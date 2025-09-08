ETV Bharat / sports

भारतीय हॉकी टीम और सपोर्टिंग स्टाफ को सीएम नीतीश ने की इनाम देने की घोषणा

भारतीय हॉकी टीम को पुरस्कार का एलान ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 8, 2025 at 12:43 AM IST 3 Min Read

नालंदा : बिहार के राजगीर में खेले गए हीरो एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब जीत लिया था. इस धमाकेदार जीत के बाद अब खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ को इनाम देने का ऐलान हुआ है. मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को पुरस्कार देने की घोषणा की है. बिहार सरकार देगी इनामी राशि : मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक हर खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे जबकि सपोर्टिंग स्टाफ को डेढ़-डेढ़ लाख रुपए की इनामी राशि मिलेगी. इस कदम से टीम का मनोबल और भी ऊंचा होगा. ''हॉकी इंडिया एवं खेल विभाग तथा बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी को भी इस सफल आयोजन हेतु बधाई. बिहार की जनता ने हर टीम का उत्साह बढ़ाया और अपनी अतुलनीय मेहमाननवाज़ी से सभी का दिल जीत लिया. निश्चित तौर पर इस प्रकार के आयोजन से बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन भी मिलेगा.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

दिलप्रीत सिंह बने मैन ऑफ द मैच : फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने वाले दिलप्रीत सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने दो बेहतरीन गोल दागकर भारत की जीत सुनिश्चित की. उनके खेल ने दर्शकों का जोश दोगुना कर दिया. इन गोलों से ही ये तय हो गया कि भारत ने निर्णायक बढ़त बना ली है और जीत पक्की है.