है. आज यानी सोमवार 25 अगस्त को पूर्व प्रोटियाज महिला कप्तान डेन वैन नीकेर्क ने संन्यास से वापस आने की घोषणा की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है.

डेन वैन नीकेर्क नाम 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत में होने वाले महिला वनडे विश्व कप के लिए प्रशिक्षण दल में भी शामिल है. वो टीम इस सप्ताह डरबन में एक प्रशिक्षण शिविर में भाग लेगी. ऐसे उनके पास वर्ल्ड कप की टीम में जगह बनाने का पूरा मौका होगा.

सोशल मीडिया पर पोस्ट किया भावुक पोस्ट

डेन वैन नीकेर्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास वापस लेने का फैसला किया है. इस समय ने मुझे याद दिलाया है कि मैंने अपने देश का प्रतिनिधित्व करना कितना मिस किया है और मैं उस अवसर को फिर से पाने के लिए अपना सब कुछ देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं'.

उन्होंने आगे लिखा, 'मैं क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका और क्रिकेट परिवार से अपने संन्यास के फैसले के लिए तहे दिल से माफी मांगती हूं और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं अंतरराष्ट्रीय मंच पर फिर से अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका पाकर बहुत आभारी हूं. मुझे पता है कि टीम और महिला क्रिकेट का स्तर लगातार ऊंचा हो रहा है और मैं उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हूं'.

डेन वैन वीकेर्क ने आगे लिखा, 'मैं इस मौके के लिए नई ऊर्जा, एकाग्रता और गहरी कृतज्ञता के साथ लौट रही हूं. इस सफर में मेरा साथ देने वाले सभी लोगों का शुक्रिया'.

कैसा रहा डेन वैन वीकेर्क का करियर

उन्होंने आखिरी बार सितंबर 2021 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था. टखने में फ्रैक्चर के कारण वह 2022 के वनडे विश्व कप से बाहर हो गईं. इसके बाद उन्होंने 2023 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. डेन वैन नीकेर्क ने 1 टेस्ट, 107 वनडे और 86 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 1 शतक और 19 अर्धशतकों सहित 4,074 रन बनाए हैं. उन्होंने 7 बार चार विकेट और 2 बार 5 विकेट सहित 204 विकेट भी लिए हैं.

ये खबर भी पढ़ें : महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हरमनप्रीत पहली बार करेंगी कप्तानी, 8 खिलाड़ियों का होगा पहला विश्व कप

नई दिल्ली: क्रिकेट के मैदान पर कब क्या हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है. क्रिकेटर अक्सर जल्दबाजी में संन्यास की घोषणा कर देते हैं लेकिन बाद में वो अपने फैसले से यू टर्न लेते हैं. ऐसे स्थिति में वो संन्यास लेने के बाद भी दोबारा मैदान पर वापसी कर लेते हैं. क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जिन्होंने संन्यास का ऐलान करने के बाद दोबारा क्रिकेट के मैदान पर वापसी की है.

क्रिकेटर ने संन्यास से लिया यू टर्न

अब इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है. अब जो नाम इस लिस्ट में शामिल हुआ है. वो वनडे वर्ल्ड कप से ठीक पहले हुआ है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्ल्ड कप की टीम में इस खिलाड़ी को मौका मिल सकता है. ये खिलाड़ी किसी और देश की नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका की हैं.जो आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले अपने संन्यास से यू टर्न ले चुकी हैं.

वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले संन्यास लिया वापस

दरअसल, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर डेन वैन नीकेर्क ने अपने संन्यास के फैसले को पलट दिया है. उन्होंने संन्यास लेने के बाद खुद को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चयन के लिए उपलब्ध करा दिया है. ये फैसला महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले आया है.

Dane van Niekerk
Dane van Niekerk (IANS)

बता दें कि, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर से होने वाली है. ये टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाने वाला है. आज यानी सोमवार 25 अगस्त को पूर्व प्रोटियाज महिला कप्तान डेन वैन नीकेर्क ने संन्यास से वापस आने की घोषणा की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है.

डेन वैन नीकेर्क नाम 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत में होने वाले महिला वनडे विश्व कप के लिए प्रशिक्षण दल में भी शामिल है. वो टीम इस सप्ताह डरबन में एक प्रशिक्षण शिविर में भाग लेगी. ऐसे उनके पास वर्ल्ड कप की टीम में जगह बनाने का पूरा मौका होगा.

सोशल मीडिया पर पोस्ट किया भावुक पोस्ट

डेन वैन नीकेर्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास वापस लेने का फैसला किया है. इस समय ने मुझे याद दिलाया है कि मैंने अपने देश का प्रतिनिधित्व करना कितना मिस किया है और मैं उस अवसर को फिर से पाने के लिए अपना सब कुछ देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं'.

उन्होंने आगे लिखा, 'मैं क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका और क्रिकेट परिवार से अपने संन्यास के फैसले के लिए तहे दिल से माफी मांगती हूं और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं अंतरराष्ट्रीय मंच पर फिर से अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका पाकर बहुत आभारी हूं. मुझे पता है कि टीम और महिला क्रिकेट का स्तर लगातार ऊंचा हो रहा है और मैं उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हूं'.

डेन वैन वीकेर्क ने आगे लिखा, 'मैं इस मौके के लिए नई ऊर्जा, एकाग्रता और गहरी कृतज्ञता के साथ लौट रही हूं. इस सफर में मेरा साथ देने वाले सभी लोगों का शुक्रिया'.

कैसा रहा डेन वैन वीकेर्क का करियर

उन्होंने आखिरी बार सितंबर 2021 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था. टखने में फ्रैक्चर के कारण वह 2022 के वनडे विश्व कप से बाहर हो गईं. इसके बाद उन्होंने 2023 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. डेन वैन नीकेर्क ने 1 टेस्ट, 107 वनडे और 86 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 1 शतक और 19 अर्धशतकों सहित 4,074 रन बनाए हैं. उन्होंने 7 बार चार विकेट और 2 बार 5 विकेट सहित 204 विकेट भी लिए हैं.

ये खबर भी पढ़ें : महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हरमनप्रीत पहली बार करेंगी कप्तानी, 8 खिलाड़ियों का होगा पहला विश्व कप

For All Latest Updates

TAGGED:

DANE VAN NIEKERKDANE VAN NIEKERK OUT OF RETIREMENTCRICKETER U TURN ON RETIREMENTICC WOMENS ODI WORLD CUP 2025CRICKETER OUT OF RETIREMENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत

भारत कर सकेगा ट्रंप के कृषि शुल्कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, जानिए कैसे

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को दिखी मजबूती, निफ्टी 24,941 और सेंसेक्स 81,558 पर

सस्ती कीमत पर लॉन्च हुई शानदार लुक्स वाली Renault Kiger Facelift, जानें क्या हैं फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.