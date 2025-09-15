ETV Bharat / sports

सेंट्रल जोन बना चैंपियन, 11 साल बाद साउथ जोन को हराकर जीता दलीप ट्रॉफी का खिताब

Duleep Trophy 2025 के फाइनल में सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को 6 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीत ली है.

Central Zone won Duleep Trophy 2025 final
सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को 6 विकेट से हराकर दलीप कप का फाइनल जीता (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2025 at 3:43 PM IST

हैदराबाद: सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को 6 विकेट से हराकर दलीप कप का फाइनल मैच जीत लिया और चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया. दलीप कप टेस्ट सीरीज भारत में आयोजित होने वाली पारंपरिक घरेलू क्रिकेट सीरीज में से एक है. मौजूदा सीजन के फाइनल मैच में मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी वाली साउथ जोन टीम और रजत पाटीदार की कप्तानी वाली सेंट्रल जोन टीम आमने-सामने थीं. बेंगलुरु में हुए इस मैच में सेंट्रल जोन की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

सेंट्रल जोन का दबदबा

पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ जोन की टीम विरोधी गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाई और लगातार विकेट गंवाती रही. नतीजतन पहली पारी के अंत में टीम सिर्फ 149 रनों पर ऑल आउट हो गई. सेंट्रल जोन की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए सारांश जैन ने 5 और कुमार कार्तिकेयन ने 4 विकेट लिए हैं.

इसके बाद सेंट्रल जोन के लिए पहली पारी में कप्तान रजत पाटीदार और यश राठौड़ ने शतक बनाए. पाटीदार ने 101 रन और यश राठौड़ ने 194 रन बनाकर अपना विकेट गंवा दिया. ऐसा करने वाले अगले खिलाड़ी सारांश जैन थे, जिन्होंने 69 रन बनाए. इसके साथ ही सेंट्रल जोन की टीम पहली पारी में 511 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. साउथ जोन की टीम के लिए गुरजपनीत सिंह और अंकित शर्मा ने 4-4 विकेट लिए.

साउथ जोन ने की वापसी

इसके बाद साउथ जोन की टीम ने दूसरी पारी में 362 रनों से पिछड़ना शुरू किया, जिसमें स्मरण रविचंद्रन 67 रन बनाकर आउट हो गए और अंकित शर्मा, जिनसे शतक की उम्मीद थी, वो भी 99 रन पर विकेट गंवा बैठे. इस बीच पारी में नाबाद रहे आंद्रे सिद्धार्थ ने 84 रन बनाए, जबकि अन्य खिलाड़ी प्रभावित करने में नाकाम रहे.

नतीजतन, साउथ जोन की टीम दूसरी पारी में 426 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. सेंट्रल जोन की टीम ने केवल 66 रनों का लक्ष्य रखा था. सेंट्रल जोन की टीम के लिए शानदार गेंदबाजी करते हुए कुमार कार्तिकेय ने 4 और सारांश जैन ने 3 विकेट लिए. इसके बाद एक आसान लक्ष्य का पीछा कर रही सेंट्रल जोन की टीम लगातार विकेट गंवाती रही.

11 साल बाद मिली जीत

अंत तक नाबाद रहे अक्षय वाडकर ने 19 और यश राठौड़ ने 13 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई. इसी के साथ सेंट्रल जोन की टीम ने साउथ जोन की टीम को 6 विकेट से हराकर 11 साल बाद दलीप कप चैंपियनशिप अपने नाम कर ली.

