CPL 2025: शाहरुख खान की टीम पांचवीं बार बनीं किंग, इस टीम को पछाड़कर जीता खिताब

हैदराबाद: बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स (TKR) ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) के इतिहास में पांचवीं बार ट्रॉफी जीत ली है. रविवार 21 सितंबर को खेले गए CPL 2025 के खिताब मुकाबले में उन्होंने 12 गेंद शेष रहते गुयाना अमेजन वॉरियर्स (GAW) को तीन विकेट से हरा दिया. इसके साथ नाइट राइडर्स आईपीएल टीमों में से दुनिया भर में सबसे ज्यादा टी20 ट्रॉफी जीतने वाली दूसरी टीम बन गई.

फाइनल मैच की बात करें तो निकोलस पूरन की अगुवाई वाली टीकेआर ने पोलार्ड, नरेन, निकोलस पूरन और आंद्रे रसेल के अनुभव का फायदा उठाया और आईपीएल फाइनल में अब तक की सबसे उम्रदराज प्लेइंग इलेवन उतारी. अमेरिका के सौरभ नेत्रवलकर ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन विकेट लिए, जबकि बल्लेबाजी इकाई ने सामूहिक प्रयास ने टीम को जीत दिलाई.

नेत्रावलकर के तीन विकेट

गुयाना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इफ्तिखार अहमद और बेन मैकडरमॉट ने क्रमशः 30 और 28 रनों की पारी खेली. इसके अलावा कोई भी अन्य बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका, जिसकी वजह से टीम का स्कोर 8 विकेट पर 130 रहा. टीकेआर की तरफ से नेत्रवलकर गेंदबाजों में सबसे बेहतरीन रहे, उन्होंने 25 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि अकील हुसैन ने दो विकेट लिए. गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन ने विरोधी टीम को मामूली स्कोर पर रोकने में कामयाब रही.

टीकेआर ने आसानी से लक्ष्य का पीछा किया

131 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीकेआर की शुरुआत अच्छी रही और सलामी बल्लेबाज कॉलिन मुनरो (23) और एलेक्स हेल्स (26) ने 2.4 ओवर में 33 रनों की साझेदारी की. उसके बाद विकेट लगातार गिरते रहे, लेकिन सुनील नरेन (22) और कीरोन पोलार्ड (21) ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अहम योगदान दिया. अकील हुसैन ने अंत में शानदार पारी खेली और सात गेंदों पर नाबाद 16 रन बनाए. गुयाना के कप्तान इमरान ताहिर ने तीन विकेट लिए, जबकि ड्वेन प्रीटोरियस और शमर जोसेफ ने दो-दो विकेट लिए.

टीकेआर का लीग में प्रदर्शन

टीकेआर सीपीएल 2025 के लीग चरण में छह जीत और चार हारे के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रही. जिसके बाद उन्होंने एलिमिनेटर में एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स और फिर क्वालीफायर 2 में सेंट लूसिया किंग्स को हराकर खिताब की ओर कदम बढ़ाए और फिर फाइनल में गुयाना को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया.