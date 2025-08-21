नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम में अपने करियर की शानदार शुरुआत करने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ एक दम से अंधेरे में डूब गए. वो विवादों में घिरे और रातों-रात टीम इंडिया से उनका पत्ता कट गया. इतना ही नहीं पृथ्वी की बुरी आदतों ने उन्हें आईपीएल से भी बाहर करवा दिया. इसके साथ ही वो धीरे-धीरे क्रिकेट फील्ड से भी दूर हो गए.

उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उन्होंने क्रिकेट को समय देना ही बंद कर दिया था. लेकिन कहते हैं न कि हर रात के बाद सवेरा होता है. ऐसा ही कुछ करने के लिए अब पृथ्वी शॉ पूरी तरह से तैयार हैं. उन्होंने आईपीएल 2025 में अनसोल्ड रहने के बाद अपने आप में सुधार करने और दोबारा से मेहनत करने की ठान ली और क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी है.

बुची बाबू टूर्नामेंट में पृथ्वी शॉ ने लगाया शतक

अब पृथ्वी शॉ ने क्रिकेट फील्ड पर वापसी कर ली है. उन्होंने बुची बाबू टूर्नामेंट में महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए छत्तीसगढ़ के खिलाफ शतक लगाया. शॉ ने 122 बॉल में 14 चौके और 1 छक्के की मदद से 100 रन बनाकर अपना शतक पूरा किया. इस शानदार प्रदर्शन के बाद महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से शॉ का एक वीडियो पोस्ट किया है.

सीएसके ने शेयर किया शॉ का वीडियो

इस वीडियो में पृथ्वी शॉ चेन्नई की तारीफ कर रहे हैं. शॉ कहते हैं कि, 'चेन्नई इस समय गर्म है, लेकिन चेन्नई मेरे लिए स्पेशल है, मैं जब-जब यहां आता हूं तब-तब रन बनाता हूं. चेन्नई में मेरी सबसे खास याद आईपीएल 2019 में रही है. जब हमने चेपॉक में खेला था'.

उन्होंने बुची बाबू टूर्नामेंट के बारे में बात करते हुए कहा कि, 'ये एक अच्छा टूर्नामेंट है. रणजी ट्रॉफी से पहले ये अच्छा अनुभव था. यहां पर सभी राज्यों की टीमें आई हैं. आपको रणजी ट्रॉफी सीजन से पहले अच्छा अभ्यास मिला है. ये सभी खिलाड़ियों के लिए अच्छा है. ये महाराष्ट्र के लिए मेरा पहला गेम था, शतक लगाकर मुझे अच्छा लगा'.

क्या चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होंगे पृथ्वी शॉ

इस वीडियो में चेन्नई की तारीफ करने का मतलब फैंस अगल निकाल रहे हैं. फैंस लिख रहे हैं कि क्या पृथ्वी शॉ चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होने वाले हैं. क्या ये वीडियो चेन्नई की टीम में शामिल होने की ओर इशारा कर रहा है. इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में एक यूजर ने लिखा, क्या पृथ्वी शॉ की चेन्नई सुपर किंग्स में जगह पक्की है?.

एक अन्य यूजर ने लिखा, सीएसके कॉलिंग. दूसरे यूजर ने लिखा येलो ड्रेस लोडिंग है. एक यूजर ने लिखा, क्या यह कोई संकेत है? क्या हम सपने देखना शुरू कर सकते हैं? आईपीएल 2025 में किसी टीम द्वारा नहीं खरीदे जाने पर क्या अब पृथ्वी शॉ पर चेन्नई सुपर किंग्स दांव लगाएगी. ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.