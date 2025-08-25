नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने बीते रविवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. अब उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है. पुजारा ने उन 4 गेंदबाजों का नाम बनाया है, जिनसे उन्हें भी खेलते समय डर लगता था, जिन 4 गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी करने से पुजारा भी खौफ खाते थे. आज हम आपको उनके बारे में बताने वाले हैं.

पुजारा को जिन गेंदबाजों के सामने खेलने से डर लगता था. उनमें दो गेंदबाज दक्षिण अफ्रीका के है तो वहीं एक गेदंबाज इंग्लैंड और एक ऑस्ट्रेलियाई पेसर शामिल है. चेतेश्वर पुजारा ने बात करते हुए कहा कि, मेरे करियर के दौरान डेल स्टेन, मोर्ने मोर्केल, जेम्स एंडरसन और पैट कमिंस वो गेंदबाज रहे, जिनका सामना करना मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा है'.

1 - डेल स्टेन : डेल स्टेन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज हैं, जिन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को तंग किया था. स्टेन ने अफ्रीका के लिए 93 टेस्ट मैचों की 171 पारियों में 439 विकेट हासिल किए हैं.

2 - मोर्ने मोर्केल : भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान बॉलिंग कोच और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज मोर्ने मार्केल से भी चेतेश्वर पुजारा घबराते थे. मार्केल ने अफ्रीका की ओर से खेलते हुए 86 टेस्ट मैचों की 160 पारियों में 309 विकेट हासिल किए हैं.

3 - जेम्स एंडरसन : इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व पेसर जेम्स एंडरसन अपनी लहराती हुई गेंदों के साथ जानें जाते हैं. पुजारा को एंडरसन के सामने खेलने से भी डर लगता था. एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए 188 टेस्ट मैचों की 350 पारियों में 704 विकेट चटकाए हैं.

4 - पैट कमिंस : ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज और कप्तान पैट कमिंस के सामने खेलते समय भी पुजारा को आउट होने से डर लगता था. कमिंस ने 71 टेस्ट मैचों की 132 पारियों में 309 विकेट अपने नाम दर्ज किए हैं.

भारत के लिए चेतेश्वर पुजारा का करियर

चेतेश्वर पुजारा ने 43.60 की औसत से 7195 टेस्ट रन बनाए हैं, जिसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं. 2010 में पदार्पण के बाद से उन्होंने भारत के लिए 103 टेस्ट और 5 एकदिवसीय मैच खेले हैं.