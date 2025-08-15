हैदराबाद: एएफसी चैंपियंस लीग टू 2025-26 की सभी 8 ग्रुपों का ऐलान कर दिया गया है. हर ग्रुप में चार-चार टीम को रखा गया है. ग्रुप डी में भारतीय क्लब एफसी गोवा के साथ सऊदी क्लब अल नसर को जगह मिली है. जिसने सुपर स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के भारत आने की संभावना को बढ़ा दिया है.
बता दें कि रोनाल्डो सऊदी क्लब अल नसर के लिए खेलते है इसलिए दोनों टीमें का एक ही ग्रुप में होने की वजह से भिड़ना कंफर्म है. जिसकी वजह से 40 वर्षीय रोनाल्डो एफसी गोवा के खिलाफ मैच खेलने के लिए भारत आ सकते हैं.
क्या रोनाल्डो भारत आएंगे?
रोनाल्डो का भारत आना तय है क्योंकि एफसी गोवा, फतोर्दा स्टेडियम में अल नासर के साथ होने वाले मैच में मेजबानी करेगा. लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रोनाल्डो भारत नहीं आएंगे क्योंकि उनके अनुबंध में लिखा हुआ है कि वो केवल होम मैच ही खेलेंगे, बाहरी मैच नहीं खेलेंगे. इसलिए वो भारत नहीं आएंगे. बात दें कि फुटबॉल के सुपरस्टार रोनाल्डो के सम्मान में गोवा के पणजी में उनकी एक प्रतिमा पहले से ही स्थापित है.
You manifested it, you got it! 😉🔮— FC Goa (@FCGoaOfficial) August 15, 2025
We’ve been drawn into Group D of the AFC Champions League 2. Stay tuned for fixture details 🔜 pic.twitter.com/0i2FV8Wz42
एफसी गोवा ने क्वालीफाई किया
एफसी गोवा ने ओमान के अल सीब को हराकर एएफसी चैंपियंस लीग टू के ग्रुप चरण में जगह पक्की की थी. सुपर कप 2025 के विजेता एफसी गोवा को ग्रुप डी में अल-नासर क्लब (सऊदी अरब), अल जवरा'आ एससी (इराक) और एफसी इस्तिकोल (ताजिकिस्तान) के साथ रखा गया है. वहीं अल नासर, सऊदी प्रो लीग 2024-25 की तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम है, अल जवरा एससी इराक स्टार्स लीग 2024-25 की उपविजेता है, और एफसी इस्तिकोल ताजिकिस्तान हायर लीग 2024 की चैंपियन है.
Another chapter begins 📖— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 15, 2025
AlNassr’s group in the AFC Champions League Two:
🇮🇶 Al Zawraa
🇹🇯 FC Istiklol
🇮🇳 FC Goa
Good Luck to our Nassr! 💛 pic.twitter.com/N4wslAvzIn
मोहन बागान ग्रुप सी में
वहीं दूसरी और आईएसएल शील्ड 2024-25 की विजेता मोहन बागान सुपर जायंट को ग्रुप सी में रखा गया है. जिसमें ईरान की सेपाहान एससी, जॉर्डन की अल हुसैन एससी और तुर्कमेनिस्तान की अहल एफसी भी हैं. मोहन बागान एसजी के प्रतिद्वंद्वी, सेपाहान एससी, फारस की खाड़ी प्रो लीग 2024-25 के उपविजेता हैं, जबकि अल हुसैन एससी जॉर्डन प्रो लीग 2024-25 के चैंपियन हैं, और अहल एफसी योकारे लीग 2024 के उपविजेता हैं.
एएफसी चैंपियंस लीग टू 2025-26
लीग में कुल 32 टीमों को 8 ग्रुपों में बांटा गया है. प्रतियोगिता 16 सितंबर से शुरू होगी और फाइनल मैच 16 मई 2026 को खेला जाएगा.