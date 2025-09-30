ETV Bharat / sports

वो क्रिकेटर जो संन्यास लेने के बाद बन गए सिंगर, 2 भारतीय खिलाड़ियों का नाम कर देगा हैरान

आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने क्रिकेट में अपना दबदबा बनाया और संन्यास के बाद गायक बन गए.

वो क्रिकेटर जो संन्यास लेने के बाद बन गए सिंगर
कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी ब्रेट ली चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर का विकेट लेने के बाज जश्न मनाते हुए (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2025 at 8:31 PM IST

हैदराबाद : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले ज्यादातर खिलाड़ी आमतौर पर दूसरी टीमों के कोच या टेलीविजन पर कमेंटेटर के तौर पर काम करते हैं. इनमें से कुछ ही अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप ऐसे क्रिकेटरों के बारे में जानते हैं जो क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद गायक बन गए हैं?

आपने बिलकुल सही पढ़ा है. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कुछ खिलाड़ी गायक बन गए हैं. गायक बनने वालों में से कुछ के नाम सुनकर आपको हैरानी हो सकती है. इस खास आर्टिकल में हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जो क्रिकेट छोड़ने के बाद गायक बन गए हैं.

1 - ड्वेन ब्रावो - वेस्टइंडीज
ड्वेन ब्रावो वेस्टइंडीज टीम के पूर्व कप्तान और एक स्टार ऑलराउंडर हैं. 2004 में वेस्टइंडीज टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले ब्रावो ने 2021 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. इस दौरान, उन्होंने 40 टेस्ट, 164 वनडे और 91 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 5 शतक और 27 अर्धशतकों के साथ 7,000 रन बनाए हैं. गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने 350 से अधिक विकेट लिए हैं.

ड्वेन ब्रावो
ड्वेन ब्रावो (IANS)

इसके अलावा आईपीएल में भी उनका एक खास प्रशंसक वर्ग है, क्योंकि उन्होंने आईपीएल की दिग्गज टीमों, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 161 मैच खेले हैं, जिनमें 1,560 रन बनाए हैं और 183 विकेट लिए हैं. इसके अलावा, जब भी टीम को जरूरत पड़ी, उन्होंने बल्लेबाजी या गेंदबाजी करके टीम को जीत दिलाई है.

क्रिकेट प्रशंसकों के बीच छाए ड्वेन ब्रावो अचानक गायक बन गए. यहीं नहीं, उन्होंने '47 स्टूडियोज' नाम से एक बैंड भी बनाया है और प्रशंसकों को चौंका दिया है. इसके अलावा उन्होंने तमिल फिल्म 'चिथिरम पेसुदादी-2' का गाना 'दलमेनी' भी गाया है. गौरतलब है कि धोनी के जन्मदिन पर गाए उनके गाने 'हेलीकॉप्टर-7' और 'चैंपियन' आज भी प्रशंसकों को लुभा रहे हैं.

2 - एबी डिविलियर्स - दक्षिण अफ्रीका
एबी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीकी टीम के पूर्व कप्तान हैं और उनके प्रशंसक उन्हें प्यार से 'मिस्टर 360' भी कहते हैं. न्होंने 2004 में दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए पदार्पण किया और 114 टेस्ट, 228 वनडे और 78 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 47 शतकों और 109 अर्धशतकों के साथ 20,000 रन बनाए हैं. इसके अलावा, उन्होंने आईपीएल में भी 184 मैच खेले हैं और 3 शतकों और 40 अर्धशतकों के साथ 5,162 रन बनाए हैं.

एबी डिविलियर्स
एबी डिविलियर्स (IANS)

डिविलियर्स ने 2021 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया और तब से एक टेलीविजन कमेंटेटर के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि उन्होंने 2010 में अपने गानों का पहला एल्बम रिलीज किया था. उन्होंने 2010 में अपने दोस्त के साथ 'मच जू ड्रोम वार' गाना गाया था. उनके गाए इस गाने में विराट कोहली और युजवेंद्र चहल समेत कई अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने भी विशेष भूमिकाएं निभाई थीं.

