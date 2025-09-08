ETV Bharat / sports

भारतीय हॉकी टीम और सपोर्टिंग स्टाफ को सीएम नीतीश ने की इनाम देने की घोषणा

राजगीर में एशिया कप हॉकी में जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को इनाम देने की घोषणा की-

Etv Bharat
भारतीय हॉकी टीम को पुरस्कार का एलान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2025 at 12:43 AM IST

3 Min Read

नालंदा : बिहार के राजगीर में खेले गए हीरो एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब जीत लिया था. इस धमाकेदार जीत के बाद अब खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ को इनाम देने का ऐलान हुआ है. मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को पुरस्कार देने की घोषणा की है.

बिहार सरकार देगी इनामी राशि : मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक हर खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे जबकि सपोर्टिंग स्टाफ को डेढ़-डेढ़ लाख रुपए की इनामी राशि मिलेगी. इस कदम से टीम का मनोबल और भी ऊंचा होगा.

''हॉकी इंडिया एवं खेल विभाग तथा बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी को भी इस सफल आयोजन हेतु बधाई. बिहार की जनता ने हर टीम का उत्साह बढ़ाया और अपनी अतुलनीय मेहमाननवाज़ी से सभी का दिल जीत लिया. निश्चित तौर पर इस प्रकार के आयोजन से बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन भी मिलेगा.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

दिलप्रीत सिंह बने मैन ऑफ द मैच : फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने वाले दिलप्रीत सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने दो बेहतरीन गोल दागकर भारत की जीत सुनिश्चित की. उनके खेल ने दर्शकों का जोश दोगुना कर दिया. इन गोलों से ही ये तय हो गया कि भारत ने निर्णायक बढ़त बना ली है और जीत पक्की है.

कप्तान हरमनप्रीत सिंह का बयान : भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि- ''ये जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं बल्कि पूरे देश की है. दर्शकों का सपोर्ट और टीम का सामूहिक प्रयास हमें यहां तक लाया है.''

दिलीप तिर्की ने दी बधाई : हॉकी इंडिया फेडरेशन के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि ''भारतीय हॉकी का यह स्वर्णिम पल है. इसके लिए बिहार सरकार और राजगीर की जनता को विशेष धन्यवाद है. इस जीत के साथ ही वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अब टीम को पर्याप्त समय मिलेगा और खिलाड़ी पूरी मेहनत करेंगे.''

24969178
एशिया कप जीतने के बाद भारतीय हॉकी चैंपियन टीम (ETV Bharat)

मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब : टूर्नामेंट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय स्टार अभिषेक को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. यह उपलब्धि भारतीय हॉकी के नए आत्मविश्वास की गवाही है.

एशिया कप हॉकी में भारतीय मैदान में दूसरी जीत : टीम इंडिया ने 2003, 2007 और 2017 के बाद अब 2025 में चौथी बार एशिया कप जीतकर नया इतिहास रचा है. भारतीय सरजमीं पर 2007 चेन्नई के बाद ये अब बिहार के राजगीर में दूसरी बार शानदार जीत मिली है. यही नहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम 1982, 1985, 1989, 1994 और 2013 में उपविजेता रही थी. यानी फाइनल तक पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा है.

ETV Bharat
स्टेडियम में दर्शकों का दिखा जबरदस्त उत्साह (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

CM NITISH REWARD ANNOUNCEDINDIAN HOCKEY TEAMएशिया कप हॉकी में जीतसीएम नीतीश ने की इनाम की घोषणाASIA CUP HOCKEY 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

परिहार सीट पर BJP की जीत की हैट्रिक, 2025 में जलेगी RJD की 'लालटेन'? जानें समीकरण

2025 में NDA शासन का अंत, तेजस्वी यादव बनेंगे पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री : सुधाकर सिंह

जब-जब बदला पाला, लालू और नीतीश ने बदली सत्ता की तस्वीर, क्या 2015 के नतीजे को दोहराने की तैयारी में है महागठबंधन?

'मां' के बहाने महिला वोटरों पर निशाना, बिहार में सरकार बनाने में कितनी अहम है आधी आबादी की भूमिका?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.