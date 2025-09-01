ETV Bharat / sports

तबाही! 10 चौके, 9 छक्के ठोक बल्लेबाज ने खेली विस्फोटक पारी, इतिहास रचते हुए हासिल किए 2 बड़े रिकॉर्ड्स - CPL 2025

एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स बनाम सेंट लूसिया किंग्स मैच में टिम सेफर्ट ने शतक जड़कर बनाए 2 बड़े रिकॉर्ड बनाए डाले हैं.

Indian players celebrating the dismissal of Tim Seifert
टिम साइफर्ट के आउट होने का जश्न मनाने वाला भारतीय खिलाड़ी (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2025 at 9:41 AM IST

नई दिल्ली: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 में एक बार फिर तूफानी पारी देखने को मिली है. ये पारी खेलने वाला कोई और नहीं बल्कि न्यूजीलैंड का बल्लेबाज है, जिसने विस्फोटक अंदाज में शतकीय पारी हुए तूफान मचा दिया है और अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर अपनी टीम को जीत दिला दी है.

साइफर्ट ने खेली शतकीय पारी

ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिम साइफर्ट हैं. उन्होंने 31 अगस्त को सेंट लूसिया किंग्स और एंटीगा एंड बारबूडा फाल्कंस के बीच खेले गए मैच में तूफानी शतकीय पारी खेली. टिम साइफर्ट ने अपनी पारी के दौरान 53 गेंदों का सामना किया और 10 चौके व 9 छक्के लगाए. इस दौरान उन्होंने 235.84 की स्ट्राइक रेट के साथ 125 रनों की नाबाद पारी खेली.

Tim Seifer
टिम साइफर्ट (IANS)

साइफर्ट ने रचा इतिहास

साइफर्ट की ये पारी लक्ष्य का पीछा करते हुए आई. इस पारी के साथ ही उन्होंने अपनी टीम सेंट लूसिया किंग्स को 13 बॉल शेष रहते हुए 6 विकेट से जीत दिला दी. इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा कीर्तिमान भी अपने नाम किया. उन्होंने अपने नाम टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. साइफर्ट ने 40 बॉल में अपना शतक पूरा किया.

कैरेबियन प्रीमियर लीग में साल 2018 में आंद्रे रसेल ने भी 40 गेंद में शतक लगाया था. इस मैच में 125 रनों की पारी खेल साइफर्ट सीपीएल इतिहास में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. ब्रेंडन किंग ने 2019 में 132 रन की नाबाद पारी खेली थी. साइफर्ट ने अपनी इस तूफानी पारी के साथ ही आंद्रे रसेल की नाबाद 121 रन की पारी को पीछे छोड़कर ये कीर्तिमान हासिल किया है.

कैसा रहा मैच का हाल

इस मैच में की बात करें तो, एंटीगा एंड बारबूडा फाल्कंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शाकिब अल हसन के 61, आमिर जांगू के 56 और फैबियन एलन के 38 रनों की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए. सेंट लूसिया किंग्स ने 205 रनों का पीछा 17.5 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 206 रन बनाकर कर लिया और 6 विकेट से मैच जीत लिया. लूसिया की ओर से साइफर्ट के अलावा टिम डेविड ने सर्वाधिक 23 रन बनाए.

