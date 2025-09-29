ETV Bharat / sports

दिग्गज ऑलराउंडर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

36 वर्षीय वोक्स ने 2013 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था और तब से वो 217 मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. वो इंग्लैंड की वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा थे. उन्होंने लॉर्ड्स में खेले गए 2019 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन विकेट लेकर अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके अलावा वह इंग्लैंड की 2022 टी20 विश्व कप जीत का भी हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने मेलबर्न में पाकिस्तान को हराकर पहला टी20 विश्व कप जीता था.

हैदराबाद: एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम में जगह न पाने वाले स्टार ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने सोमवार को तत्काल प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करके सबको हैरान कर दिया. उन्होंने कहा कि वह काउंटी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे और भविष्य में फ्रेंचाइजी के अवसरों की तलाश करेंगे.

वोक्स ने एक्स पर लिखा भावुक पोस्ट

वोक्स ने एक्स पर साझा किए गए एक बयान में कहा, 'वह क्षण आ गया है, और मैंने फैसला किया है कि मेरे लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय आ गया है.' उन्होंने लिखा, 'इंग्लैंड के लिए खेलना एक ऐसी चीज थी जिसका मैं बचपन से ही सपना देखता था, और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने उन सपनों को जीया. पिछले 15 सालों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करना, थ्री लायंस पहनना और टीम के साथियों के साथ मैदान साझा करना, जिनमें से कई मेरे जीवन भर के दोस्त बन गए हैं, ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं बहुत गर्व के साथ याद करता हूं.'

वोक्स मे ये भी कहा कि 2011 में ऑस्ट्रेलिया में पदार्पण करना कल की ही बात लगती है, लेकिन जब आप मजे कर रहे होते हैं तो समय उड़ जाता है. दो विश्व कप जीतना और कुछ शानदार एशेज सीरीज का हिस्सा बनना कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और मेरे साथियों के साथ वो यादें और जश्न हमेशा मेरे साथ रहेंगे. मेरे माता-पिता, मेरी पत्नी एमी और हमारी बेटियों लैला और एवी, आपके अटूट प्यार, समर्थन और वर्षों से दिए गए त्याग के लिए धन्यवाद। आपके बिना यह सब संभव नहीं होता.'

क्रिस वोक्स का क्रिकेट करियर

टेस्ट क्रिकेट में क्रिस वोक्स ने 62 मैच खेले, जिनमें 192 विकेट लिए, जिसमें पांच बार पारी में पांच विकेट लेना भी शामिल है, और 2018 में लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ एक टेस्ट शतक भी बनाया. एकदिवसीय मैचों में, उन्होंने 122 मैचों में 173 विकेट लिए हैं, और 33 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में, उन्होंने 31 विकेट लिए हैं.