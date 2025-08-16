हैदराबाद: अनुभवी ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर CSK फ्रैंचाइजी पर आरोप लगाया था कि फ्रैंचाइजी ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर अतिरिक्त राशि दी थी. लेकिन नियमों के अनुसार किसी भी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी को उसकी बेस प्राइस पर साइन किया जाना होता है, लेकिन आईपीएल 2025 में खेलने के लिए उन्हें उनके बसे प्राइस से ज्यादा दिया गाय.

बता दें कि ब्रेविस मेगा नीलामी में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन सीएसके ने उन्हें गुरजपनीत सिंह की चोट के कारण रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया. 22 वर्षीय ब्रेविस की बसे प्राइस 75 लाख रुपये थी लेकिन सीएसके फ्रैंचाइजी ने उन्हें 2.20 करोड़ रुपये में साइन किया.

CSK ने अश्विन के आरोप पर दी सफाई

अश्विन के आरोप के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बयान जारी करके उन दावों का खंडन किया और कहा है कि फ्रैचाइजी ने आईपीएल खिलाड़ी नियमों के अनुसार काम किया है.

फ्रैचाइजी ने अपने बयान में कहा, 'चेन्नई सुपर किंग्स स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के लिए डेवाल्ड ब्रेविस को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के रूप में साइन करने की प्रक्रिया के दौरान फ्रैंचाइजी द्वारा की गई सभी कार्रवाई आईपीएल के नियमों के अनुरूप थी. यह बताना जरूरी है कि गुरजपनीत सिंह को सीएसके ने मेगा नीलामी में 2.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद ब्रेविस को भी यही राशि दी गई थी.

सीएसके ने अपने आधिकारिक बयान में 'रिप्लेसमेंट प्लेयर्स' के अंतर्गत क्लॉज 6.6 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है, "पैराग्राफ 6.1 या 6.2 के अनुसार अनुबंधित किसी रिप्लेसमेंट प्लेयर को लीग शुल्क पर भर्ती किया जा सकता है, जो संबंधित सीज़न के लिए घायल/अनुपलब्ध खिलाड़ी को देय लीग शुल्क से अधिक नहीं होगा.'

ब्रेविस का IPL 2025 में प्रदर्शन

ब्रेविस ने आईपीएल 2025 में सीएसके के लिए छह पारियों में 225 रन बनाए, जो अंक तालिका में दसवें स्थान पर रही. सीएसके से पहले, ब्रेविस आईपीएल में मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व करते थे.