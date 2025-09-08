भारतीय हॉकी टीम और सपोर्टिंग स्टाफ को सीएम नीतीश ने की इनाम देने की घोषणा
राजगीर में एशिया कप हॉकी में जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को इनाम देने की घोषणा की-
नालंदा : बिहार के राजगीर में खेले गए हीरो एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब जीत लिया था. इस धमाकेदार जीत के बाद अब खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ को इनाम देने का ऐलान हुआ है. मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को पुरस्कार देने की घोषणा की है.
बिहार सरकार देगी इनामी राशि : मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक हर खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे जबकि सपोर्टिंग स्टाफ को डेढ़-डेढ़ लाख रुपए की इनामी राशि मिलेगी. इस कदम से टीम का मनोबल और भी ऊंचा होगा.
''हॉकी इंडिया एवं खेल विभाग तथा बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी को भी इस सफल आयोजन हेतु बधाई. बिहार की जनता ने हर टीम का उत्साह बढ़ाया और अपनी अतुलनीय मेहमाननवाज़ी से सभी का दिल जीत लिया. निश्चित तौर पर इस प्रकार के आयोजन से बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन भी मिलेगा.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार
दिलप्रीत सिंह बने मैन ऑफ द मैच : फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने वाले दिलप्रीत सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने दो बेहतरीन गोल दागकर भारत की जीत सुनिश्चित की. उनके खेल ने दर्शकों का जोश दोगुना कर दिया. इन गोलों से ही ये तय हो गया कि भारत ने निर्णायक बढ़त बना ली है और जीत पक्की है.
कप्तान हरमनप्रीत सिंह का बयान : भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि- ''ये जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं बल्कि पूरे देश की है. दर्शकों का सपोर्ट और टीम का सामूहिक प्रयास हमें यहां तक लाया है.''
दिलीप तिर्की ने दी बधाई : हॉकी इंडिया फेडरेशन के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि ''भारतीय हॉकी का यह स्वर्णिम पल है. इसके लिए बिहार सरकार और राजगीर की जनता को विशेष धन्यवाद है. इस जीत के साथ ही वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अब टीम को पर्याप्त समय मिलेगा और खिलाड़ी पूरी मेहनत करेंगे.''
मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब : टूर्नामेंट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय स्टार अभिषेक को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. यह उपलब्धि भारतीय हॉकी के नए आत्मविश्वास की गवाही है.
एशिया कप हॉकी में भारतीय मैदान में दूसरी जीत : टीम इंडिया ने 2003, 2007 और 2017 के बाद अब 2025 में चौथी बार एशिया कप जीतकर नया इतिहास रचा है. भारतीय सरजमीं पर 2007 चेन्नई के बाद ये अब बिहार के राजगीर में दूसरी बार शानदार जीत मिली है. यही नहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम 1982, 1985, 1989, 1994 और 2013 में उपविजेता रही थी. यानी फाइनल तक पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा है.
