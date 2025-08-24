Cricketers in Bigg Boss: हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस अपने नए सीजन के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है. 24 अगस्त से बिग बॉस का 19 वां सीजन (Bigg Boss 19) शुरू होने जा रहा है. सलमान खान के इस शो में फिल्म जगत की हस्तियां और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर आते हैं और अपनी प्रतिभा से दर्शकों का मनोरंजन करते हैं.

हालांकि, हाल के दिनों में बड़े नामी हस्तियां इसमें भाग लेने से दूर रहे हैं. लेकिन, एक जमाने में बिग बॉस के मंच पर वो लोग भी आते थे जो एथलीट और क्रिकेटर के रूप में बड़ी सफलता हासिल कर चुके थे. अपने पेशेवर करियर के अलावा, उन एथलीटों और क्रिकेटरों ने टेलीविजन पर भी दर्शकों को प्रभावित किया है. हालांकि, उनमें से कुछ को विभिन्न कारणों से बीच में ही शो छोड़ना पड़ा और कुछ खिलाड़ी उप विजेता भी बने. क्या आप जानते हैं कि अब तक इस रियलिटी शो में भाग लेने वाले भारतीय एथलीट कौन हैं?

सलिल अंकोला: तेज गेंदबाज की शो में एंट्री

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलिल अंकोला ने बिग बॉस के पहले सीजन में डेब्यू किया था. हालांकि, प्रोडक्शन कमिटमेंट्स के चलते उन्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा. इसलिए, उन्हें शुरुआती दौर में ही घर से बाहर कर दिया गया. उस समय बिग बॉस के प्रशंसकों के बीच उनका शो से बाहर जाना एक चर्चित विषय बन गया था. तेज गेंदबाज सलिल अंकोला ने भारत के लिए एक टेस्ट और 20 वनडे मैच खेले है.

नवजोत सिंह सिद्धू: क्रिकेटर से राजनेता बने

पूर्व भारतीय क्रिकेटर, कमेंटेटर और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बिग बॉस 6 के बीच में ही एंट्री की थी. लेकिन, राजनीतिक कारणों से उन्होंने शो बीच में ही छोड़ दिया. हालांकि, उन्होंने अपने अनोखे व्यक्तित्व से दर्शकों को प्रभावित किया. उनके शो में रहने के दौरान भी यह शो काफी मनोरंजक रहा. सिद्धू ने भारत के लिए 51 टेस्ट और 136 वनडे मैच खेले हैं.

विनोद कांबली: एक क्रिकेटर जिसने भावुक पलों को जिया

भारतीय क्रिकेट में एक विवादास्पद खिलाड़ी के रूप में जाने जाने वाले विनोद कांबली ने बिग बॉस 3 में वाइल्डकार्ड के तौर पर एंट्री की थी. उन्होंने अपने सीधे-सादे स्वभाव और भावनाओं से दर्शकों का दिल जीत लिया. शो में उनका सफर अनोखा रहा. उन्होंने सचिन और घर में अपनी दोस्ती की महानता के बारे में भी कई बातें साझा कीं. कांबली ने भारत के लिए 17 टेस्ट और 104 वनडे मैच खेले हैं.

एस श्रीसंत: बिग बॉस के घर में तेज गेंदबाज

2007 टी20 विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत ने बिग बॉस के 12वें सीजन में हिस्सा लिया. कई विवादों, भावनाओं और झगड़ों से भरा उनका सफर आखिरकार उन्हें उपविजेता बना गया. खेल में उनके द्वारा दिखाए गए जज्बे ने उन्हें एक खास पहचान दिलाई. श्रीसंत ने 27 टेस्ट, 53 वनडे और 10 टी 20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है.

सोनिका कालीरमन: गर्भवती होने के बावजूद घर में आईं पहलवान

लोकप्रिय महिला पहलवान सोनिका कालीरमन ने बिग बॉस के पांचवें सीजन में हिस्सा लिया था. गर्भवती होने के बावजूद, उन्होंने घर में बने रहने का फैसला किया. हालांकि, स्वास्थ्य कारणों से, वह पहला हफ्ता खत्म होने से पहले ही घर से बाहर हो गईं. उनका बाहर जाना खेल जगत में भी एक चर्चित विषय बन गया.

द ग्रेट खली: WWE स्टार की बिग बॉस में एंट्री

द ग्रेट खली (दलीप सिंह राणा) बिग बॉस के चौथे सीजन में एक लोकप्रिय प्रतियोगी बने. उन्होंने अपनी फिटनेस और साहस से दर्शकों को प्रभावित किया. लेकिन अंत तक जाने के बावजूद, वह विजेता नहीं बन पाए. खली आखिरकार दूसरे स्थान पर रहे. शो में उनके तेवर ने कई लोगों को प्रभावित किया. साथ ही, झगड़ों के बावजूद, उन्हें कई सकारात्मक टिप्पणियां भी मिलीं.

संग्राम सिंह: कुश्ती से शोमैन तक

प्रसिद्ध पहलवान संग्राम सिंह ने बिग बॉस के 7वें सीजन में हिस्सा लिया और एथलीटों में तीसरे उपविजेता बने. खेल में दिखाई गई खेल भावना और प्रतिस्पर्धी भावना ने दर्शकों को एक नया अनुभव दिया. खासकर उनके बोलने के अंदाज ने उनके प्रशंसकों की संख्या में इजाफा किया. चाहे कितने भी लोग उन्हें निशाना बनाएं, उनके चलने के अंदाज ने एक खास वर्ग को आकर्षित किया.