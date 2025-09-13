ETV Bharat / sports

हरियाणा में अखिल भारतीय सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ, CM ने रैकेट थामकर आजमाया हाथ

हरियाणा में अखिल भारतीय सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ

पंचकूला/ चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब-जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का शुभारंभ किया. इस दौरान सीएम ने देशभर से आए करीब 2000 प्रतिभागी खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि, "खिलाड़ियों का सपना केवल राष्ट्रीय या एशियन टूर्नामेंट तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि लक्ष्य ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना होना चाहिए." पीएम ने लिया संकल्प: इस दौरान सीएम सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को 'खेल महाशक्ति' के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है और हरियाणा सरकार इस दिशा में अभी से तैयारी में जुटी हुई है. CM ने रैकेट थामकर आजमाया हाथ (ETV Bharat) सीएम ने रैकेट थामकर आजमाया हाथ: कार्यक्रम के दौरान सीएम नायब सैनी ने हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकूला के चेयरमैन ज्ञानचंद गुप्ता के साथ बैडमिंटन रैकेट थामा. सीएम ने खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए खुद भी खेल भावना का परिचय दिया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने स्वैच्छिक कोष से स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी को 11 लाख रुपये देने की घोषणा भी की.