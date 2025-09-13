हरियाणा में अखिल भारतीय सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ, CM ने रैकेट थामकर आजमाया हाथ
हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने अखिल भारतीय सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ किया. सीएम ने खुद भी बैडमिंटन पर हाथ आजमाया.
पंचकूला/ चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब-जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का शुभारंभ किया. इस दौरान सीएम ने देशभर से आए करीब 2000 प्रतिभागी खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि, "खिलाड़ियों का सपना केवल राष्ट्रीय या एशियन टूर्नामेंट तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि लक्ष्य ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना होना चाहिए."
पीएम ने लिया संकल्प: इस दौरान सीएम सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को 'खेल महाशक्ति' के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है और हरियाणा सरकार इस दिशा में अभी से तैयारी में जुटी हुई है.
सीएम ने रैकेट थामकर आजमाया हाथ: कार्यक्रम के दौरान सीएम नायब सैनी ने हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकूला के चेयरमैन ज्ञानचंद गुप्ता के साथ बैडमिंटन रैकेट थामा. सीएम ने खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए खुद भी खेल भावना का परिचय दिया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने स्वैच्छिक कोष से स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी को 11 लाख रुपये देने की घोषणा भी की.
खेल नर्सरियों से हो रही भविष्य की तैयारी: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां चलाई जा रही हैं, जिनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं. इनमें 8 से 14 वर्ष की उम्र के खिलाड़ियों को ₹1500 प्रति माह और 15 से 19 वर्ष की उम्र के खिलाड़ियों को ₹2000 प्रति माह की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है. राज्य सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को शुरुआत से ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सुविधाएं देना है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें."
ओलंपिक में हरियाणा का रहा है शानदार प्रदर्शन: मुख्यमंत्री ने बताया कि, "पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते. टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के हिस्से में आए. एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा का प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है. "
खिलाड़ियों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए योजनाएं: CM सैनी ने कहा कि, "सरकार ने खिलाड़ियों को सम्मान और सुरक्षित भविष्य देने के लिए ‘हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम’ लागू किए हैं. इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए हैं. 224 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है. क्लास-1 से क्लास-3 की भर्तियों में खिलाड़ियों को आरक्षण भी दिया गया है."
