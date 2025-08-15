हैदराबाद: एएफसी चैंपियंस लीग टू 2025-26 की सभी 8 ग्रुपों का ऐलान कर दिया गया है. हर ग्रुप में चार-चार टीम को रखा गया है. ग्रुप डी में भारतीय क्लब एफसी गोवा के साथ सऊदी क्लब अल नसर को जगह मिली है. जिसने सुपर स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के भारत आने की संभावना को बढ़ा दिया है.

बता दें कि रोनाल्डो सऊदी क्लब अल नसर के लिए खेलते है इसलिए दोनों टीमें का एक ही ग्रुप में होने की वजह से भिड़ना कंफर्म है. जिसकी वजह से 40 वर्षीय रोनाल्डो एफसी गोवा के खिलाफ मैच खेलने के लिए भारत आ सकते हैं.

क्या रोनाल्डो भारत आएंगे?

रोनाल्डो का भारत आना तय है क्योंकि एफसी गोवा, फतोर्दा स्टेडियम में अल नासर के साथ होने वाले मैच में मेजबानी करेगा. लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रोनाल्डो भारत नहीं आएंगे क्योंकि उनके अनुबंध में लिखा हुआ है कि वो केवल होम मैच ही खेलेंगे, बाहरी मैच नहीं खेलेंगे. इसलिए वो भारत नहीं आएंगे. बात दें कि फुटबॉल के सुपरस्टार रोनाल्डो के सम्मान में गोवा के पणजी में उनकी एक प्रतिमा पहले से ही स्थापित है.

एफसी गोवा ने क्वालीफाई किया

एफसी गोवा ने ओमान के अल सीब को हराकर एएफसी चैंपियंस लीग टू के ग्रुप चरण में जगह पक्की की थी. सुपर कप 2025 के विजेता एफसी गोवा को ग्रुप डी में अल-नासर क्लब (सऊदी अरब), अल जवरा'आ एससी (इराक) और एफसी इस्तिकोल (ताजिकिस्तान) के साथ रखा गया है. वहीं अल नासर, सऊदी प्रो लीग 2024-25 की तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम है, अल जवरा एससी इराक स्टार्स लीग 2024-25 की उपविजेता है, और एफसी इस्तिकोल ताजिकिस्तान हायर लीग 2024 की चैंपियन है.

मोहन बागान ग्रुप सी में

वहीं दूसरी और आईएसएल शील्ड 2024-25 की विजेता मोहन बागान सुपर जायंट को ग्रुप सी में रखा गया है. जिसमें ईरान की सेपाहान एससी, जॉर्डन की अल हुसैन एससी और तुर्कमेनिस्तान की अहल एफसी भी हैं. मोहन बागान एसजी के प्रतिद्वंद्वी, सेपाहान एससी, फारस की खाड़ी प्रो लीग 2024-25 के उपविजेता हैं, जबकि अल हुसैन एससी जॉर्डन प्रो लीग 2024-25 के चैंपियन हैं, और अहल एफसी योकारे लीग 2024 के उपविजेता हैं.

एएफसी चैंपियंस लीग टू 2025-26

लीग में कुल 32 टीमों को 8 ग्रुपों में बांटा गया है. प्रतियोगिता 16 सितंबर से शुरू होगी और फाइनल मैच 16 मई 2026 को खेला जाएगा.