ETV Bharat / sports

चेतेश्वर पुजारा ने टीम इंडिया को दिया बड़ा झटका, क्रिकेट फैंस हुए हैरान - CHETESHWAR PUJARA RETIRES

Cheteshwar Pujara retires: 103 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा नें क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है.

चेतेश्वर पुजारा
चेतेश्वर पुजारा (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 24, 2025 at 11:46 AM IST

Updated : August 24, 2025 at 12:25 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: भारत क्रिकेट टीम के भरोसेमंद टेस्ट क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने रविवार (24 अगस्त) को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास (Cheteshwar Pujara Retirement) की घोषणा कर दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इसकी जानकारी दी.

पुजारा ने अपने पोस्ट में लिखा, 'भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर कदम रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करना, शब्दों में बयान करना असंभव है, कि इसका असली मतलब क्या था. लेकिन जैसा कि कहते हैं, सभी अच्छी चीजों का एक दिन अंत होता है. अपार कृतज्ञता के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है. आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद.'

पुजारा का टेस्ट करियर
पुजारा के करियर को धैर्य, धीरज और टेस्ट क्रिकेट के प्रति प्रेम के लिए याद किया जाएगा. 36 वर्षीय चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के आठवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में संन्यास लिया. उन्होंने 103 मैचों में 43.60 की औसत से 7,195 रन बनाए, जिसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 206 रन है. टेस्ट क्रिकेट में अपनी अलग छाप छोड़ने वाले इस महान बल्लेबाज ने वनडे में केवल 5 मैच में ही भारत का प्रतिनिधित्व कर सका. जिसमें उन्होंने 51 रन ही बना सके.

पुजारा की ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन बल्लेबाजी
पुजारा को 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में भारत की ऐतिहासिक पहली टेस्ट सीरीज जीत के लिए हमेशा याद किया जाएगा. उस सीरीज में पुजारा ने तीन शतक के साथ कुल 521 रन बनाए और 1,258 गेंदों का सामना किया.

पुजारा का प्रथम श्रेणी करियर
प्रथम श्रेणी मैच में पुजारा ने 278 मैच में 51 की औसत से कुल 21301 रन बनाए. जिसमें 66 शतक और 81 अर्धशतक भी शामिल है. उनका उच्चतम स्कोर 352 रन है.

पुजारा के बचपन की कहानी
राजकोट के इस खिलाड़ी ने बचपन में अपने पिता अरविंद की निगरानी में क्रिकेट खेलना शुरू किया और भारत के लिए 100 से ज्यादा टेस्ट खेलने वाले 15वें भारतीय खिलाड़ी बन गए. पुजारा अपने गांव में तीन कोठी ग्राउंड पर नीम के पेड़ के नीचे एक दिन में एक हजार गेंदों का सामना करते थे. जहां उनके पिता अरविंद, जो खुद एक पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और रेलवे कर्मचारी थे, उनका मार्गदर्शन करते थे.

चेतेश्वर पुजारा
चेतेश्वर पुजारा (IANS PHOTO)

2025 में संन्यास लेने वाले
हालांकि पुजारा ने पिछले दो सालों में टेस्ट मैच नहीं खेले हैं, लेकिन वह विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन और रिद्धिमान साहा जैसे खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने इस प्रारूप को 2025 में अलविदा कह दिया है. अश्विन ने दिसंबर 2024 में संन्यास ले लिया, जबकि कोहली और रोहित की जोड़ी ने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट मैचों से दूरी बना ली थी.

पुजारा की उपलब्धि
पुजारा SENA देश (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में 41 मैचों में 11 जीत के साथ सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं.

11 - चेतेश्वर पुजारा (41 मैच)

10 - ऋषभ पंत (30 मैच)

10 - केएल राहुल (31 मैच)

10 - जसप्रीत बुमराह (34 मैच)

10 - अजिंक्य रहाणे (38 मैच)

10 - विराट कोहली (48 मैच)

हैदराबाद: भारत क्रिकेट टीम के भरोसेमंद टेस्ट क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने रविवार (24 अगस्त) को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास (Cheteshwar Pujara Retirement) की घोषणा कर दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इसकी जानकारी दी.

