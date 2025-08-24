Pujara retirement letter: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकटे कि सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है. 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलने वाले पुजारा ने अपने रिटायरमेंट लेटर में दिल की बात लिखी है. इस लेटर को पुजारा ने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन हम अपने हिंदी पाठक के लिए यहां पर उस लेटर का हिंदी अनुवाद पेश कर रहे हैं.

चेतेश्वर पुजारा ने अपने लेटर में लिखा:

'राजकोट के छोटे से कस्बे से आने वाले एक छोटे से लड़के के रूप में अपने माता-पिता के साथ मैंने सितारों को छूने का लक्ष्य रखा और भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने का सपना देखा. तब मुझे अंदाजा भी नहीं था कि यह खेल मुझे इतना कुछ देगा. अमूल्य अवसर, अनुभव, उद्देश्य, प्यार, और सबसे बढ़कर अपने राज्य और इस महान राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका.

भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना, और हर बार मैदान पर कदम रखते ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, शब्दों में बयान करना असंभव है कि इसका असली मतलब क्या था. लेकिन जैसा कि कहते हैं, सभी अच्छी चीजों का अंत होता है, और भरे मन के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है.

चेतेश्वर पुजारा का रिटायरमेंट लेटर (Cheteshwar Pujara X handle)

मैं अपने क्रिकेट करियर में मिले अवसर और समर्थन के लिए बीसीसीआई और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का धन्यवाद करना चाहता हूं. मैं उन सभी टीमों, फ्रेंचाइजी और काउंटी टीमों का भी आभारी हूं जिनका मैं इतने वर्षों में प्रतिनिधित्व कर पाया हूं. मैं अपने गुरुओं, प्रशिक्षकों और आध्यात्मिक गुरु के अमूल्य मार्गदर्शन के बिना यहां तक नहीं पहुंच पाता, मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा.

मेरे सभी साथियों, सहयोगी स्टाफ, नेट बॉलर्स, विश्लेषकों, लॉजिस्टिक्स टीम, अंपायरों, ग्राउंड स्टाफ, स्कोरर, मीडियाकर्मियों और उन सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो पर्दे के पीछे अथक परिश्रम करते हैं ताकि हम इस प्यारे खेल में प्रतिस्पर्धा कर सकें और खेल सकें. मेरे प्रायोजकों, साझेदारों और प्रबंधन टीम का, मैं वर्षों से आपकी निष्ठा और मुझ पर विश्वास, और मेरे मैदान के बाहर की गतिविधियों का ध्यान रखने के लिए वास्तव में आभारी हूं.

यह खेल मुझे दुनिया भर में ले गया है, और प्रशंसकों का जोशीला समर्थन और ऊर्जा हमेशा बनी रही है. मैंने जहां भी खेला है, उनकी शुभकामनाओं और प्रेरणा से मैं अभिभूत हूं और हमेशा आभारी रहूंगा.

निश्चित रूप से यह सब मेरे परिवार - मेरे माता-पिता, मेरी पत्नी पूजा, मेरी बेटी अदिति, के अनगिनत त्याग और अटूट समर्थन के बिना संभव या सार्थक नहीं हो पाता. मेरे ससुराल वालों और मेरे परिवार के बाकी सदस्यों का, जिन्होंने इस सफर को वाकई सार्थक बनाया है. मैं अपने जीवन के अगले पड़ाव का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, उनके साथ ज्यादा समय बिताने और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए. आपके प्यार और समर्थन के लिए शुक्रिया!'