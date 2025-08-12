हैदराबाद: दुनिया के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) एक बार सुर्खियों में है. लेकिन इस बार उनके चर्चे में आने की वजह उनका खेल नहीं बल्कि 8 साल डेटिंग करने के बाद गर्लफ्रेंड को डायमंड रिंग देकर प्रपोज करना है. इसकी पुष्टि रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिग्ज ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करके दी.

जॉर्जिना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर खूबसूरत सगाई की अंगूठी की एक तस्वीर अपलोड की. जिसमें अंगूठी पहने हुए जॉर्जिना का हाथ रोनाल्डो के हाथ पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है. उसके कैप्शन में पुर्तगाली भाषा में लिखा, जिसका हिंदी में अनुवाद ये है, 'हां, मैं करती हूं. इस जीवन में और अपने पूरे जीवन में,'

क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी प्रेमिका के साथ (AFP PHOTO)

अंगूठी की कीमत

जॉर्जिना द्वारा इस शानदार हीरे की अंगूठी की तस्वीर अपलोड करने के बाद, लोकप्रिय आभूषण निर्माता जूलिया चाफ ने इस रिंग के बारे में एक विस्तृत वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस अंगूठी की कीमत 30 लाख डॉलर (26 करोड़ रुपये) है. जूलिया के अनुसार, ये अंगूठी 35 कैरेट का अंडाकार आकार का हीरा है.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड जॉर्जिना (AFP PHOTO)

रोनाल्डो के 5 बच्चे (Cristiano Ronaldo kids)

पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड जॉर्जिना से मुलाकात 9 साल पहले स्पेन की राजधानी मैड्रिड के गुच्ची शोरूम में हुई थी. जहां वह सेल्स असिस्टेंट के तौर पर काम करती थीं. उसके बाद उन दोनों को प्यार हो गया और समय के साथ यह रिश्ता गहराता गया. दोनों के पांच बच्चे हैं. क्रिस्टियानो जूनियर, जुड़वां बच्चे ईवा और माटेओ, अलाना और बेला. इने जीवन में दुखद हादसा भी हुआ जब अप्रैल 2022 में उनका एक नवजात बच्चे की मौत हो गई. जिसकी वजह से इनको कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा. बता दें कि रोनाल्डो की उम्र 40 साल है जबकि उसकी गर्लफ्रेंड की उम्र 31 साल है.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना के साथ (AFP PHOTO)

रोनाल्डो का खेल करियर

रोनाल्डो पुर्तगाल के एक माने जाने खिलाड़ी है, जो स्पोर्टिंग सीपी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और जुवेंटस के लिए भी खेल चुके हैं. वह वर्तमान में सऊदी प्रो लीग में अल नासर के लिए खेल रहे हैं. पुर्तगाली सेंटर फॉरवर्ड ने क्लब स्तर पर 794 गोल किए हैं और 253 असिस्ट दिए हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने 138 गोल और 45 असिस्ट किए हैं.