पुजारा ने अपने पोस्ट में लिखा, 'भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर कदम रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करना, शब्दों में बयान करना असंभव है, कि इसका असली मतलब क्या था. लेकिन जैसा कि कहते हैं, सभी अच्छी चीजों का एक दिन अंत होता है. अपार कृतज्ञता के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है. आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद.'

पुजारा का टेस्ट करियर
पुजारा के करियर को धैर्य, धीरज और टेस्ट क्रिकेट के प्रति प्रेम के लिए याद किया जाएगा. 36 वर्षीय चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के आठवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में संन्यास लिया. उन्होंने 103 मैचों में 43.60 की औसत से 7,195 रन बनाए, जिसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 206 रन है. टेस्ट क्रिकेट में अपनी अलग छाप छोड़ने वाले इस महान बल्लेबाज ने वनडे में केवल 5 मैच में ही भारत का प्रतिनिधित्व कर सका. जिसमें उन्होंने 51 रन ही बना सके.

पुजारा की ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन बल्लेबाजी
पुजारा को 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में भारत की ऐतिहासिक पहली टेस्ट सीरीज जीत के लिए हमेशा याद किया जाएगा. उस सीरीज में पुजारा ने तीन शतक के साथ कुल 521 रन बनाए और 1,258 गेंदों का सामना किया.

पुजारा का प्रथम श्रेणी करियर
प्रथम श्रेणी मैच में पुजारा ने 278 मैच में 51 की औसत से कुल 21301 रन बनाए. जिसमें 66 शतक और 81 अर्धशतक भी शामिल है. उनका उच्चतम स्कोर 352 रन है.

पुजारा के बचपन की कहानी
राजकोट के इस खिलाड़ी ने बचपन में अपने पिता अरविंद की निगरानी में क्रिकेट खेलना शुरू किया और भारत के लिए 100 से ज्यादा टेस्ट खेलने वाले 15वें भारतीय खिलाड़ी बन गए. पुजारा अपने गांव में तीन कोठी ग्राउंड पर नीम के पेड़ के नीचे एक दिन में एक हजार गेंदों का सामना करते थे. जहां उनके पिता अरविंद, जो खुद एक पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और रेलवे कर्मचारी थे, उनका मार्गदर्शन करते थे.

चेतेश्वर पुजारा
चेतेश्वर पुजारा (IANS PHOTO)

2025 में संन्यास लेने वाले
हालांकि पुजारा ने पिछले दो सालों में टेस्ट मैच नहीं खेले हैं, लेकिन वह विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन और रिद्धिमान साहा जैसे खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने इस प्रारूप को 2025 में अलविदा कह दिया है. अश्विन ने दिसंबर 2024 में संन्यास ले लिया, जबकि कोहली और रोहित की जोड़ी ने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट मैचों से दूरी बना ली थी.

पुजारा की उपलब्धि
पुजारा SENA देश (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में 41 मैचों में 11 जीत के साथ सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं.

11 - चेतेश्वर पुजारा (41 मैच)

10 - ऋषभ पंत (30 मैच)

10 - केएल राहुल (31 मैच)

10 - जसप्रीत बुमराह (34 मैच)

10 - अजिंक्य रहाणे (38 मैच)

10 - विराट कोहली (48 मैच)

Last Updated : August 24, 2025 at 12:25 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CHETESHWAR PUJARA RETIREMENTCHETESHWAR PUJARA TEST CAREERचेतेश्वर पुजारा रिटायरमेंटचेतेश्वर पुजारा का टेस्ट करियरCHETESHWAR PUJARA RETIRES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

इजराइली सैनिकों की गोलीबारी में गाजा में 51 लोगों की मौत: रिपोर्ट

भारत-चीन व्यापारिक दोस्ती: दोनों देशों के लिए क्यों जरूरी उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा, जानें किन वस्तुओं को होगा आयात-निर्यात

13 भारतीय खिलाड़ी दूसरे देश में खेलेंगे क्रिकेट, उठाया ये बड़ा कदम

29 अगस्त से हीरो एशिया कप 2025 का रोमांच, मलेशिया हॉकी टीम पहुंची राजगीर, फ्री होगी ऑनलाइन एंट्री

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.