टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

By ETV Bharat Sports Team Published : September 15, 2025 at 10:42 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद : भारत ने रविवार रात यूएई में चल रहे एशिया कप के ग्रुप ए लीग मैच में पाकिस्तान को 25 गेंद शेष रहते 7 विकेट से हरा दिया. भारतीय टीम यहीं नहीं रुकी, बल्कि जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया. सूर्यकुमार ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई जबकि भारतीय खिलाड़ी तुरंत ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद करके अंदर चले गए. इससे पहले टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के सलमान आगा ने हाथ नहीं मिलाया था. इससे पाकिस्तान नाराज हो गया है और उसने एशियाई क्रिकेट परिषद में इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराया है. पाकिस्तान ने मैच अधिकारियों से की शिकायत इस मामले में पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने कहा कि, टीम मैच के बाद हाथ मिलाने का इंतजार कर रही थी लेकिन उन्हें पता चला कि भारतीय टीम ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है. इसी वजह से उनके कप्तान सलमान आगा ने मैच के बाद के इंटरव्यू में हिस्सा नहीं लिया. पाकिस्तानी टीम ने इन घटनाओं के बारे में मैच अधिकारी एंडी पाइक्रॉफ्ट से संपर्क किया है. मैच के कुछ घंटों बाद पीसीबी ने एक बयान में कहा कि, पाकिस्तान टीम मैनेजर ने कप्तानों से टॉस के दौरान हाथ न मिलाने का अनुरोध करने पर उनके खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया है.