3 - ब्रेट ली - ऑस्ट्रेलिया
अपनी तेज गेंदबाजी से बल्लेबाजों को हैरान करने वाले ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ब्रेट ली ने संन्यास के बाद अपना खुद का म्यूजिकल ग्रुप बनाकर प्रशंसकों को चौंका दिया. म्यूजिकल ग्रुप 'सिक्स एंड आउट' का गठन 1999 में 6 क्रिकेटरों ने किया था. इसमें फ्रेड ली और उनके भाई शेन ली भी शामिल हैं. 2005 में ग्रुप के टूटने के कारण यह ग्रुप अस्थायी रूप से गायब हो गया था.

ब्रेट ली
ब्रेट ली (IANS)

हालांकि, 2024 में फ्रेड ली के प्रयासों से 'सिक्स एंड आउट' बैंड ने फिर से काम करना शुरू कर दिया और विभिन्न शो कर रहा है. इसके अलावा, 2006 में उन्होंने भारतीय गायिका आशा भोसले के साथ मिलकर 'हां मैं तुम्हारा हूं' गीत गाया, जो आज भी प्रशंसकों का ध्यान आकर्षित करता है.

4 - संजय मांजरेकर - भारत
संजय मांजरेकर भारतीय टीम के पूर्व मध्यक्रम बल्लेबाज और एक प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर हैं. मांजरेकर ने 1987 से 1996 तक भारतीय टीम के लिए 37 टेस्ट मैच और 74 एकदिवसीय मैच खेले. इस दौरान उन्होंने 4,000 से ज्या रन बनाए हैं, जिनमें 5 शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं. संन्यास के बाद मांजरेकर एक क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में काम कर रहे हैं और समय-समय पर विवादास्पद टिप्पणियों के जरिए प्रशंसकों के बीच चर्चा में रहे हैं.

ऐसे में संन्यास के बाद संगीत की बारीकियां सीख चुके संजय मांजरेकर ने बंगाली में कई गाने गाए हैं. खास तौर पर 2016 में उनका गाया गाना 'अमर बेला जे जे' प्रशंसकों के बीच काफी वायरल हुआ और उन्हें खूब सराहना मिली. उन्होंने हाल ही में अपने नाम से एक एल्बम भी लॉन्च किया है और इसे विभिन्न संगीत ऐप्स पर अपलोड कर रहे हैं.

संजय मांजरेकर
संजय मांजरेकर (IANS)

5 - शक्ति सिंह - भारत
शक्ति सिंह भारत में घरेलू क्रिकेट में हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के लिए खेल चुके हैं. उन्होंने अब तक 58 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और एक शतक और 3 अर्धशतकों के साथ 1,416 रन बनाए हैं. इसके अलावा शक्ति सिंह ने 28 लिस्ट ए मैच भी खेले हैं, जिनमें उन्होंने केवल 124 रन बनाए हैं. शक्ति सिंह ने 2003 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया और फिर कुछ सालों तक मैच अंपायर के रूप में काम किया. बाद में 2006 से वे बॉलीवुड में एक पार्श्व गायक के रूप में भी उभरे हैं. तब से वे हिंदी और पंजाबी भाषाओं में पार्श्व गायक के रूप में काम कर रहे हैं.

अन्य क्रिकेटर
इस सूची में वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी कर्टली एम्ब्रास, ओमारी बैंग्स, क्रिस गेल, जिम्बाब्वे के पूर्व खिलाड़ी हेनरी ओलंगा, पूर्व भारतीय खिलाड़ी हार्डी संधू, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉटसन और अन्य खिलाड़ी शामिल हैं, जो कभी-कभार गायक भी बन गए हैं. भविष्य में और भी क्रिकेटरों के इस सूची में शामिल होने की संभावना है.

