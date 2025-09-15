सेंट्रल जोन बना चैंपियन, 11 साल बाद साउथ जोन को हराकर जीता दलीप ट्रॉफी का खिताब

ETV Bharat / sports

September 15, 2025

हैदराबाद: सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को 6 विकेट से हराकर दलीप कप का फाइनल मैच जीत लिया और चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया. दलीप कप टेस्ट सीरीज भारत में आयोजित होने वाली पारंपरिक घरेलू क्रिकेट सीरीज में से एक है. मौजूदा सीजन के फाइनल मैच में मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी वाली साउथ जोन टीम और रजत पाटीदार की कप्तानी वाली सेंट्रल जोन टीम आमने-सामने थीं. बेंगलुरु में हुए इस मैच में सेंट्रल जोन की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. सेंट्रल जोन का दबदबा पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ जोन की टीम विरोधी गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाई और लगातार विकेट गंवाती रही. नतीजतन पहली पारी के अंत में टीम सिर्फ 149 रनों पर ऑल आउट हो गई. सेंट्रल जोन की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए सारांश जैन ने 5 और कुमार कार्तिकेयन ने 4 विकेट लिए हैं. इसके बाद सेंट्रल जोन के लिए पहली पारी में कप्तान रजत पाटीदार और यश राठौड़ ने शतक बनाए. पाटीदार ने 101 रन और यश राठौड़ ने 194 रन बनाकर अपना विकेट गंवा दिया. ऐसा करने वाले अगले खिलाड़ी सारांश जैन थे, जिन्होंने 69 रन बनाए. इसके साथ ही सेंट्रल जोन की टीम पहली पारी में 511 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. साउथ जोन की टीम के लिए गुरजपनीत सिंह और अंकित शर्मा ने 4-4 विकेट लिए.