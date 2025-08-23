चरखी दादरी: चरखी दादरी की बेटी रीना सांगवान ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है. बेटी की जीत पर उसके गांव में उसके परिजनों और ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया. गांव वालों की मानें तो बेटी रीना के गांव लौटने पर ग्रामीणों द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन कर बेटी को सम्मानित किया जाएगा. इस बारे में रीना के माता-पिता का कहना है कि बेटी ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है.

ओलंपिक में गोल्ड का सपना: दरअसल, चरखी दादरी जिले के गांव झोझू खुर्द की बेटी रीना सांगवान ने बुल्गारिया में आयोजित जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है. रीना के घरवालों की मानें तो रीना ने गीता-बबीता और विनेश फोगाट से प्रेरणा लेते हुए कुश्ती के क्षेत्र में कदम रखा था. साल 2018 में रीना ने नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था. रीना अब तक नेशनल और इंटरनेशल स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाते हुए 20 मेडल जीत चुकी है. अब रीना का लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड जीतना है.

रीना सांगवान ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता (ETV Bharat)

पिता बोले- "बेटों से कम नहीं होती बेटियां": रीना के पिता संजय सांगवान ने कहा कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती. बेटी पर हमें गर्व है. हमारा सपना है कि बेटी ओलंपिक में गोल्ड जीते. बेटी ओलंपिक के लिए काफी मेहनत कर रही है. रीना की इसी साल जुलाई में ही रेलवे में टीसी के पद पर नियुक्ति हुई है.

"बेटी ओलंपिक में गोल्ड लाए, ये हमारा सपना": वहीं, रीना की मां सीमा देवी ने बताया कि उनकी बेटी ने देश के लिए अनेक मेडल जीते हैं. हाल ही में रीना ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में रोमानिया की पहलवान अलेक्जेंडर को हराते हुए रजत पदक अपने नाम किया है. ओलंपिक में देश के लिए बेटी गोल्ड जीते ये हमारा सपना है.

गांव आने पर होगा भव्य स्वागत: वहीं, रीना के गांव के पूर्व सरपंच दलबीर गांधी ने कहा कि बेटी रीना पर उनको नाज है. ओलंपिक में गोल्ड लाए बेटी ऐसी हम आशा करते हैं. गांव में आने पर बेटी को हम सम्मानित करेंगे.

