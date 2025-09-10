ENG vs SA: दक्षिण अफ्रीकी टीम में एल्बी मोर्कल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, इंग्लैंड की टीम में भी हुए बड़े बदलाव
ENG vs SA T20 Series: वनडे सीरीज के बाद अब दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड 3 मैचों की टी20 सीरीज में आमने सामने होंगे.
हैदराबाद: दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच आज कार्डिफ में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से शुरू होगा. इस सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व ऑलराउंडर एल्बी मोर्कल को गेंदबाजी सलाहकार नियुक्त किया है. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 100 से ज्यादा सीमित ओवरों के अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और दुनिया भर में टी20 लीगों में हिस्सा लिया है. ये भारत और श्रीलंका की मेजबानी में अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड की तैयारी से पहले अफ्रीकी टीम का बड़ा दांव हो सकता है.
दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा
इस सीरीज से पहले मेहमान टीम को बड़ा झटका भी लगा है. उनके अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को पुष्टि की कि 36 वर्षीय मिलर को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के लिए द हंड्रेड में खेलते हुए हैमस्ट्रिंग की समस्या हो गई थी.
एडेन मार्करम की अगुवाई वाली टीम में उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है. मिलर, जो पिछली वनडे सीरीज में भी नहीं खेल पाए थे, दक्षिण अफ्रीका की दीर्घकालिक योजनाओं के केंद्र में बने हुए हैं. कप्तान टेम्बा बावुमा ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया था कि यह बाएं हाथ का बल्लेबाज 2027 विश्व कप के लिए प्रोटियाज के रोडमैप का हिस्सा बना रहेगा.
इंग्लैंड की टी20 टीम में कई खिलाड़ियों की हुई वापसी
वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए प्लेइंग - 11 का ऐलान कर दिया है. जिसमें कई पुराने खिलाड़ियों की वापसी हुई है. सैम करन जिन्होनें आखिरी बार नवंबर 2024 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान इस प्रारूप में खेला था, अब उनकी टीम में वापसी हुई है.
इसके अलावा तेज गेंदबाजी विभाग में जेमी ओवरटन और जोफ्रा आर्चर की भी वापसी हूई हैं, जो चोटों के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. टीम में सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट की भी वापसी हुई है, जो पितृत्व अवकाश के कारण इस गर्मी की शुरुआत में वेस्टइंडीज सीरीज से बाहर रहे थे. वह जोस बटलर के साथ पारी की शुरुआत करेंगे.
इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक (कप्तान), सैम कुरेन, टॉम बैंटन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद.
इंग्लैंड ने वनडे सीरीज गंवाई
टी20 सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई, जिसमें इंग्लैंड को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन साउथेम्प्टन में खेले गए तीसरे मैच में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 342 रनों से हराकर शानदार जीत हासिल की. जो एकदिवसीय इतिहास में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत थी. जिसके साथ भारत द्वारा 2023 में श्रीलंका के खिलाफ बनाया गया 317 रनों का पिछला रिकॉर्ड 25 रनों से टूट गया.