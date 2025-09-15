टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

ETV Bharat / sports

हैदराबाद : भारत ने रविवार रात यूएई में चल रहे एशिया कप के ग्रुप ए लीग मैच में पाकिस्तान को 25 गेंद शेष रहते 7 विकेट से हरा दिया. भारतीय टीम यहीं नहीं रुकी, बल्कि जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया. सूर्यकुमार ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई जबकि भारतीय खिलाड़ी तुरंत ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद करके अंदर चले गए.

इससे पहले टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के सलमान आगा ने हाथ नहीं मिलाया था. इससे पाकिस्तान नाराज हो गया है और उसने एशियाई क्रिकेट परिषद में इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराया है.

पाकिस्तान ने मैच अधिकारियों से की शिकायत

इस मामले में पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने कहा कि, टीम मैच के बाद हाथ मिलाने का इंतजार कर रही थी लेकिन उन्हें पता चला कि भारतीय टीम ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है. इसी वजह से उनके कप्तान सलमान आगा ने मैच के बाद के इंटरव्यू में हिस्सा नहीं लिया. पाकिस्तानी टीम ने इन घटनाओं के बारे में मैच अधिकारी एंडी पाइक्रॉफ्ट से संपर्क किया है. मैच के कुछ घंटों बाद पीसीबी ने एक बयान में कहा कि, पाकिस्तान टीम मैनेजर ने कप्तानों से टॉस के दौरान हाथ न मिलाने का अनुरोध करने पर उनके खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया है.

आईसीसी या एसीसी के नियम क्या कहते हैं?

किसी भी क्रिकेट नियम पुस्तिका में मैच के बाद हाथ मिलाना अनिवार्य करने का कोई प्रावधान नहीं है. हाथ मिलाना कोई नियम नहीं है, बल्कि इसे क्रिकेट की भावना का हिस्सा माना जाता है. यही वजह है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी लगभग हर मैच के बाद एक-दूसरे से मिलते हैं और अभिवादन करते हैं. जब हाथ मिलाने का कोई नियम नहीं है, तो किसी टीम पर जुर्माना लगाने का सवाल ही नहीं उठता लेकिन अगर कोई जानबूझकर विरोधी टीम या खिलाड़ी से हाथ मिलाने से इनकार करता है, तो इसे निश्चित रूप से खेल भावना के विरुद्ध माना जा सकता है.

जीत सशस्त्र बलों को समर्पित - सूर्या

पहलगाम आतंकी हमले के कारण मैच का बहिष्कार करने की अपील के बावजूद मैच के दौरान मैदान खचाखच भरा हुआ था और 85 प्रतिशत दर्शक भारतीय प्रशंसक थे. मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीत को देश के सशस्त्र बलों को समर्पित किया और कहा कि वह पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ हैं'.

पाकिस्तान को भारत से मिली करारी हार

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम 9 विकेट पर 127 रन ही बना सकी. स्पिनर अक्षर ने चार ओवर में 18 रन देकर दो विकेट लिए जबकि कुलदीप ने चार ओवर में 18 रन देकर तीन विकेट लेकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बांधे रखा. जवाब में भारत ने 15.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. अभिषेक शर्मा ने 12 गेंदों में 31 रन बनाए. अपना 35वां जन्मदिन मना रहे सूर्यकुमार ने 37 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाए.

ये खबर भी पढ़ें : टीम इंडिया ने नहीं मिलाया हाथ तो तिलमिलाया पाकिस्तान, पाक दिग्गज का भड़काऊ बयान, कहा- 'भारत को जंग ही कर लेनी थी पीछे नहीं हटना था'

