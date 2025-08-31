ETV Bharat / sports

श्याम सुंदर ने चेक रिपब्लिक में लहराया तिरंगा, वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी में जीता गोल्ड

बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी में सोने का तमगा जीता. उन्होंने अपने फ्रांसीसी प्रतिद्वद्वी को हराया.

Shyam Sundar with the tricolor after winning the gold medal
गोल्ड मेडल जीतने के बाद तिरंगे के साथ श्याम सुंदर (ETV Bharat Bikaner)
August 31, 2025

बीकानेर: चेक रिपब्लिक में चल रही वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने शनिवार को व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता. श्याम सुंदर ने फ्रांस के गुएरिन मैक्सिम को 149-145 अंक से हराकर गोल्ड मेडल जीता और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया. श्याम सुंदर के प्रत्येक निशाने पर भारत माता के जयकारे लगे. श्याम की स्वर्णिम कामयाबी से बीकानेर में हर्ष की लहर दौड़ गई. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल समेत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने लाडले को बधाई दी.

बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी इससे पहले दो बार पैरा ओलंपिक में भाग ले चुके हैं. बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी इससे पहले एशियाई चैंपियनशिप और दूसरी प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं. श्याम को चेक गणराज्य में मिली कामयाबी से बीकानेर के खिलाड़ियों में उत्साह है. विभिन्न खेल संघ पदाधिकारियों ने श्याम सुंदर को बधाई दी. वहीं, राकेश कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने European Para Archery Cup – Leg II में कंपाउंड पुरुष ओपन डबल्स फाइनल में स्लोवाकिया को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है.

इधर, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी को बधाई दी. कानून मंत्री मेघवाल ने लिखा चेक गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में बीकानेर, राजस्थान के गौरव श्याम सुंदर स्वामी ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने फ्रांसीसी खिलाड़ी को पराजित कर स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान-सम्मान बढ़ाया. यह उपलब्धि न केवल बीकानेर, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का क्षण है.

