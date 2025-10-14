5 लाख आबादी वाले देश ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालीफाई, जानें उस देश में फुटबॉल का इतिहास

ETV Bharat / sports

FIFA World Cup 2026: फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट 'फीफा वर्ल्ड कप' अगले साल संयुक्त रूप से मेक्सिको, कनाडा और यूएस में आयोजित किया जाएगा.

5 लाख आबादी वाले देश केप वर्डे ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालीफाई
5 लाख आबादी वाले देश केप वर्डे ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालीफाई (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 14, 2025 at 5:17 PM IST

FIFA World Cup 2026: उज्बेकिस्तान और जॉर्डन जैसे एशियाई देशों ने हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई करके फुटबॉल जगत को चौंका दिया. सोमवार 13 अक्टूबर को, अफ्रीका के एक द्वीप केप वर्डे जिसकी आबादी केवल 5 लाख है, ने भी इस बड़े टूर्नामेंट में पहली बार क्वालीफाई करके इतिहास रच दिया.

इस बड़ी उपलब्धि के साथ केप वर्डे जनसंख्या के लिहाज से फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बन गया. इससे पहले 2018 में जब आइसलैंड ने टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया था, तब वह सबसे छोटा देश था.

केप वर्डे की आबादी
लगभग 5,27,000 की आबादी वाले देश केप वर्डे ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के अफ्रीकी क्वालीफायर में एस्वातिनी को 3-0 से हराकर ये कारनामा किया. केप वर्डे लगभग 5 लाख की आबादी वाले छोटे देश से प्रतिभाओं के चुनने और सबसे बड़े मंच पर अपनी जगह पक्की करने के प्रयास के कारण काफी लोकप्रियता हासिल कर रहा है.

केप वर्डे में फुटबॉल का इतिहास
खास बात ये है कि केप वर्डे ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच 1978 में खेला और 1986 में FIFA का सदस्य बन गया. 2000 में विश्व फुटबॉल रैंकिंग में वो 182वें स्थान पर था. उसके बाद से, अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम ने उल्लेखनीय सुधार किया है और 2025 तक 70वें स्थान पर पहुंच गया. अब तक उसने FIFA विश्व कप के लिए खेले गए दस क्वालीफाइंग मैचों में से सात में जीत हासिल की है और 23 अंक जुटाए हैं.

फीफा विश्व कप में कुल 48 टीमें भाग लेंगी
इसके अलावा, केप वर्डे मोरक्को, ट्यूनिशिया, मिस्र, अल्जीरिया और घाना के बाद विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाला अफ्रीका का छठा देश बन गया. केप वर्डे की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रशंसक प्यार से 'ब्लू शार्क्स' कहते हैं, और फुटबॉलरों ने विश्व कप का टिकट बुक करके इस टैग को सही साबित किया. बता दें कि फीफा विश्व कप में कुल 48 टीमें भाग लेंगी. केप वर्डे के क्वालीफाई करने के साथ अब तक फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमों की संख्या 22 हो गई है.

