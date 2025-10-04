ETV Bharat / sports

शुभमन गिल को कप्तान बनाने पर चीफ सेलेक्टर का आया बड़ा बयान, सूर्या की कप्तानी पर भी लटकी तलवार

Agarkar on Gill captaincy: बीसीसीआई ने टेस्ट के बाद वनडे टीम की कमान युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को सौंप दी है.

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 4, 2025 at 5:14 PM IST

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी टी20 और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. टी20 स्क्वाड में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ चोटिल हार्दिक की जगह नितीश रेड्डी को टीम में शामिल किया गया है. जबकि वनडे स्क्वाड में बड़े बदलाव किए गए हैं.

सुर्या पर भी लटकी तलवार
वनडे में कप्तानी की भूमिका रोहित से लेकर शुभमन गिल को सौंप दी गई है. लेकिन पूर्व कप्तान को बतौर बल्लेबाज टीम में शामिल रखा गया है. टीम इंडिया का स्क्वाड ऐलान किए जाने के बाद मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात कह दी जिससे टी20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पर तलवार लटकने लगी है. अजीत अगरकर ने कहा कि सभी प्रारूपों में तीन अलग-अलग कप्तान रखना व्यावहारिक रूप से असंभव है, यही वजह है कि शुभमन गिल को रोहित शर्मा की जगह वनडे कप्तान बनाया गया हैं.

बता दें कि टीम की घोषणा से पहले, भारतीय टीम के पास प्रत्येक प्रारूप के लिए तीन अलग-अलग कप्तान थे, जिसमें रोहित वनडे टीम की कमान संभालते थे, गिल टेस्ट टीम की और सूर्यकुमार यादव टी20 टीम की कमान संभालते थे. हालांकि, रोहित के उत्तराधिकारी के रूप में चुने जाने के बाद गिल अब वनडे और टेस्ट दोनों में टीम की कमान संभालेंगे.

गिल को कप्तान बनाने अगरकर का बड़ा बयान
26 वर्षीय गिल की सीमित ओवरों की कप्तानी के बारे में पूछे जाने पर अगरकर ने कहा, 'योजना के लिहाज से तीन प्रारूपों के लिए तीन अलग-अलग कप्तान रखना व्यावहारिक रूप से असंभव है. आपको अभी से आगे के लिए योजना बनानी शुरू करनी होगी. हम वनडे वर्ल्ड कप से दो साल दूर हैं. हम इस फॉर्मेट में उतने मैच नहीं खेलते. एकदिवसीय क्रिकेट में यह थोड़ी चुनौती है. अभी हमारा ध्यान टी20 विश्व कप पर है. हम निश्चित रूप से एकदिवसीय विश्व कप की योजना बनाना शुरू करेंगे. जिससे अगले खिलाड़ी को पर्याप्त समय मिल जाएगा.'

गिल अब दोनों प्रारूपों की कप्तानी संभाल रहे हैं और उन्हें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सूर्यकुमार का उप-कप्तान भी बनाया गया है, इसलिए गिल के आगे सभी प्रारूपों के मैचों में खेलने की संभावना है. उनके वर्कलोड पर बात करते हुए, अगरकर ने कहा, 'उम्मीद है ऐसा नहीं होगा. अभी भी काफी युवा हैं. हमने देखा कि इंग्लैंड में उन्होंने भारी दबाव में क्या किया. वहां वाकई सकारात्मक संकेत मिले. हमें उम्मीद है कि उनको वर्कलोड की ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. टीम प्रबंधन के तौर पर, हम वर्कलोड को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने की कोशिश करते हैं. आपको उन्हें पर्याप्त समय भी देना होगा. वह पिछले कुछ समय से वनडे प्रारूप में उप-कप्तान हैं. यही तो काम करता है.'

विराट-रोहित पर अगरकर ने क्या कहा?
रोहित शर्मा और विराट के 2027 विश्व कप के बारे में पूछे जाने पर अगरकर ने कहा कि 2027 विश्व कप अभी बहुत दूर है और अभी इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन वो दोनों अभी भी टीम के लीडर हैं. हमने रोहित शर्मा से वनडे कप्तानी के बारे में बात की और उन्हें सब कुछ बता दिया है. इसके अलावा अगरकर ने ये भी कहा कि वो दोनों खेल के महान खिलाड़ी हैं और उन्होंने भारत के लिए ढेरों रन बनाए हैं. हम बस यही उम्मीद करते हैं कि वे भारत के लिए रन बनाएं और ऐसा करते रहें.

भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (वीसी), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), और यशस्वी जयसवाल.

भारत की टी20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर.

