ETV Bharat / sports

भारत-पाक राइवलरी खत्म! अब इन दो टीमों के बीच नई राइवलरी शुरू, 25 दिन पहले टिकट सोल्ड आउट

भारत का ऑस्ट्रेलिया का सीमित ओवरों का दौरा 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में वनडे सीरीज के पहले मैच से शुरू होगा.

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड
मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 6, 2025 at 5:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: हाल ही में खत्म हुए एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को तीन बार हराया था. जिसके बाद भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था की अब भारत पाक राइवलरी कहना बंद कर दो. क्योंकि अगर कोई टीम 10-1 या 12-1 से आगे हो तो फिर उनके बीच राइवलरी नहीं रहती है.

वहीं दूसरी ओर अब क्रिकेट प्रशंसक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इसी वजह से अक्टूबर में शुरू होने वाली दोनों टीमों के बीच सफेद गेंद की सीरीज का टिकट काफी ज्यादा बिक रहा है.

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के टिकट सोल्ड आउट
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने सोमवार को घोषणा की कि 31 अक्टूबर को होने वाले मैच से तीन हफ्ते पहले ही, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाले पुरुष टी20 मैच के लिए सार्वजनिक टिकटों का आवंटन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है.

इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज के 12 दिनों के लिए सार्वजनिक टिकटों का आवंटन समाप्त हो चुका था. सीए ने आगे कहा कि मेलबर्न टी20 मैच के लिए असाधारण मांग भारत के सीमित ओवरों के दौरे को लेकर बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाती है, जिसके आठ मैचों के लिए अब तक 175,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा, 'पर्थ में होने वाले पहले वनडे मैच से 13 दिन पहले 1,75,000 से जयादा टिकट बिकना एक अभूतपूर्व परिणाम है. यह प्रतिद्वंद्विता की मजबूती और देश भर के प्रशंसकों के उत्साह को दर्शाता है.

बता दें कि सिडनी और मनुका ओवल मैचों के लिए सार्वजनिक आवंटन पहले ही समाप्त हो चुके हैं, जबकि एडिलेड वनडे और गाबा टी20आई की क्षमता लगभग पूरी हो रही है, प्रत्येक के लिए 5,000 से भी कम सार्वजनिक टिकट बचे हैं.

भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा
भारत का ऑस्ट्रेलिया का सीमित ओवरों का दौरा 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में वनडे सीरीज के पहले मैच से शुरू होगा और उसके बाद क्रमशः 23 और 25 अक्टूबर को एडिलेड ओवल और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच होंगे.

इसके बाद 29 अक्टूबर से कैनबरा के मनुका ओवल में पांच मैचों की टी20आई सीरीज शुरू होगी, जिसके बाद 31 अक्टूबर को एमसीजी, 2 नवंबर को होबार्ट के बेलेरिव ओवल, 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट स्टेडियम और 8 नवंबर को ब्रिस्बेन के गाबा में अन्य मैच खेले जाएंगे.

पिछली बार भारत का आस्ट्रेलिया दौरा
पिछली बार जब भारत ने 2020/21 में द्विपक्षीय एकदिवसीय श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, तो मेहमान टीम 2-1 के अंतर से हार गई थी, लेकिन उसी दौरे पर हुई टी20I श्रृंखला भी उसी अंतर से जीतने में सफल रही थी.

वनडे का नया कप्तान
वनडे मैचों में भारत की कमान नवनियुक्त शुभमन गिल संभालेंगे, साथ ही रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया गया है, जबकि सूर्यकुमार यादव दौरे के टी20I चरण के लिए कप्तान की भूमिका निभाएंगे.

ये भी पढ़ें

टीम इंडिया को मिला नया वनडे कप्तान, रोहित की बतौर बल्लेबाज टीम में वापसी

For All Latest Updates

TAGGED:

AUS IND T20I AT MCG TICKETSAUS IND T20 MATCH TICKETS SOLD OUTऑस्ट्रेलिया भारत टी20 सीरीजAUS IND T20I 2025 SERIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.