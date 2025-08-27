नई दिल्ली: क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है. क्रिकेट के मैदान पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता है. ऐसा ही कुछ अब वेस्टइंडीज में खेली जा रही कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 में हुआ है. जहां 1 बॉल पर 20 रन बन गए हैं. अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ और किसने किया तो आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताने वाले हैं.
ये कारनामा कैरेबियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड ने कर दिखाया है, जो आईपीएल में आरसीबी के लिए खेल रहे हैं. इससे पहले वो मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इंडियन प्रीमियर लीग में खेले चुके हैं. उन्होंने 1 बॉल में 20 रन बनाकर सभी को हैरान कर दिया है. गयाना अमेजन वॉरियर्स और सेंट लूसिया के बीच खेले गए इस मैच में गयाना अमेजन वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाए. सेंट लूसिया ने 203 रनों का लक्ष्य 18.1 ओवर में हासिल कर 4 विकेट से जीत दर्ज कर ली.
रोमारियो शेफर्ड ने 1 बॉल में बनाए 20 रन
इस मैच में गयाना अमेजन वॉरियर्स जब पहले बल्लेबाजी कर रही थी, उस समय रोमारियो शेफर्ड टीम के लिए 15वें ओवर में बल्लेबाजी कर रहे थे. इस ओवर में उन्होंने 1 बॉल पर 20 रन बनाए. ओशेन थॉमस सेंट लूसिया की ओर से 15वां ओवर डाल रहे थे.
थॉमस ने 2 गेंद फेंकने के बाद 2 गेंद नो बॉल डाली. इन 2 नो बॉल पर रोमारियों ने 2 छक्के लगाए और लीगल डिलीवरी पर भी सिक्स लगा दिया. इस प्रकार 2 रन नो बॉल के मिले और 18 रन उन्होंने छक्के जड़कर बनाए. इस तरह उन्होंने कुल 1 बॉल में 20 रन बना डाले. इस मैच में रोमारियो शेफर्ड ने शानदार पारी खेली. उन्होंने 34 बॉल में 5 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 73 रनों की पारी खेली.
इन बल्लेबाजों ने भी किया कमाल
इस मैच में गयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए रोमारियो शेफर्ड के अलावा इफ्तिखार अहमद ने 33 रनों की पारी खेली. बेन मैकडरमोट 30 और शाई होप में 23 रन बनाए. सेंट लूसिया के लिए कीऑन गैस्टन ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए लूसिया के लिए एकीम ऑगस्टे ने 35 बॉल में 73 रनों की पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए.