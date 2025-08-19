हैदराबाद: स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने सिनसिनाटी ओपन 2025 के फाइनल में इतालवी खिलाड़ी जैनिक सिनर को हराकर अपना पहला टाइटल जीता. फाइनल मैच सिर्फ 23 मिनट तक चला क्योंकि नंबर - 1 सिनर चोट के कारण आगे नहीं खेल सके. पहले सेट में 5-0 के स्कोर से पिछड़ने के साथ इतालवी खिलाड़ी सिनर ने अंपायर को सूचित किया कि वह आगे नहीं खेल सकते. यूएस ओपन शुरू होने वाला है, इसलिए इस सिनर ने चोट के साथ आगे ने खेलने का किया.
दूसरी बार ऐसा हुआ
ओपन एरा में यह सिर्फ दूसरी बार है जब कोई खिलाड़ी सिनसिनाटी पुरुष फाइनल में रिटायर हुआ हो. इससे पहले नोवाक जोकोविच ने 2013 में कंधे की चोट के कारण 6-4, 3-0 से पिछड़ने के बाद मैच छोड़ने का फैसला किया था.
So very sad to see 💔@carlosalcaraz comforts a disappointed Jannik Sinner after the World No. 1 is forced to retire due to illness.@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/RzCZJGVPUT— ATP Tour (@atptour) August 18, 2025
अल्काराज का आठवां खिताब
अल्काराज के करियर का ये आठवां एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब हैं. जबकि सिनसिनाटी में अल्काराज का यह पहला खिताब है. वो कार्लोस मोया (2002) और राफेल नडाल (2013) के बाद पुरुष वर्ग का खिताब जीतने वाले तीसरे स्पेनिश खिलाड़ी हैं.
अल्काराज ने तोड़ा 31 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड
कार्लोस अल्काराज ने सिनसिनाटी ओपन 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है. इस जीत के साथ 22 वर्षीय खिलाड़ी अमेरिका में होने वाले सभी चार प्रमुख टूर्नामेंट जीत लिए हैं. उन्होंने 2022 में यूएस ओपन और मियामी ओपन, जबकि 2023 और 2024 में इंडियन वेल्स का खिताब जीता है.
22 साल, 3 महीने की उम्र में, अल्काराज अमेरिकी धरती पर चारों प्रमुख खिताब जीतने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड पीट सम्प्रास के नाम था. जिन्होनें 1994 में 22 साल 7 महीना की उम्र में ये कारनामा अंजाम दिया था और पिछले 31 वर्षों से ये रिकॉर्ड उन्हीं के नाम था.
Aged 22 years 3 months, Carlos Alcaraz becomes the youngest male player ever to win all four major American titles:— Bastien Fachan (@BastienFachan) August 18, 2025
🏆 Miami 2022
🏆 US Open 2022
🏆 Indian Wells 2023, 2024
🏆 Cincinnati 2025 pic.twitter.com/mbNpmMSzFZ
दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी
अलकाराज (22 वर्ष, 105 दिन) राफेल नडाल (20 वर्ष, 315 दिन) के बाद आठ एटीपी 1000 खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं. और उन्होंने एलीट सूची में नोवाक जोकोविच (23 वर्ष, 344 दिन) और रोजर फेडरर (24 वर्ष, 6 दिन) को पीछे छोड़ दिया है.
मैच के बाद अल्काराज ने क्या कहा?
विंबलडन 2025 फाइनल में सिनर से हारने के एक महीने बाद अल्काराज ने सिनर का हरा दिया. अल्काराज ने मैच के बाद कहा, 'तीसरे गेम के बाद, मैंने देखा कि वह (सिनर) बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे. मैं उसे जानता हूं. मैं दो साल से उसके खिलाफ खेल रहा हूं, मैं उसकी शैली, उसके खेल को जानता हूं. मैंने देखा कि वह पहले से ज्यादा आक्रामक हो गया है. लेकिन इस मैच में वह ज्यादा बार चूक रहा था. जो उसकी तरफ से काफी अजीब था. मैंने देखा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज उसका साथ नहीं दे रही था.'
I’m so sorry for Jannik! Nobody likes to win because their opponent retires, especially in a final like this. Wishing you a speedy recovery! ❤️ Very happy with my week in Cincinnati and feeling ready for the US Open! 💪🏻🏆— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) August 18, 2025
📸 @CincyTennis pic.twitter.com/wEHPT1PBOH
स्पेनिश खिलाड़ी ने आगे कहा, 'मैं कभी भी इस तरह से मैच या ट्रॉफी जीतना नहीं चाहता था. लेकिन वो सचमुच एक चैंपियन हैं. मुझे पूरा यकीन है कि वो बेहतर, और मजबूत होकर वापसी करेंगे, जैसा कि वो हमेशा ऐसा करता है और सच्चे चैंपियन यही करते हैं.'