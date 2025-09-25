अभिमन्यु ईश्वरन के साथ अन्याय, बिना कोई मैच खेले टीम से हुए बाहर, चीफ सिलेक्टर ने बताई ये वजह
Abhimanyu Easwaran dropped: दो सीरीज से भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा रहने वाले अभिमन्यु ईश्वरन बिना कोई मैच खेले टीम से ड्रॉप हो गए.
Published : September 25, 2025 at 6:44 PM IST
हैदराबाद: तीन साल से भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा रहने वाले अभिमन्यु ईश्वरन को एक भी मैच खिलाए बिना टीम से ड्रॉप कर दिया गया. वो पिछले साल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का हिस्सा जरूर थे लेकिन उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल सका.
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 100 से ज्यादा मैच में 48 की औसत से शानदार प्रदर्शन करने की वजह से उनको 2023 में टीम में शामिल किया गया था, लेकिन अभी तक डेब्यू मैच खेलने का मौका नहीं मिल सका.
अभिमन्यु सिर्फ खिलाड़ियों को मैदान पर पानी पिलाने के लिए उतरते रहे, इस बीच कई खिलाड़ी अपना पहला टेस्ट मैच खेलने में भी सफल रहे जो अभिमन्यू के बाद टीम का हिस्सा बने थे, लेकिन ईश्वरन को अभी तक पहले टेस्ट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है.
सोशल मीडिया पर आलोचना
सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने अभिमन्यु को वेस्टइंडीज सीरीज में न चुने जाने पर कड़ी आलोचना की. एक यूजर ने लिखा, 'अभिमन्यु ईश्वरन के साथ अन्याय जारी है. घरेलू क्रिकेट में उनके अच्छे प्रदर्शन का उन्हें कोई इनाम नहीं मिल रहा है. उन्हें बीजीटी के लिए टीम में शामिल किया गया था, लेकिन अब उन्हें वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया गया है.'
एक और यूजर ने लिखा, 'अभिमन्यु ईश्वरन एक सिद्ध खिलाड़ी हैं जिनके पास टेस्ट क्रिकेट के लिए जरूरी तकनीक और धैर्य है, अभिमन्यु के घरेलू आंकड़े देवदत्त से कहीं बेहतर हैं. लेकिन उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह पहले टेस्ट में फ्लॉप रहे देवदत्त पडिक्कल को चुना गया है. एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'अभिमन्यु ईश्वरन एक और घरेलू खिलाड़ी होंगे जो कभी भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण नहीं कर पाएंगे.'
चीफ सिलेक्टर ने क्या कहा?
चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का मानना है कि बंगाल के सलामी बल्लेबाज अभिमन्यू ईश्वरन को टीम से बाहर करना पूरी तरह से रणनीति थी. टीम में स्थापित सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के होने के कारण, अतिरिक्त सलामी बल्लेबाज की कोई जरूरत नहीं थी.
टीम के घोषणा करने के बाद अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'आमतौर पर, जब आप विदेश जाते हैं, तो आप 16 या 17 खिलाड़ी साथ ले जाते हैं. आप एक तीसरा सलामी बल्लेबाज भी ले जाते हैं. यहां अगर कोई चोट या कुछ और होता है, तो आप किसी भी खिलाड़ी को बाहर कर सकते हैं. यहां हमारे पास अक्षर पटेल के रूप में एक अतिरिक्त ऑलराउंडर है, जो इंग्लैंड दौरे का हिस्सा नहीं था. हम केवल 15 खिलाड़ी ही चुन सकते हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'उसकी कहानी में कुछ भी नहीं है. केएल और जायसवाल ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए हमें टीम में तीसरे सलामी बल्लेबाज की जरूरत नहीं है.'
घरेलू टेस्ट सीरीज
बता दें कि 25 सितंबर को दुबई में चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया. सीरीज का पहला मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.
वेस्टइंडीज श्रृंखला के लिए भारतीय टीम
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन. जगदीशन (विकेट कीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव.