करुण नायर के टीम से बाहर होने की वजह आई सामने, चीफ सिलेक्टर ने बोली ये बड़ी बात

8 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले करुण नायर को चार टेस्ट मैच के बाद टीम से बाहर कर दिया गया.

करुण नायर
करुण नायर (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 3:41 PM IST

हैदराबाद: वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है. 15 सदस्यों की टीम से करुण नायर, अभिमन्यू ईश्वरन और आकाशदीप को ड्रॉप कर दिया गया है जबकि ऋषभ पंत चोट से अभी उबर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको टीम में शामिल नहीं किया गया है. इसके अलावा अक्षर पटेल और देवदत्त पडिक्कल की टेस्ट टीम में वापसी हुई है.

टेस्ट स्क्वाड की घोषणा करने के बाद चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करुण के टीम से बाहर होने पर भी सफाई दी. उन्होंने कहा कि हमें करुण से काफी ज्यादा उम्मीदें थीं लेकिन वो इस पर खरे नहीं उतर सके, और उनका ये भी मानना है कि हम सभी को 15-20 टेस्ट नहीं दे सकते.

करुण से हमें ज्यादा उम्मीद थी
अगरकर ने कहा, 'सच कहूं तो, हमें करुण से थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी. उन्होंने चार टेस्ट खेले, और आपने एक पारी की बात की. यही बात है. हमें लगता है कि इस समय पडिक्कल थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं. काश हम सभी को 15-20 टेस्ट दे पाते. पडिक्कल टेस्ट टीम में हैं. वह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टेस्ट टीम में थे और इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट में खेले थे. उन्होंने इंडिया ए के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है.'

करुण नायर चार टेस्ट मैच के बाद टीम से बाहर
करुण नायर चार टेस्ट मैच के बाद टीम से बाहर (IANS PHOTO)

बता दें कि 33 वर्षीय करुण ने इंग्लैंड दौरे के दौरान पांच में से चार टेस्ट खेले, जहां उन्होंने सिर्फ 25.62 की औसत से केवल 205 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल था. उन्होंने भारत के लिए नंबर 3 और नंबर 6 पर बल्लेबाजी की. जबकि पडिक्कल ने हाल ही में लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट के चौथे दिन अपनी क्लास दिखाई, जब उन्होंने एक बेहतरीन शतक बनाया.

करुण नायर का टेस्ट करियर
करुण ने भारत के लिए 10 टेस्ट मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 15 पारियों में 41 की औसत से कुल 579 रन बनाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 303 रन है. इस फॉर्मेट में करुण के नाम एक शतक और एक अर्धशतक है. जबकि उन्होंने 2 वनडे मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 46 रन बनाए हैं.

भारत और वेस्टइंडीज अपनी दो मैचों की टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू करेंगे.

वेस्टइंडीज टेस्ट के लिए भारतीय टीम
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन जगदीसन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव.

