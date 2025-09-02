नई दिल्ली: टी20 क्रिकेट को फटाफट क्रिकेट के रूप में जाना जाता है. इस फॉर्मेट में बल्लेबाजों का दबदबा रहता है, जिसके चलते कई खिलाड़ी बल्ले के साथ चौके-छक्कों की झड़ी लगाते हुए नजर आते हैं. ऐसा ही कुछ चुनिंदा कप्तानों ने किया है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में बतौर बल्लेबाज सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं. आज हम आपको ऐसा करने वाले टॉप 5 कप्तानों के बारे में बताने वाले हैं.

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान

1 - मुहम्मद वसीम (यूएई) : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के कप्तान मुहम्मद वसीम ने इतिहास रचते हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने 1 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल किया है. मुहम्मद वसीम के नाम इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में बतौर कप्तान अब कुल 54 पारियों में 110 छक्के हो गए हैं.

मुहम्मद वसीम (AFP)

2 - रोहित शर्मा (भारत) : इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले अब दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले वो नंबर 1 के पायदान पर कब्जा जमाए हुए थे. उन्हें यूएई के कप्तान ने पीछे छोड़ दिया है. रोहित ने बतौर कप्तान टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 62 पारियों में 105 छक्के लगाए हैं.

रोहित शर्मा (ANI)

3 - इयोन मोर्गन (इंग्लैंड) : टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन नंबर 3 पर मौजूद हैं. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान 65 पारियों में 86 छक्के लगाए हैं.

एयोन मोर्गन (ANI)

4 - एरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में चौथे स्थान पर मौजूद हैं. उन्होंने बतौर कप्तान 76 पारियों में 82 छक्के लगाए हैं.

एरोन फिंच (ANI)

5 - केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग (जापान) : टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तानों में जापान के कप्तान केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग भी शामिल हैं. उन्होंने 79 छक्के बतौर कप्तान लगाए हैं. इसके साथ ही वो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल छक्के लगाने वाले कप्तानों में पांचवें स्थान पर हैं.